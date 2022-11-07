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ЛАДА.kz » Требуется помощь

Опубликовано: Сегодня, 16:38

Просмотров: 270

Требуется помощь

Здравствуйте! Просим вашей помощи!

В нашей семье воспитываются трое детей. Третий ребенок Мұқан Айдын Абылайұлы родился 24 июня 2016 года. С момента рождения у него отмечается двухстороннее отсутствие слухового прохода и недоразвитие ушных раковин, вследствие чего тугоухость и отсутствие речи. Клиника г.Аксай рекомендовала оперативное лечение по достижении ребенку шести лет. Для этого ему жизненно необходим дорогостоящий слуховой аппарат «БАНДАЖ», стоимость которого на одно ухо составляет 1 500 000 тенге. Но у нашей семьи нет таких больших денег, поэтому обращаемся ко всем с мольбой о помощи!

Мир не без добрых людей, и мы очень надеемся, что наш малыш сможет слышать и разговаривать.

На покупку двух слуховых аппаратов требуется 3 000 000 тенге.


Реквизиты для сбора средств:
Каспий Голд: 8 775 372 0776.

schet-na-oplatu.pdf [97,07 Kb] (cкачиваний: 11)
informaciya-po-zabolevaniyu.pdf [3,93 Mb] (cкачиваний: 8)



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