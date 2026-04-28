Шанс услышать мир: 3-летнему мальчику из Жанаозена не хватает на операцию 20 тысяч долларов

Семья 3-летнего Алтая Саденова из Жанаозена вновь просит помощи у неравнодушных жителей. Ранее история мальчика уже находила отклик. Благодаря поддержке удалось значительно продвинуться в лечении, но для его завершения срочно требуется еще одна операция, сообщает Lada.kz .

3-летний Алтай. Фото родителей

Алтай Саденов родился с тяжелой патологией – без обеих ушных раковин и слуховых каналов (двусторонняя микротия и атрезия слуховых проходов). С рождения он не слышал и был вынужден пользоваться костнопроводимым слуховым аппаратом.

После почти двух лет сбора средств семье удалось организовать первую операцию в США. 6 августа 2025 года в клинике California Ear Institute мальчику провели сложную семичасовую операцию по реконструкции уха и слухового прохода. Она прошла успешно – ребенок впервые в жизни услышал мир своим ухом.

Он сам попросил снять слуховой аппарат, которым пользовался до этого, - рассказала мама ребенка Жансая Саденова.

Сейчас для полноценного восстановления необходим второй этап лечения – операция на второе ухо.

Операция назначена на 20 мая 2026 года, и до нее осталось меньше месяца. Однако семье не хватает критически важной суммы для завершения лечения – 20 тысяч долларов.

Ранее вы уже помогли нам, и благодаря вам мы смогли продвинуться очень далеко. Огромное спасибо. Сейчас нам снова нужна поддержка. Любая помощь и распространение – это шанс для нашего сына на здоровье и будущее, - обратилась мама мальчика.

Родители надеются, что благодаря отклику людей удастся собрать необходимую сумму и подарить своему сыну возможность полноценно слышать.

