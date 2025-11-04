«Может остаться инвалидом»: подросток из Актау получил серьезную травму в парке «Акбота»

В городском парке «Акбота» произошёл несчастный случай: несовершеннолетний житель Актау Максим Балабаев получил серьёзную травму во время катания на прокатном электромобиле вместе с друзьями. После инцидента родители подростка подали заявление в полицию на предпринимательницу, которая сдала электромобиль в аренду без сопровождения взрослых. Однако добиться справедливого решения им пока не удалось. Корреспондент Lada.kz разбирался в законности ситуации, а также узнал, какая ответственность может грозить владельцу аттракциона.

Фото предоставил отец пострадавшего подростка

Отец пострадавшего подростка, Сергей Балабаев, рассказал, что несчастный случай произошёл днём 26 октября в городском парке «Акбота». Его сын Максим вместе с друзьями взял напрокат электромобиль. Во время катания транспорт перевернулся, и мальчик оказался под тяжёлой конструкцией.

В результате падения подросток получил перелом бедренной кости со смещением и осколками средней степени тяжести. На место происшествия была вызвана скорая помощь, после чего Максима госпитализировали.

Сына экстренно прооперировали. Врачи говорят, что последствия могут быть серьёзными, нога может остаться деформированной или укороченной. По словам врачей, он может остаться инвалидом, хромать всю жизнь. Я подал заявление в полицию, чтобы потребовать компенсацию за ущерб здоровью. Там мне сообщили, что обращение направят в акимат, но до сих пор никакого ответа нет, - рассказал отец мальчика.

По словам мужчины, он воспитывает троих детей, снимает жильё и живёт на скромную зарплату, поэтому лечение сына стало для семьи серьёзным испытанием.

У меня нет средств на реабилитацию. Как я узнал позже, предпринимательница вообще не имела права сдавать электромобиль несовершеннолетним без взрослых. Но полиция и акимат бездействуют, а мой сын лежит и не может передвигаться. Сколько ещё детей может пострадать от этих машинок?, - говорит мужчина.

Отец также отметил, что электромобиль ребёнку выдали без присутствия взрослых.

Сын просто подошёл с друзьями, оплатил прокат и им сразу выдали электромобиль. Никто не спросил, есть ли с ними взрослые. В итоге он перевернулся, получил перелом и оказался в больнице. Теперь мы не можем добиться, чтобы владелица понесла ответственность, - добавил он.

По словам Сергея, предприниматель, который сдавал машинку в аренду, отказалась идти на контакт.

Я пытался поговорить с владелицей, но она сказала, что мы можем жаловаться куда угодно, - рассказал мужчина.

Как отметил отец мальчика, впереди у сына долгая реабилитация, и, возможно, ему предстоит не одна операция. Однако средств на лечение у семьи нет.

Предпринимательниица, сдававшая электромобиль в аренду, сообщила корреспонденту редакции, что предоставит свою версию произошедшего позже.

В полиции региона подтвердили факт обращения и сообщили, что по данному инциденту направили письмо в Актауский городской акимат с просьбой принять меры в отношении владельца электромобиля.

Корреспондент Lada.kz обратился за комментарием к адвокату, чтобы выяснить, имела ли право предпринимательница сдавать машинку несовершеннолетним без согласия взрослых, и к какой ответственности может быть привлечёна владелица транспорта в случае подтверждения нарушений. Разъяснение дал адвокат Айбек Суюндуков, партнёр адвокатской конторы «Omirbolat, Suyundukov & Assauova».

Арендодатель обязана была убедиться в возрасте клиента и не имела права сдавать электромобиль несовершеннолетнему, не достигшему 14 лет, без сопровождения взрослых. Владелицу электромобиля могут привлечь к ответственности по статье 463 КоАП РК — за осуществление предпринимательской деятельности без соответствующей регистрации. Законные представители несовершеннолетнего вправе обратиться в гражданский суд с иском о взыскании материального и морального вреда, - отметил адвокат.

Адвокат также подчеркнул, что несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки с согласия их законных представителей. Форма такого согласия должна соответствовать форме, которая установлена законодательством для сделки, совершаемой несовершеннолетним. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией, иными доходами и созданными ими объектами права интеллектуальной собственности, а также совершать мелкие бытовые сделки.

Для справки

Партнер адвокатской конторы «Omirbolat, Suyundukov &Assauova» адвокат Айбек Суюндуков, на дату публикации (предоставления комментария):

не представляет интересов лиц, указанных в настоящей статье (публикации);

предоставил комментарий, основанный на действующем законодательстве, имеющем силу на момент публикации настоящей статьи (публикации).

На момент публикации администрация парка и предпринимательница вышли на связь с отцом пострадавшего подростка и выразили готовность навестить мальчика.

Напомним, местные жители уже неоднократно жаловались на беспредельно ездящих по городскому парку на электромобилях.