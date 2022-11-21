Четыре учителя из Мангистау стали победителями конкурса «Лучший педагог-2022»

Среди лучших педагогов - Замира Алдабергенова, учитель казахского языка и литературы школы №5 имени Шогы Муналулы Мунайлинского района, Абай Актилевов, учитель математики школы №6 Мунайлинского района, Несибгуль Карабалаева, преподаватель специальных дисциплин Мангистауского высшего политехнического колледжа имени Халела Узбекгалиева, Жаннур Маутова, учитель казахского языка и литературы Назарбаев Интеллектуальной школы города Актау.На торжественном мероприятии министр образования РК Асхат Аймагамбетов поздравил лучших учителей и вручил им денежные сертификаты в размере 1000 МРП и нагрудные знаки.