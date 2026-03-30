Родители ребёнка просят о помощи: 5-летнему Ансару из Актау нужна срочная операция

Отец ребёнка обращается к жителям с просьбой о помощи: до спасительной операции осталось собрать 11 миллионов тенге, сообщает Lada.kz .

Ансар Арманұлы. Фото предоставил отец ребенка

Семья пятилетнего Ансара вновь просит о поддержке. У мальчика полностью отказали почки, и сейчас его жизнь поддерживается только с помощью гемодиализа.

Единственный шанс спасти ребёнка — срочная трансплантация почки, которую готовы провести в Минске.

По словам отца, Армана Берлепесова, общая сумма сбора составляет 40 миллионов тенге. На сегодняшний день уже удалось собрать 29 миллионов, однако до необходимой суммы не хватает ещё 11 миллионов тенге.

Мы уже так близко к цели, но каждый день ожидания опасен для жизни нашего сына. Мы очень боимся не успеть, - говорит отец мальчика.

Ранее мы уже сообщали об Ансаре, и благодаря отклику неравнодушных людей удалось значительно продвинуться в сборе средств. Сейчас семье снова необходима поддержка, чтобы завершить сбор и как можно скорее отправить ребенка на операцию.

Родители обращаются ко всем неравнодушным с просьбой помочь. Любая поддержка может стать решающей.

Связаться с родителями и оказать помощь можно через Instagram по ссылке здесь.