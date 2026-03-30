Родители ребёнка просят о помощи: 5-летнему Ансару из Актау нужна срочная операция

Требуется помощь 0 689 Сергей Кораблев

Отец ребёнка обращается к жителям с просьбой о помощи: до спасительной операции осталось собрать 11 миллионов тенге, сообщает Lada.kz.

Ансар Арманұлы. Фото предоставил отец ребенка
Ансар Арманұлы. Фото предоставил отец ребенка

Семья пятилетнего Ансара вновь просит о поддержке. У мальчика полностью отказали почки, и сейчас его жизнь поддерживается только с помощью гемодиализа.

Единственный шанс спасти ребёнка — срочная трансплантация почки, которую готовы провести в Минске.

По словам отца, Армана Берлепесова, общая сумма сбора составляет 40 миллионов тенге. На сегодняшний день уже удалось собрать 29 миллионов, однако до необходимой суммы не хватает ещё 11 миллионов тенге.

Мы уже так близко к цели, но каждый день ожидания опасен для жизни нашего сына. Мы очень боимся не успеть, - говорит отец мальчика.

Ранее мы уже сообщали об Ансаре, и благодаря отклику неравнодушных людей удалось значительно продвинуться в сборе средств. Сейчас семье снова необходима поддержка, чтобы завершить сбор и как можно скорее отправить ребенка на операцию.

Родители обращаются ко всем неравнодушным с просьбой помочь. Любая поддержка может стать решающей.

Связаться с родителями и оказать помощь можно через Instagram по ссылке здесь.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь