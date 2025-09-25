18+
25.09.2025, 16:26

Семья из Актау просит помощи в лечении дочерей-двойняшек с задержкой развития

Сергей Кораблев

Айлин и Жасмин  восьмилетние двойняшки из многодетной семьи. Девочки родились недоношенными, но сумели выжить, и в раннем возрасте полноценно развивались. Однако к трем годам их состояние резко ухудшилось – у сестер диагностировали сразу несколько серьезных заболеваний. Родители детей просят у жителей Актау оказать посильную помощь, сообщает Lada.kz.

Фото предоставили родители Айлин и Жасмин
Фото предоставили родители Айлин и Жасмин

Врачи поставили Айлин и Жасмин диагнозы: аутизм, задержка психоречевого развития, органическое поражение и нейровоспаление ЦНС. Сейчас развитие двойняшек соответствует лишь 1-1,5 годам.

Девочки проходят курсы у специалистов, занимаются с дефектологом, нейропсихологом, посещают бассейн и проходят терапию, однако лечение сразу двоих детей дорогостоящее. В семье работает только отец, и средств не хватает даже при том, что родители уже продали дом ради реабилитации дочерей.

Мы начали лечение у российского невропатолога, есть небольшие улучшения, но для продолжения курса нужна сумма, которую мы не в силах собрать. Мы мечтаем услышать от дочерей слова «мама» и «папа», - поделилась мать девочек Гульмира Жолдыбаева.

Необходимая сумма на реабилитацию Айлин и Жасмин  2 100 000 тенге. Родители просят неравнодушных казахстанцев о помощи.

Те, кто желает оказать поддержку девочкам, могут связаться с их родителями в Instagram.

