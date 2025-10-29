Затопили соседи: что делать и как защитить свои права — советы адвоката из Актау

Қазақ тіліне аудару

В редакцию Lada.kz обратились жители Актау, столкнувшиеся с неприятной ситуацией — их квартиры затопили соседи. Люди признаются, что не знают, куда обращаться, как действовать в таких случаях и каким образом добиться возмещения причинённого ущерба. Партнёр адвокатской конторы «Omirbolat, Suyundukov & Assauova» адвокат Айбек Суюндуков пояснил, что следует делать собственникам квартир (нежилых помещений), если соседи сверху затопили их жилье.

Фото создано с помощью искусственного интеллекта

Одной из самых неприятных бытовых ситуаций, с которой может столкнуться практически каждый, является затопление квартиры соседями. По словам жителей, многие не знают, как правильно действовать в подобных ситуациях, и как добиться возмещения ущерба.

Соседи у меня безответственные — затопили квартиру и теперь ничего восстанавливать не хотят. А я ведь совсем недавно сделала ремонт. Теперь даже не знаю, что делать и куда обращаться за помощью, — рассказала жительница Актау.

Редакция Lada.kz обратилась за разъяснениями к адвокату, поскольку в последнее время участились обращения горожан, столкнувшихся с проблемой затопления квартир по вине соседей. Адвокат Айбек Суюндуков рассказал, как взыскать ущерб и куда обращаться за помощью.

Айбек Суюндуков предоставил пошаговую инструкцию:

Попытайтесь самостоятельно найти и остановить источник течи (перекрыть воду самому или попросить соседей сверху сделать это) и вызвать управляющую компанию (обслуживающую ваш дом), председателя ОСИ либо аварийную службу. Сделайте фото- и/или видеосъёмку повреждений во всех комнатах/помещениях. Рекомендуется снять общие и крупные планы последствий затопления. В первый рабочий день, следующий за затоплением, пригласите председателя управляющей компании/ОСИ для осмотра и установления причины затопления/залива с последующим составлением акта о затоплении/заливе квартиры/нежилого помещения. Обратите внимание на правильность составления акта с точным указанием причины, времени и перечнем нанесённого ущерба (при желании составители акта могут указать в нём площадь повреждения). Также при желании к акту можно приложить заблаговременно распечатанные фотографии повреждённого имущества с соответствующей отметкой в нём. Зафиксируйте последствия затопления и определите рыночную стоимость восстановительных работ до того, как вы осуществите восстановительные работы. В случае, если затопление/залив произошло по вине третьих лиц, необходимо обратиться в оценочные компании для изготовления отчёта об оценке стоимости затрат на восстановление (ремонт) повреждений недвижимого имущества для установления размера материального вреда. Оценщик составит детальный отчёт с расчётом стоимости восстановительного ремонта (материалы, работы) и утраченного имущества по рыночным ценам на дату затопления. В случае, если в результате затопления/залива по вине третьих лиц квартира временно стала непригодной для проживания, адвокат рекомендует заключить договор аренды квартиры того же класса и площади на период ремонтно-восстановительных работ. По окончании срока действия договора аренды истребовать у арендодателя первичную бухгалтерскую документацию для документального подтверждения и взыскания расходов в суде. Далее о произошедшем нужно сообщить виновной стороне письменно (путём направления заказного письма с уведомлением или вручением досудебной претензии под расписку) с указанием срока для добровольной уплаты испрашиваемой суммы, в частности, если они не присутствовали при составлении акта. Тем самым вы соблюдаете досудебный порядок урегулирования спора путём направления причинителю вреда письменной претензии. Если виновник согласен и оплачивает ущерб в оговорённые сторонами сроки — дело закрыто. В случае неудовлетворения претензии либо оставления её без ответа собственник затопленной квартиры/нежилого помещения вправе обратиться в суд с иском о взыскании ущерба с соблюдением статьи 29 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан, основываясь на статьях 917, 934 Гражданского кодекса Республики Казахстан и требованиях статьи 39 Закона Республики Казахстан «О жилищных отношениях».

Адвокат обращает внимание горожан на то, что исковое заявление должно соответствовать установленной законом форме и обязательно содержать следующие сведения:

наименование суда, в который подаётся иск;

фамилию, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) истца, дату его рождения, место жительства, индивидуальный идентификационный номер, а если истцом является юридическое лицо, то его полное наименование, место нахождения, бизнес-идентификационный номер и банковские реквизиты; наименование представителя и его адрес, если заявление подаётся представителем. В заявлении должны быть указаны сведения об абонентском номере сотовой связи и электронном адресе истца и представителя, если они имеются;

фамилию, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) ответчика, его место жительства, индивидуальный идентификационный номер (если он известен истцу), если ответчиком является юридическое лицо, то его полное наименование, место нахождения, банковские реквизиты (если они известны истцу) и бизнес-идентификационный номер (если он известен истцу). В заявлении должны быть указаны сведения об абонентском номере сотовой связи и электронном адресе ответчика, если они известны истцу;

суть нарушения или угрозы нарушения прав и свобод гражданина или законных интересов истца и требования истца;

обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, а также содержание доказательств, подтверждающих эти обстоятельства;

сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику, если это установлено законом или предусмотрено договором; сведения о предпринятых стороной (сторонами) действиях, направленных на примирение, если такие действия предпринимались;

цену иска, если иск подлежит оценке, а также расчёт взыскиваемых или оспариваемых денежных сумм;

перечень прилагаемых к иску документов.

При невозможности самостоятельного участия (постоянном месте жительства в другом городе, нахождении в командировке/вахте/трудовом отпуске) или нежелании участвовать в вышеописанных процессах самостоятельно рекомендуется обратиться к адвокату или юристу, - заключил Айбек Суюндуков.

Для справки: данный комментарий носит исключительно информационный (ознакомительный) характер, основанный на действующем законодательстве на день его опубликования.