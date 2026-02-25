Жителей Мангистау просят помочь собрать на пересадку почки для 5-летнего Ансара 70 000 евро

Пятилетнему Ансару Арманулы из села Боранкул срочно нужна трансплантация почки. У ребенка полностью отказали оба жизненно важных органа, и сейчас он живёт только благодаря гемодиализу. Семья собирает 70 000 евро на операцию в Минске, сообщает Lada.kz .

Ансар Арманұлы. Фото предоставил отец ребенка

По словам отца мальчика, Армана Берлепесова, проблемы со здоровьем у ребёнка начались уже с первого месяца жизни. До семи месяцев Ансар находился в больнице в Астане, где врачи боролись за его состояние. Тогда удалось добиться улучшения, и семья надеялась, что самое тяжелое позади.

Однако спустя пять лет болезнь вернулась с новой силой. Сейчас почки ребенка полностью перестали функционировать. Ансар живёт благодаря регулярному гемодиализу и поддерживающему лечению, но это лишь временная мера.

Единственный шанс спасти жизнь мальчика - трансплантация почки. В Казахстане такие операции проводятся, однако ожидание донорского органа может занять годы. По словам отца, у Ансара нет времени ждать. Его состояние ухудшается.

Семья открыла сбор средств на срочную операцию в Минске. Стоимость трансплантации составляет 70 000 евро (около 40 миллионов тенге). Для семьи это неподъемная сумма.

Я как отец прошу вас помочь спасти жизнь моего сына. Любая поддержка важна. Даже небольшая сумма - это шаг к его спасению, - говорит Арман Берлепесов.

Родные надеются на неравнодушие и помощь людей.

Поддержать семью можно через страницу в Instagram.