Жизнь после трагического прыжка с пирса: житель Актау рассказал секрет счастья вопреки обстоятельствам

Қазақ тіліне аудару

После неудачного прыжка с пирса в море Руслан Гайбатов перестал ходить. Основным средством передвижения продолжительное время остается инвалидная коляска. Однако это обстоятельство не сломило дух мужчины: за более чем 20 лет он успел состоятся как личность, встать на защиту людей с ограниченными возможностями, завести семью, а с недавних пор Руслан – отец подрастающего сына. О том, как выстоять после удара судьбы, не сломаться и стать сильнее – в материале Lada.kz .

Использованные в материале фотографии предоставлены Русланом Гайбатовым

Встреча с 42-летним Русланом Гайбатовым прошла в канун Дня лиц с инвалидностью, который в Казахстане отмечается каждое второе воскресенье октября. Уже во время обмена дежурными фразами приветствия в его голосе был слышен характер, чувствовалась твердость духа. Проницательным взглядом он выразил готовность к беседе, и впоследствии, не колеблясь, ответил на все, даже эмоционально сложные, вопросы.

Роковой день, в который жизнь Руслана разделилась на «до» и «после», наступил, когда ему было неполных 20 лет. На тот момент он был обычным парнем, жившим в Жанаозене, получал образование в нефтяном колледже. Уже на втором курсе Руслан получил травму, из-за чего об учебе пришлось забыть.

Я неудачно нырнул с пирса в Каспийское море. Получил перелом пятого шейного позвонка. Были неоднократные операции. Тогда я даже не понимал, что случилось, не знал, что такое травма позвоночника и спинного мозга. Мне еще не было 20 лет, до этого случая у меня никогда не было проблем со здоровьем. Я очнулся в реанимации, думал, что меня выпишут из больницы и все будет нормально, а оказалось, что это не так, - поделился он.

Полное принятие и осознание всей серьезности и необратимости ситуации заняло продолжительное время. По признанию Руслана, врачи готовили его мать к худшему, но она старалась оберегать сына.

Это был 2003 год, Интернет тогда был не таким развитым – отсюда недостаток информации по моему случаю. Мне казалось, что я живу в вакууме. На фоне эмоционального состояния создавалось впечатление, что кроме меня лиц с инвалидностью нет. Когда я оказывался на улице, было ощущение, что все взгляды сконцентрированы на мне. Из-за этого я сильно комплексовал, злился. Весь этот спектр эмоций я переживал до 2011 года, - рассказал герой материала.

Переломным моментом, который позволил постепенно освободиться от мрачных мыслей, стала поездка в Специализированный спинальный санаторий имени академика Н.Н. Бурденко и Военный клинический санаторий имени Н.И. Пирогова, расположенные в городе Саки (Крым). Именно там мужчина познакомился с людьми, столкнувшимися с такой же ситуацией, как у него. В стенах учреждений он увидел, как многие из них продолжают верить в жизнь, не сдаются, заводят друзей и единомышленников, и даже встречают свою любовь.

Поездка меня очень раскрыла. Я стал себя чувствовать более уверенно после того, как увидел, что пациенты санатория уже приняли свои травмы и наслаждаются жизнью. «Спинальники» (люди, получившие паралич нижних конечностей в результате повреждения позвоночника или спинного мозга – прим. авт.) дали мне много полезных советов, которые помогли мне наладить бытовую жизнь, а ведь до этого я был самоучкой, - сказал Руслан.

Руслану везет с людьми – по его словам, начиная с момента, когда он пересел в инвалидное кресло, сталкиваться с непониманием и невежеством со стороны социума приходилось редко. Тем не менее, такие истории случались.

Так как инфраструктура города в полной мере не развита под нужды лиц с инвалидностью, порой приходилось передвигаться по проезжей части. В такие моменты водители останавливались и говорили: «Чего ты по «пешеходу» не едешь?». Понимаю, что, возможно, они не знают, что переходы на дорогах не всегда адаптированы под людей нашей категории, но все равно было неприятно, - поделился он.

Бывало, когда люди, увидев Руслана в коляске, пытались, как он выразился, «сунуть копейку».

Это задевало меня больше всего. Подобные ситуации наталкивают на мысли о том, что люди воспринимают человека в коляске как обездоленного, хотя, например, у меня жизненное положение может быть лучше. Тем не менее, я всегда стараюсь объяснить свою позицию на этот счет, напомнить, что денег не просил. Рассказать, что при наличии условий мы можем полноценно жить, приносить пользу обществу, - высказался он.

В целом, отметил Руслан Гайбатов, люди всегда готовы оказать поддержку, помочь преодолеть препятствия. Однако и тут есть свои нюансы: мужчина мягко подчеркнул, что окружающие порой не всегда знают, как обращаться с коляской, чтобы ее не сломать (стоимость одной единицы составляет порядка 1-1,5 млн тенге). В таких моментах житель Актау рекомендует предварительно задать вопросы по этому направлению, чтобы добрая инициатива стала максимально эффективной, без последствий.

