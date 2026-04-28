Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
28.04.2026, 17:10

Шанс услышать мир: 3-летнему мальчику из Жанаозена не хватает на операцию 20 тысяч долларов

Сергей Кораблев

Семья 3-летнего Алтая Саденова из Жанаозена вновь просит помощи у неравнодушных жителей. Ранее история мальчика уже находила отклик. Благодаря поддержке удалось значительно продвинуться в лечении, но для его завершения срочно требуется еще одна операция, сообщает Lada.kz.

3-летний Алтай. Фото родителей

Алтай Саденов родился с тяжелой патологией – без обеих ушных раковин и слуховых каналов (двусторонняя микротия и атрезия слуховых проходов). С рождения он не слышал и был вынужден пользоваться костнопроводимым слуховым аппаратом.

После почти двух лет сбора средств семье удалось организовать первую операцию в США. 6 августа 2025 года в клинике California Ear Institute мальчику провели сложную семичасовую операцию по реконструкции уха и слухового прохода. Она прошла успешно – ребенок впервые в жизни услышал мир своим ухом.

Он сам попросил снять слуховой аппарат, которым пользовался до этого, - рассказала мама ребенка Жансая Саденова.

Сейчас для полноценного восстановления необходим второй этап лечения – операция на второе ухо.

Операция назначена на 20 мая 2026 года, и до нее осталось меньше месяца. Однако семье не хватает критически важной суммы для завершения лечения – 20 тысяч долларов.

Ранее вы уже помогли нам, и благодаря вам мы смогли продвинуться очень далеко. Огромное спасибо. Сейчас нам снова нужна поддержка. Любая помощь и распространение – это шанс для нашего сына на здоровье и будущее, - обратилась мама мальчика.

Родители надеются, что благодаря отклику людей удастся собрать необходимую сумму и подарить своему сыну возможность полноценно слышать.

Ознакомиться с медицинскими документами и оказать помощь можно по ссылке здесь.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь