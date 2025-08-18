Халтура рулит! ГАСК Мангистау не в силах привлечь застройщика к ответственности

Қазақ тіліне аудару

Редакция Lada.kz обратилась в управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области (ГАСК) с запросом о дальнейшей судьбе жилых домов комплекса «Айракты» в 17 микрорайоне, где выявлены строительные дефекты: проседание фундамента, трещины и разрушения лестничных пролётов. В управлении сообщили, что не располагают правовыми основаниями для проведения внеплановой проверки и привлечения застройщика к административной ответственности в рамках своих надзорных полномочий.

Редакция Lada.kz 5 августа направила официальный запрос в ГАСК региона по ситуации в жилом комплексе «Айракты» в 17 микрорайоне, где в десяти жилых домах были выявлены дефекты строительства. В запросе поднимались вопросы о масштабах и характере дефектов, их влиянии на безопасность жильцов, предпринимаемых мерах, ответственности застройщика и контроле за устранением нарушений. Ответ ведомства поступил спустя две недели.

В ГАСКе сообщили, что в ходе визуального обследования выявлены следующие дефекты: локальное проседание фундамента входной части, трещины и разломы в лестничных маршах, деформации несущих конструкций, а также нарушения отделочных работ в местах общего пользования.

В рамках проведённого обследования установлено, что лестничные клетки (площадки) в жилом комплексе «Айракты» возведены как отдельные строительные элементы. Они имеют собственный фундамент, отдельные несущие конструкции, и не связаны монолитно с основным объёмом жилого дома. Такая конструктивная схема была заложена проектной документацией и предполагает независимую осадку элементов, - сообщили в ведомстве.

В ведомстве предоставили фотографии, сделанные на этапе строительства домов.

На вопрос редакции о возможной угрозе безопасности жильцов, связанной с выявленными дефектами, в управлении дали завуалированный ответ. Мы приводим его без изменений:

Согласно статье 71 Закона РК Собственникам вменяются следующие обязанности, направленные на сохранение основных характеристик объектов, обеспечивающих безопасность и надлежащее их качество при эксплуатации: осуществление работ по восстановлению, усилению, переустройству, перепланировке, переоборудованию, реконструкции, расширению, техническому перевооружению, модификации, реставрации и постутилизации объекта, а также изменению архитектурного облика и (или) градостроительных аспектов объекта только в соответствии с установленным законодательством порядком прохождения разрешительных процедур, строительными, санитарными, противопожарными, противовзрывными, экологическими и другими обязательными нормами и правилами;

принятие мер по недопущению разрушения и (или) порчи объекта пользователями (нанимателями, арендаторами);

организация проведения комплекса работ по постутилизации объекта.

О предпринятых мерах, проведении технической экспертизы и возможной ответственности застройщика в управлении сослались на пункт 1 статьи 69 Закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан».

В документе указано, что гарантийный срок эксплуатации объектов строительства определяется в соответствии с Гражданским кодексом РК. В остальных случаях срок гарантии устанавливается в зависимости от нормативного срока службы здания или выполненных строительно-монтажных работ и фиксируется в договоре между заказчиком и подрядчиком.

Жилой комплекс «Айракты» был принят в эксплуатацию в 2018 году в установленном законом порядке. На текущий момент, с учётом истечения установленного периода с момента приёмки объекта, Управление не обладает правовыми основаниями для назначения внеплановой проверки и привлечения застройщика к административной ответственности в рамках надзорных полномочий. Также, согласно требованиям статьи 71 Закона РК, собственник объекта должен провести техническое обследование надежности и прочности данного объекта и, согласно выданному заключению, дать правовую оценку. Вопросы, связанные с гарантийными обязательствами застройщика и возможными строительными дефектами, могут быть предметом гражданско-правовых споров, включая обращение жильцов в обслуживающую организацию ОСИ либо в судебные органы, - заявили в управлении.

В ГАСКе также отметили, что вопрос временного переселения жильцов будет рассмотрен в случае ухудшения технического состояния жилого комплекса.

В настоящее время Актауский городской отдел жилищной инспекции проводит работы по техническому обследованию выявленных дефектов. Сроки устранения дефектов будут определены после утверждения проекта восстановительных работ, - говорится в ответе ГАСКа.

Редакция также задала вопрос, рассматривает ли ГАСК возможность признания данных домов аварийными в случае ухудшения ситуации. Там ответили следующее:

В соответствии с действующим законодательством такие вопросы находятся в компетенции специализированных аккредитованных организаций, имеющих лицензию на проведение технических обследований зданий и сооружений. Таким образом, для проведения процедуры признания здания аварийным необходимо инициировать независимую техническую экспертизу с последующим рассмотрением результатов в установленном порядке. Таким образом, признание зданий и сооружений аварийными входит в компетенцию только аккредитованных организаций.

Корреспонденту Lada.kz удалось пообщаться с жильцами дома. Они признались, что опасаются обрушения входной группы подъезда, и неоднократно обращались в управляющую компанию с просьбой о капитальном ремонте, однако ситуация остаётся без изменений. По словам жителей, продать квартиры и переехать также невозможно — потенциальные покупатели, увидев состояние дома, уходят. Люди чувствуют себя заложниками ситуации.

Напомним, в местных инстаграм-пабликах появилось видео, на котором видно, как в стене новостройки в 17 микрорайоне образовались трещины и крупные зазоры.

В жилищной инспекции городского акимата рассказали, что провели обследование жилых домов, входящих в состав ЖК «Айракты», расположенных в 17 микрорайоне. В результате осмотра было установлено, что пристройки к подъездам отсоединились от основного здания, зафиксировано проседание фундамента и лестничных пролётов. Все подъезды (41) являются аварийными и представляют потенциальную угрозу для жизни жителей.