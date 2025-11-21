Нацпроект по модернизации энергетики и ЖКХ: чего ждать жителям Мангистау

В Казахстане стартовал национальный проект «Модернизация энергетического и коммунального секторов», рассчитанный на 2025–2029 годы. Корреспондент редакции Lada.kz выяснил, как его реализация отразится на жителях Мангистау и какие работы планируются в регионе.

Фото modernization.kz

В Актау 20 ноября состоялся медиатренинг по освещению национального проекта «Модернизация энергетики и коммунального сектора» (МЭКС). В ходе мероприятия делегация, включающая представителей Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК, Национального управляющего холдинга «Байтерек», Казахстанского центра модернизации и развития ЖКХ, а также Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства промышленности и строительства РК, рассказала о самом проекте и о том, как он повлияет на жизнь жителей Мангистауской области.

Проект рассчитан на период с 2025 по 2029 годы и предусматривает комплексный подход, включающий модернизацию устаревших сетей, замену и обновление технологически изношенного оборудования, внедрение цифровых и энергоэффективных технологий, а также привлечение отечественных и иностранных инвестиций в инфраструктуру. Общий бюджет составляет 13,5 трлн тенге. Средства предполагается привлечь из четырех источников финансирования: отечественные и международные финансовые институты; банки второго уровня; средства бюджета и Национального фонда; средства акционеров — собственников бизнеса.

Ернар Хасенов, заместитель председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК, рассказал об эффективности данного проекта.

«В этом году в рамках национального проекта мы реализовали пилотные проекты в нескольких регионах, в том числе в Западно-Казахстанской, Карагандинской и Павлодарской областях. Результаты оказались положительными. Сейчас также ведется активная работа с международными финансовыми организациями. Мы предварительно определили семь проектов, которые будут рассмотрены для финансирования со стороны Всемирного банка. Один из них — проект в Мангистауской области, касающийся теплосетей «Каспий Жылу»», — сказал он.

Ернар Хасенов отметил, что в Актау теплосети имеют высокий износ и находятся в критическом состоянии.

«Только за прошлый отопительный сезон в тепловых сетях было зафиксировано 360 технологических нарушений, что практически означает по два-три случая ежедневно. Нарушения сопровождались ограничением подачи тепла для потребителей и вызывали справедливую критику со стороны населения. В прошлом году за счёт инвестиционных программ субъектов естественных монополий и резервных средств Правительства удалось заменить 14 километров теплосетей, в этом году была выполнена замена 20 километров. Это позволило не снизить, а приостановить уровень изношенности сетей и сократить количество технологических нарушений. В рамках национального проекта наша задача — к 2030 году снизить изношенность тепловых сетей до 42%, а электрических — до 45%. Сейчас мы совместно с коллегами из Казахстанского центра модернизации и развития ЖКХ и холдинга «Байтерек» как финансовым оператором проводим тесную работу в этом направлении. Определяем приоритетные проекты, которые будут реализованы в следующем году до начала отопительного сезона», — пояснил Ернар Хасенов.

Он подчеркнул, что главная цель в целом — достичь показателей, установленных национальным проектом, без дополнительной нагрузки на конечного потребителя и без существенного роста тарифов для населения.

Проект реализуется по четырём ключевым направлениям:

Модернизация и строительство энергетической и коммунальной инфраструктуры. Повышение инвестиционной привлекательности энергетического и коммунального секторов. Повышение внутристрановой ценности. Выработка и внедрение механизмов компенсации расходов населения при повышении тарифов.

Макка Шингазиева, заместитель председателя правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ», отметила, что национальный проект создаёт новый глобальный механизм финансирования коммунальной инфраструктуры, отсутствовавший последние десятилетия.

«Последние десятилетия сектор коммунальной энергетической инфраструктуры не имел возможности доступа к долгосрочному финансированию. Основными источниками оставались только тарифы, которые являются социальным продуктом, и бюджетные средства — других возможностей не было. Финансовые институты, учитывая высокие риски, практически не входили в этот сектор. Поэтому по поручению Правительства был создан полноценно работающий механизм финансирования, объединяющий всех ключевых участников — регуляторов, финансового и технического операторов. В первую очередь это Комитет по регулированию естественных монополий, так как именно тарифы являются одним из источников возврата инвестиций», — говорит Макка Шингазиева.