Был один случай, когда я попросил человека помочь спустить меня с пандуса. Он довез меня до конструкции и просто отпустил. Хорошо, что я успел сгруппироваться, - вспомнил историю из жизни Руслан.

Разговор о сложностях передвижения естественным образом перетек в беседу об уровне инфраструктуры в городе для лиц с ограниченными возможностями. Со слов мужчины, в Актау ситуация с этим делом обстоит крайне сложно.

Несмотря на то, что страна взяла на себя ответственность и подписала ряд международных конвенций, главная из которых о правах лиц с инвалидностью, все очень плохо. Не буду трогать нижнюю часть города, так как она строилась еще в советское время, но новые микрорайоны… Там есть пандусы, но создается впечатление, что их устанавливают для галочки. Они могут быть с очень крутым спуском, что не соответствует утвержденным стандартам. На такие пандусы невозможно взобраться, а, соответственно, попасть в нужное тебе место. Есть моменты и с санаториями: персонал не совсем обученный обращению с людьми, имеющими проблемы с передвижением. Чтобы воспользоваться той или иной услугой, нужно просить, а когда приходится просить, то уже и желание пропадает, - высказал свое мнение герой материала.

Все вышеописанные ситуации привели к тому, что сегодня Руслан Гайбатов – глава общественного объединения лиц с инвалидностью Мангистауской области. Организация, ведущая деятельность на добровольных началах, оказывает правовую помощь данной категории населения, а также проводит социально-бытовую адаптацию на модели жилого помещения.

Мы выступаем в роли инструкторов. На своем примере показываем, как можно жить в инвалидной коляске, как принять ванну, сходить в туалет, приготовить еду и так далее, - пояснил глава организации.

Одно из значимых достижений объединения в этом году – возможность пользоваться услугами инватакси не только в будни, но и в выходные, а также праздничные дни, 24/7. Также организация добилась того, чтобы спецтранспорт довозил их не только до серых стен больниц, но и в места массового досуга.

В веренице важной общественной деятельности, рабочих делах, Руслан не забывает о своей семье. Жазиру он знает много лет, еще с Жанаозена. Женщина также передвигается на коляске. В какой-то момент мужчина почувствовал к ней симпатию, а пять лет назад пара связала себя узами брака. О супруге Руслан рассказывает с теплой улыбкой.

У нас с Жазирой был общий круг общения, там и познакомились. Она мне понравилась, я стал за ней ухаживать, а в 2020 году мы поженились. Сейчас, как и все, живем семейной жизнью. У нас самая обычная квартира с обычной мебелью, мы ее специально не оборудовали под себя, - вспоминает мужчина.

У пары родился сын, совсем скоро ему будет три года. Руслан Гайбатов как отец чувствует за ребенка большую ответственность и старается его оберегать.

Раньше мне помогали родители, которых, к сожалению, не стало, потом брат. Часть бытовых вещей они делали сами. Когда стал жить отдельно, а потом с семьей, чувство ответственности увеличилось кратно, сейчас все на наших с женой плечах. Несмотря на трудности, мы, слава богу, справляемся, - сказал он.

Семья любит совершать прогулки по набережной, а также планирует попробовать пожить в другом городе. С недавних пор Руслан Гайбатов занимается боччей, а до этого пробовал себя в настольном теннисе и даже стрельбе из лука. Общественник намерен добиться развития в регионе параспорта, а также строительства в областном центре спортивного комплекса для людей с ограниченным возможностями, где в одном месте будут сосредоточены разные виды физической активности.

По данным управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области, на текущий момент в регионе насчитывается 34 510 лиц с инвалидностью различных групп.

Ранее Lada.kz рассказывала историю школьника Назара Трофимова из Актау. Большую часть жизни он провел в инвалидном кресле. Парень является чемпионом Казахстана по большому теннису, занимается легкой атлетикой и получает образование. В Актау живет и Асель Тажигалиева, мать двоих сыновей-близнецов, один из которых передвигается на коляске. Ежедневно женщина борется с барьерами в школах, а также со стереотипами о детях с проблемами опорно-двигательного аппарата.

Для справки

Иллюстративное фото: Gareth Copley/Staff/Getty Images Sport/Gettyimages.ru

Бочча – это паралимпийский вид спорта и реабилитационная игра на точность, похожая на боулинг и петанк. В нее играют люди с тяжелыми нарушениями двигательных функций, она включает в себя броски цветных мячей к белому мячу-«джеку» с целью приблизиться к нему максимально близко. Бочча адаптирована для спортсменов, которые передвигаются в инвалидных колясках. Может быть как индивидуальной, так и командной игрой.