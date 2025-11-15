Как правильно выбрать зимние шины: советы автовладельцам Мангистау

Зима уже близко, и водителям Мангистауcкой области рекомендуется заранее подготовить свои автомобили к холодному сезону. В соответствии с законодательством, с 1 декабря по 1 марта в Казахстане все автомобили обязаны быть оснащены зимними шинами. Корреспондент Lada.kz выяснила, как выбрать качественную «резину».

Фото автора

В Казахстане до 30 ноября все владельцы автомобилей должны поменять шины на зимние.

На такой «резине» водители обязаны ездить с 1 декабря 2025 года по 1 марта 2026 года. За передвижение на летних шинах грозит штраф в 5 МРП (19 660 тенге).

Корреспондент Lada.kz встретилась с Рамазаном Зулкашевым, директором шинного центра в Актау, чтобы узнать, как правильно подобрать зимние шины, какие риски несет летняя резина в холодный период и что предпочитают автолюбители региона.

Рамазан Зулкашев рассказал, что зимние шины делятся на шипованные и фрикционные (липучки).

Шипованные имеют металлические шипы для улучшенного сцепления на льду и укатанном снегу. Идеальны для регионов с долгими морозами и гололедом. Фрикционные (липучки) работают за счет мягкой резины и агрессивного рисунка протектора. Отлично подходят для снега, мокрого асфальта и умеренно холодного климата, - сказал он.

Специалист пояснил чем зимние шины отличаются от летних.

Зимние шины имеют мягкую резиновую смесь, которая не дубеет при низких температурах. Шины имеют глубокий, агрессивный протектор для сцепления со снегом и льдом. Летние шины – это твердая резина, высокая износостойкость при теплой погоде, но скользят на морозе, - говорит он.

Рамазан Зулкашев обратил особое внимание на всесезонные шины. По его словам, многие автолюбители Мангистауской области заблуждаются, считая их безопасными зимой, и рискуют, устанавливая их в холодный период.

По его словам, всесезонные шины не предназначены для зимних условий и не обеспечат надежного сцепления с дорогой зимой. Водители, полагаясь на них, подвергают риску не только свою жизнь, но и безопасность пассажиров. Он подчеркнул, что такая «резина» может стать причиной аварийных ситуаций на льду и снегу, поэтому использовать их в холодный период крайне опасно.

В Мангистауской области, как и в других регионах Казахстана, спрос на зимние шины начинает расти с октября по ноябрь. Однако многие водители по-прежнему интересуются всесезонными шинами. Здесь мы объясняем, что оптимально иметь отдельно летние и зимние комплекты резины, - отметил Рамазан Зулкашев.

Специалист также рассказал о последствиях использования летних шин зимой. По его словам, водители, игнорирующие смену «резины» , подвергают себя серьезной опасности.

На льду и снегу тормозной путь таких автомобилей может увеличиваться в 2-3 раза, а управляемость ухудшается, что повышает риск заноса. Кроме того, летние шины быстро изнашиваются при морозе, увеличивая расход топлива и создавая дополнительную опасность на дороге. Правильный выбор зимней резины – это не только комфорт, но и безопасность всех пассажиров автомобиля, - подчеркнул эксперт.

Рамазан Зулкашев объяснил, как определить настоящие зимние шины и отличить их от всесезонных.

Основным признаком является значок снежинки на горе, нанесённый на боковину шины. При этом маркировка M+S сама по себе не гарантирует эффективную работу в суровых зимних условиях – именно снежинка подтверждает, что шина предназначена для зимы. Кроме того, зимняя резина более мягкая по сравнению с жесткой всесезонной, что обеспечивает лучшее сцепление на снегу и льду, - пояснил он.

Самыми популярными марками зимних шин среди автолюбителей региона являются Yokohama и Triangle.

Водители должны обращать внимание на следующие параметры:

Сезонность : зимние шины должны иметь маркировку M+S или символ снежинки на горе (3PMSF). Нарушение этого требования влечет административную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

: зимние шины должны иметь маркировку M+S или символ снежинки на горе (3PMSF). Нарушение этого требования влечет административную ответственность в соответствии с действующим законодательством. Тип : шипованные и фрикционные (липучки).

: шипованные и фрикционные (липучки). Индекс нагрузки и скорости : важно убедиться, что шины соответствуют техническим характеристикам автомобиля, указанным в документах. Эти индексы показывают максимально допустимую нагрузку на «резину» и скорость движения.

: важно убедиться, что шины соответствуют техническим характеристикам автомобиля, указанным в документах. Эти индексы показывают максимально допустимую нагрузку на «резину» и скорость движения. Глубина протектора : для зимних шин минимально рекомендуемая глубина протектора составляет 4 мм. Меньший показатель ухудшает сцепление с дорогой и снижает устойчивость автомобиля.

: для зимних шин минимально рекомендуемая глубина протектора составляет 4 мм. Меньший показатель ухудшает сцепление с дорогой и снижает устойчивость автомобиля. Дата производства: специалисты рекомендуют использовать шины не старше 5 лет, так как со временем резина теряет эластичность и свои эксплуатационные свойства.

По совету Рамазана Зулкашева, для городских дорог Актау оптимальны фрикционные зимние шины с глубоким протектором.

Эксперт также дал несколько советов по тому, как правильно хранить зимние шины вне сезона.

Хранить нужно в сухом, прохладном, темном месте. Если на дисках – шины ставят вертикально. Без дисков – горизонтально в стопке, не больше 4-5 штук. Избегать прямых солнечных лучей и источников тепла, - подчеркнул он.

Директор шинного центра пояснил, что в среднем зимнюю резину можно использовать 3-4 сезона, при условии правильного хранения и умеренного износа. Шипованные могут прослужить меньше при агрессивной езде.

В среднем цена на зимние шины в Актау колеблется от 15 до 100 тысяч тенге за колесо в зависимости от размера и бренда.