Почему не сбывается прогноз погоды и причем тут человеческий волос: интервью с синоптиком из Актау

Прогноз погоды давно стал неотъемлемой частью рутины жителей Актау. Собираясь выходить из дома на работу, учебу или отдых у моря, каждый обязательно заглянет в телефон, чтобы узнать, какова температура воздуха за окном, будут ли осадки. Однако составление ежедневных прогнозов погоды – задача не из легких, синоптикам необходимо изучить множество карт и данных, чтобы потом оповестить население в коротком тексте. О работе таких специалистов, ее важности и влиянии на различные сферы жизни Lada.kz рассказала директор мангистауского филиала РГП «Казгидромет» Айгуль Тулеугалиева.

Фото предоставлено Айгуль Толеугалиевой

Чем синоптики отличаются от метеорологов?

Метеоролог изучает физику и химию атмосферы, анализирует данные с метеостанций, радаров, спутников и других источников, чтобы понять, как работает атмосфера. Это более общее понятие, охватывающее науку в целом.

Синоптик же применяет знания метеорологии, чтобы делать конкретные прогнозы погоды для определенной территории и периода времени. Он анализирует полученные метеорологические данные, чтобы предсказать изменения температуры, давления, осадков и ветра.

В чем важность работы синоптика?

По словам главы регионального филиала РГП «Казгидромет», работа синоптика крайне важна, так как ее результаты обеспечивают безопасность, комфорт людей, предотвращает экономические потери в различных отраслях.

Синоптики прогнозируют погоду, что необходимо для защиты от стихийных бедствий, планирования путешествий, для организации сельскохозяйственных работ, также для стабильной работы авиации, энергетики и транспорта, - пояснила Айгуль Тулеугалиева.

Так, например, прогнозы погоды помогают фермерам вовремя собрать урожай, подготовиться к заморозкам или засухе, а самолетам – безопасно летать.

Как составляется прогноз погоды на день?

Начиная с раннего утра, через каждые три часа на всех метеорологических станциях по земному шару в единое синхронное время наблюдатели выходят на специальные площадки, регистрируют показатели температуры воздуха, влажности, атмосферного давления, направления, скорости ветра, видов облачности, дальности видимости, температуры поверхности почвы и т.д.

Далее, со слов главы регионального филиала, собранные данные кодируются и отправляются в головные центры, которые есть во всех странах.

В этих центрах все эти данные наносятся на синоптические карты, которые отправляют нам. Исходя из них, мы видим, что происходит на западе, востоке, севере и юге. Карты, которых за сутки поступает достаточно много, являются рабочим материалом для синоптика. Все их важно обработать, только после этого выпускается приблизительная карта будущего положения дел, то есть, на ближайшие 24 часа, - пояснила глава ведомства.

Какие приборы используются для составления прогноза погоды?

Сами синоптики приборы, необходимые для замера показателей, не используют – ими работают упомянутые выше наблюдатели.

Немногие из них, но важные: термометр, барометр, автоматические метеорологические датчики измерения скорости ветра, гигрометр для измерения влажности воздуха. К слову, последний работает при помощи специально обработанного человеческого волоса. Волос реагирует на изменения влажности: при её росте он удлиняется, при снижении – укорачивается. Эти колебания длины через систему рычагов и шестерёнок передаются на стрелку, которая показывает показатель влажности на шкале.

Фото: мангистауский филиал РГП «Казгидромет»

В какие сезоны синоптикам легче/сложнее работать?

Айгуль Тулеугалиева, опираясь на личный опыт, поделилась, что для нее сезонов, в которые ей легче либо сложнее работать, нет.

Погода – непредсказуемая. Главное в этой работе – навык, знания, обширный анализ синоптической ситуации, - отметила она.

Что для синоптика «хорошая» и «плохая» погода?

Директор регионального «Казгидромета» ответила на этот вопрос песней известного кинорежиссера Эльдара Рязанова – «У природы нет плохой погоды, каждая погода – благодать».

Если все-таки говорить синоптическими терминами, то для нас ухудшение погодных условий происходит, когда идет южно-каспийский, черноморский циклоны, а также те, что надвигаются в наш регион из районов европейской территории России, - сообщила она.

Верят ли синоптики в народные приметы о погоде?

Со слов Айгуль Тулеугалиевой, синоптики наслышаны о ноющих коленках людей, которые нередко считают вестниками плохой погоды, однако, с улыбкой отмечает, что специалисты в подобного рода приметы не верят, так как внушительное количество информации о погоде помогает им знать, что ждет их и население завтра.

Достают ли знакомые с прогнозом погоды?

Как оказалось, несмотря на наличие всевозможных сайтов и приложений, у синоптиков все еще лично интересуются о том, какой погода будет завтра.

Зачастую родственники, друзья, соседи спрашивают про погоду. Это помогает им планировать свой день - как одеться, избежать проблем со здоровьем, например, при экстремальной жаре, проводить крупные мероприятия под открытым небом, тимбилдинги, - поделилась она.

При этом Айгуль Тулеугалиева отметила, что такие вопросы ее не раздражают, так как она понимает, что людям важно получить информацию от специалистов.

Фото: мангистауский филиал РГП «Казгидромет»

Почему прогнозы не сбываются?

Глава мангистауского «Казгидромета» ответила, почему иногда прогнозы погоды не сбываются, и как синоптики в таких случаях реагируют на критику со стороны населения.

Айгуль Тулеугалиева отметила, что погода, как и многие другие явления зависит от множества факторов.

Сюда входят колебание температуры, ветрового режима, перемещения барических образований, их интенсивности, перемещения фронтальных разделов и многое другое. Следует учитывать, что в ежедневном ходе возможны смещения по времени – от трех до пяти суток, из-за чего могут быть отклонения самих атмосферных явлений погоды. Если говорить конкретно про Мангистау, то прогноз погоды по области за сутки оправдывается на 95-97%, по Актау – 90-92%, что считается высокой оценкой, - пояснила она.

Руководитель ведомства призналась, что реагирует спокойно на замечания людей о «не сбывшемся» прогнозе.

Как стать синоптиком?

Для того, чтобы стать синоптиком, необходимо высшее образование, также существует вероятность необходимости профессиональной переподготовки.

На текущий момент освоить такую специальность можно в Казахском национальном университете имени аль-Фараби в Алматы, на факультете географии.

Сколько сотрудников работает в местном «Казгидромете»?

В мангистауском филиале РГП «Казгидромет» на текущий момент трудится 101 специалист, из них синоптиков – пять, они работают посменно.

В целом, добавляет Айгуль Тулеугалиева, по стране наблюдается нехватка кадров метеорологического профиля. Специальность достаточно узкая и сложная.

Синоптиков у нас сейчас обучают в Алматы. После получения образования большинство из них стараются остаться в южной столице либо в Астане. Молодежь хочет жить в большом городе, где лучше с цивилизацией и модернизацией, мало кто возвращается домой, - поделилась она.

Коротко об Айгуль Тулеугалиевой

Айгуль Тулеугалиева родилась в Атырау. Работает в сфере с 1996 года, начинала трудовой путь с работы синоптиком.

Окончила Казахский государственный университет имени С. М. Кирова (ныне – КазНУ имени аль-Фараби).

Первую должность по специальности получила в Алматы, а затем продолжила карьеру в Мангистауской области.

Трудовой стаж – 30 лет.