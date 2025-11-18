18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
18.11.2025, 10:04

Дом с маяком в Актау: обратная сторона визитной карточки города

Обстоятельно и подробно 0 3 784 Ольга Максимова

Маяк «Меловой» в Актау - один из самых узнаваемых объектов города, место, которое десятилетиями служило навигационной точкой для моряков и одновременно стало символом морской жемчужины Казахстана. Это уникальное сочетание жилого дома и действующего навигационного сооружения встречается крайне редко даже на мировом уровне. Однако сегодня «визитная карточка» города находится в удручающем состоянии и требует не просто придания лоска, а капитального ремонта, передает Lada.kz.

Дом с маяком в Актау. Фото автора
Дом с маяком в Актау. Фото автора

Управляющая компания 4-го микрорайона в 2023 году провела техническое обследование домов, включая знаменитый «открыточный» дом с маяком. Результаты оказались тревожными: уровень износа бетонных конструкций, инженерных сетей, кровли и электросетей достигает около 70%. Это опасно близко к категории ветхого жилья, которая начинается после 80% износа.

С момента постройки дома капитальный ремонт ни разу не проводился, хотя, по строительным нормам, он должен выполняться каждые 20-25 лет. Для таких целей в Казахстане существует республиканская программа с беспроцентным, долгосрочным финансированием, однако механизмом до сих пор не воспользовались.

Сегодня дом обслуживается по минимальному городскому тарифу - 42,78 тенге плюс коэффициент за год постройки. В тарифе предусмотрено лишь базовое обслуживание по 13 позициям, и капитальный ремонт в него не входит.

Однако даже для того, чтобы худо-бедно поддерживать состояние дома, денег не хватает: количество жильцов-неплательщиков превышает добросовестных в соотношении 60 на 40. По дому накопилась задолженность в около 2 млн тенге. Большое количество съемных квартир и социально неблагополучных семей лишь усугубляет ситуацию.

Ранее власти обсуждали возможность благоустройства территории дома с маяком с привлечением инвесторов, но вопрос так и не вышел за рамки обсуждений.  

Как выглядит визитная карточка сегодня, смотрите в фоторепортаже.

Ранее городские власти придали «товарный вид» домам, расположенным вдоль прибрежной дороги. Дом с маяком издалека и вправду имеет открыточный вид.

Однако, при приближении становится очевидно, что не все так радужно – жителей и гостей дома встречают старый ржавый забор, неухоженная придомовая территория и «слоеный» асфальт.

Лестничные пролеты вызывают оторопь. Маленьких детей тут можно водить только крепко держа за руку.

«Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет» - фотографии общих коридоров наглядно демонстрируют, как важно взаимодействие соседей в управлении общедомовым имуществом.

Отрадно видеть, что на одном из этажей жители создали уголок уюта – обустроили пространство, которое обычно «прихватизируют» предприимчивые жильцы или просто используется для складирования хлама. Теперь здесь милая «курилка», стилизованная под квартиру 90-х.

С частичкой ностальгии по зеленому городу.

Электропроводка, как и остальные сети, «кричит» о необходимости замены. Провода свисают с потолка гирляндами.

На одном из этажей нас встречает чудесный ласковый кот.

Некоторые жильцы держат своих питомцев в «полудомашних» условиях – еще не на улице, но уже и не дома.

Корреспондент издания поговорила с жильцами дома. Как по заказу, во дворе встретились обитатели верхних этажей.

«Живу с супругой и тремя детьми на 10 этаже с шикарным видом на море. На этом плюсы заканчиваются. В прошлом году вообще отопления не было, в этом году немного в комнате есть. Воду часто отключают, свет тоже - тогда не работают и лифты, приходится идти пешком. К частью, мы вскоре переезжаем в другой город», - рассказал житель 10 этажа, пожелавший сохранить инкогнито.

Нужно отметить, что на входной двери повесили такое объявление. Кто-то верит, что потенциал дома все-таки реализуют.

Вид с высотки и вправду открывается потрясающий. К слову, именно в этом доме на ножках вид на море доступен жильцам обеих сторон дома.

«Постоянно нет воды. До обеда не было света, лифт не работал. Электричество часто отключают», - рассказал спешащий на работу житель 8 этажа Виталий.

Можно поспорить на что-нибудь ценное, что курьеры из-за отключения электричества тоже не слишком лестно отзываются об этом доме. 

Дом №9 в 4 микрорайоне - это не просто жилое здание, это один из символов областного центра, запечатленный на открытках, фотоальбомах и туристических маршрутах, элемент бренда Мангистауской области, подчеркивающий ее морскую идентичность, и точка притяжения для туристов, фотографов и гостей города.

Разрушающееся состояние объекта наносит урон туристическому имиджу региона. В то время как власти стремятся развивать туризм, одно из самых узнаваемых городских мест буквально на ладан дышит.

Дом с маяком - часть истории Актау, архитектурный символ, который знает каждый житель города. Оставлять его в нынешнем состоянии – значит терять уникальное наследие и ухудшать туристический образ региона.

Сам маяк закрыт. С 2023 года объект официально находится на балансе городского отдела ЖКХ. Несмотря на возраст и износ прилегающей территории, он продолжает выполнять свои основные функции - служить навигационным ориентиром для морских судов.

Напомним, в начале 2023 года министерство обороны передало маяк «Меловой» на баланс городского акимата. Тогда же пошли слухи, что в этом месте собираются открыть кафе.

Для справки

Дом с маяком построили в 1974 году. Маяк «Меловой» находится на 11 этаже жилого дома на высоте 73 метра над уровнем моря. Световые знаки расположены на маяке на высоте 7,5 метра. Общая высота башни составляет 10 метров. Объект состоит из восьми граненых частей.

Комментарии

4 комментарий(ев)
Vladimir00
Vladimir00
Поговорили и будет.болтовня пустая.никто ничего делать не будет.во первых в в этом доме живут много с,медиков,бомжей,гастарбайтеров ,а им это по барабану главное крыша есть.так что сами думайте где корень зла.
18.11.2025, 09:37
maksimsh
maksimsh
если бы вы знали, чего нам в 5м стоило летом уговорить соседей по стояку, открыть штробу на 2 часа, чтобы сантехники поменяли трубы ржавые на пластик! хотя на отсутствие напора жаловались все. особенно добил ответ хозяйки съемной квартиры "я там не живу, не буду приезжать, сами стену откроете и закроете обратно" - вот такое отношение и разрушает эти дома. если бы законом обязали всех в ОСИ вступать и взносы платить, тогда может быть и сдвинулось бы дело.
18.11.2025, 06:28
maksimsh
maksimsh
в этих домах очень крепкий бетон: стены просто так не просверлишь. его адское состояние- результата запущенности, а не аварийности. Арендодатели ничем не лучше неблагополучных, ибо им так же плевать на создание ОСИ и любой движняк по улучшению.
18.11.2025, 06:04
дорожник
дорожник
Жил в соседнем доме 4-7-108. Дома-книжки радовали глаз пока был строгий порядок когда даже белье нельзя было вывешивать на балконе выше парапета. А сейчас кто в лес, кто по дрова. В современных условиях дому нужен ОДИН хозяин
18.11.2025, 05:38
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь