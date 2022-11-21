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Опубликовано: Сегодня, 13:15

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Четыре учителя из Мангистау стали победителями конкурса «Лучший педагог-2022»

В Астане 18 ноября были награждены победители республиканского конкурса «Лучший педагог-2022». Победителями стали четыре педагога из Мангистауской области, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления образования.

Фото ЦОК региона
Среди лучших педагогов - Замира Алдабергенова, учитель казахского языка и литературы школы №5 имени Шогы Муналулы Мунайлинского района, Абай Актилевов, учитель математики школы №6 Мунайлинского района, Несибгуль Карабалаева, преподаватель специальных дисциплин Мангистауского высшего политехнического колледжа имени Халела Узбекгалиева, Жаннур Маутова, учитель казахского языка и литературы Назарбаев Интеллектуальной школы города Актау.

Четыре учителя из Мангистау стали победителями конкурса «Лучший педагог-2022»


Четыре учителя из Мангистау стали победителями конкурса «Лучший педагог-2022»


Четыре учителя из Мангистау стали победителями конкурса «Лучший педагог-2022»


Четыре учителя из Мангистау стали победителями конкурса «Лучший педагог-2022»


На торжественном мероприятии министр образования РК Асхат Аймагамбетов поздравил лучших учителей и вручил им денежные сертификаты в размере 1000 МРП и нагрудные знаки.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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