История успеха жителя Актау: от колледжа до работы в Катаре

Житель Актау Манас Кумаров, выпускник колледжа иностранных языков, поделился с редакцией Lada.kz своим опытом жизни вдали от Родины. Он рассказал, что подтолкнуло его искать работу за границей, как решился на переезд в Катар и с какими трудностями столкнулся в первые дни после приезда.

Фото предоставил Манас Кумаров

Манас Кумаров вырос в обычной семье: его отец – ветеран государственной службы, а мать – ветеран педагогического труда. Своё первое образование он получил в колледже иностранных языков в Актау, где освоил профессию переводчика.

Я безмерно благодарен своему преподавателю английского языка и одновременно нашему классному руководителю Даулетниязу Турсуну. Он относился к нам как к собственным детям, был очень требовательным и обращал внимание на каждую деталь в произношении. Уверен, что мои достижения – результат его огромного труда. Поступить в колледж мне помогла моя тетя. Она всегда говорила, что нужно хорошо знать русский и английский языки, отмечала высокий уровень образования в этом колледже. Наш директор Масура Алтыбаевна была очень новаторским, креативным руководителем, которого мы, студенты, глубоко уважали и любили. Ее вклад в наше обучение также был значительным. Позже я продолжил образование в Алматы, окончил университет по специальности «Экономист», а затем еще один ВУЗ по другой специальности, - рассказал Манас.

Сегодня Манас – отец троих сыновей, но при этом он не останавливается в саморазвитии и стремится постоянно учиться новому. По его словам, он твердо решил, что работа за границей необходима для профессионального роста, обмена опытом с экспертами из развитых стран и проверки собственных возможностей.

Никогда нельзя останавливаться на одном уровне. Человек должен постоянно развиваться, повышать квалификацию и идти в ногу со временем. Поэтому я решил попробовать себя в работе за рубежом. Работа в отечественных компаниях меня не устраивала. Однажды мне позвонил знакомый, работающий в Дохе, и сообщил, что в Катаре открылась вакансия, которая соответствует моему образованию и опыту. Он посоветовал отправить резюме. После рассмотрения моих документов компания проявила интерес к моей кандидатуре, изучила образование и опыт, и вскоре пригласила на работу. Оформление документов для выезда в Катар больших трудностей не вызвало, но пришлось долго ждать. В посольстве и министерстве иностранных дел бумаги задерживались. У нас, к сожалению, бюрократия сильная, - рассказал он.

По словам Манаса, к переезду он готовился с большим энтузиазмом: приобрёл надежный чемодан, одежду и аксессуары для катарского климата, собрал все необходимые документы, ноутбук, книги, флеш-накопитель, учебные материалы и даже собственные авторские курсы.

Конечно, переезд в чужую страну, где другой язык и обычаи, был непростым. Но, через два месяца, когда ко мне приехала семья, стало легче. Я завел друзей, хороших коллег. В Дохе есть несколько семей из Казахстана, мы общаемся и поддерживаем друг друга. Сложнее всего было привыкнуть к климату и смене часового пояса. Компания помогла быстро адаптироваться: предоставила гостиницу, затем жилье для семьи. Работодатель оплатил обучение и кружки для детей, обеспечил нас медицинской страховкой. Выходные здесь – пятница и суббота. Никого не делят по религиозному признаку – люди разных национальностей и вероисповеданий свободно работают и общаются вместе, - говорит мужчина.

Сейчас Манас Кумаров работает инструктором в компании «Qatar Energy».

Мы обучаем сотрудников нефтяных компаний правилам техники безопасности, проводим тренинги, тестирование и выдаем сертификаты. Требования к персоналу здесь очень высокие. Дисциплина строгая. Если сотрудник не соответствует уровню, контракт могут расторгнуть в одностороннем порядке. Важно эффективно использовать время, работать по стандартам, предлагать новые идеи для развития компании. Недостатков в работе я пока не заметил, преимуществ – много. Например, в Казахстане часто бывает так: если в компанию приходит иностранец, его сразу продвигают на высокий пост, а местные работают на него. В Катаре же руководящие должности занимают только граждане страны. То есть государство поддерживает свой титульный народ. К тому же здесь внимательно проверяют знания и навыки сотрудников. Каждый проведенный тренинг анализируется и оценивается. В компании остаются только лучшие. Благодаря этому организация успешно развивается, - отметил Манас.

Манас Кумаров отметил, что столица Катарa – Доха – отличается чистотой, спокойствием и высоким уровнем безопасности.

Алкоголь здесь почти не продается, лицензия есть лишь у одной компании. Каждая покупка регистрируется – кто купил, когда и во сколько. Употреблять спиртное можно не везде. Люди под строгим контролем. Разведенных стараются не принимать на работу, так как семья в Катаре считается величайшей ценностью. Местные жители – очень опрятные, ухоженные, с аккуратными бородами, уравновешенные и сдержанные. Не принято громко разговаривать или шумно смеяться. Улицы широкие и чистые, архитектура разнообразная, небоскребы особенно красивы вечером. Набережная поражает чистотой и красотой. Отелей много, условия для жизни отличные. По сравнению с Казахстаном, цены выше, но для катарцев это незаметно, так как их валюта очень крепкая, - подчеркнул Манас.

Манас Кумаров признался, что не спешит возвращаться домой – впереди еще обучение и новый профессиональный опыт.

В заключении Манас посоветовал молодёжи рассматривать работу за рубежом не только как возможность обеспечить себе комфорт, но и как шанс приобрести знания, навыки и опыт. По его словам, самое главное – вернуться на Родину и использовать всё это для развития Казахстана.

