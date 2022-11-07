Требуется помощь

Здравствуйте! Просим вашей помощи!В нашей семье воспитываются трое детей. Третий ребенок Мұқан Айдын Абылайұлы родился 24 июня 2016 года. С момента рождения у него отмечается двухстороннее отсутствие слухового прохода и недоразвитие ушных раковин, вследствие чего тугоухость и отсутствие речи. Клиника г.Аксай рекомендовала оперативное лечение по достижении ребенку шести лет. Для этого ему жизненно необходим дорогостоящий слуховой аппарат «БАНДАЖ», стоимость которого на одно ухо составляет 1 500 000 тенге. Но у нашей семьи нет таких больших денег, поэтому обращаемся ко всем с мольбой о помощи!Мир не без добрых людей, и мы очень надеемся, что наш малыш сможет слышать и разговаривать.На покупку двух слуховых аппаратов требуется 3 000 000 тенге.Реквизиты для сбора средств:Каспий Голд: 8 775 372 0776.