Она также добавила, что технический оператор МЭКС оценивает целесообразность и приоритетность проектов.

«Наша цель — обеспечить, чтобы все работы, финансируемые за счёт населения, были действительно целесообразными, приоритетными и обоснованными. Если, условно, проект требует три миллиарда тенге, мы тщательно проверяем каждую копейку. Возможно, с учётом современных технологий его можно оптимизировать до 2,5 миллиарда. Вместе с тем особое внимание уделяется приоритетному использованию продукции отечественных производителей. В рамках экспертизы и мониторинга технический оператор проверяет происхождение оборудования и материалов с целью стимулирования развития казахстанских производителей и недопущения подмены продукции импортом. Технический оператор оценивает проект на уровне проектно-сметной документации и совместно с двумя основными стейкхолдерами — отраслевыми министерствами, реализующими государственную политику в своих сферах — согласовывает решения. Теплоснабжение и водоснабжение проходят согласование с Министерством энергетики, водоснабжение и водоотведение — с Министерством индустрии и инфраструктурного развития. Весь этот процесс выстроен на электронной платформе, которая уже функционирует», — рассказала Макка Шингазиева.

Эксперт заявила, что электронная платформа национального проекта обеспечивает прозрачность и контроль на каждом этапе реализации проектов. Все работы ведутся по принципу «под ключ»: один подрядчик отвечает за проектирование, строительство и реконструкцию, что повышает эффективность.

«При разработке механизма национального проекта мы постарались учесть все аспекты и провели детальный анализ действующей системы в секторе. Все выявленные ошибки и проблемы были учтены. Главное, что я хочу подчеркнуть и важно донести до населения, до всех граждан Казахстана, — коммунальная энергетическая инфраструктура — это наше будущее, будущее наших детей. Сегодня большинство объектов работают с прошлого века: они строились в 70–80-х годах и требуют сохранения и модернизации. Национальный проект направлен на то, чтобы эти активы не только сохранить, но и обеспечить их постоянное функционирование, чтобы будущие поколения могли пользоваться современными коммунальными услугами. Следует отметить, что проекты в секторе энергетики и водной инфраструктуры капиталоёмкие — их стоимость может достигать 15–20 миллиардов тенге. Такие масштабные работы невозможно реализовать только за счёт бюджетных средств или тарифов, так как это создаст значительную нагрузку на потребителей», — заявила Макка Шингазиева.

Она также подчеркнула, что технический оператор в лице АО «Казцентр ЖКХ» уже приступил к работе в текущем году.

«Через нас прошло огромное количество проектов, и наши специалисты находят множество возможностей для их оптимизации. Мы оцениваем не только объём инвестиций, но и потенциальные будущие финансовые и операционные затраты, чтобы объекты в процессе эксплуатации не создавали дополнительных расходов. Работа проведена большая, но ещё больше предстоит», — заключила она.

Заместитель председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Нурсултан Керимкулов также отметил, что холдинг «Байтерек» впервые сосредоточил свои усилия на развитии коммунального энергетического сектора.

«Ранее холдинг направлял ресурсы преимущественно на поддержку промышленности и строительство кредитного жилья, благодаря чему ежегодно вводилось свыше пяти тысяч квартир по всей стране, а граждане получали жильё через механизмы «Отбасы банка». Практика последних десяти лет показала результативность такой модели», — заявил он.

Нурсултан Керимкулов рассказал о проектах, которые планируется реализовать в Мангистау.

По его словам, в Актау в рамках национального проекта в первую очередь планируется уделить внимание изношенным внутриквартальным сетям водоснабжения и магистральным водоводам.

«В целом объём воды, подаваемый в город, достаточен для обеспечения всего населения. Однако в летний период поступает много жалоб на нехватку воды и низкое давление. Это связано с тем, что значительная часть воды теряется в сетях из-за их высокой степени износа. Поэтому первоочередные меры будут направлены именно на модернизацию этих участков. Вторым направлением, конечно, станет модернизация завода «МАЭК». С учётом роста города и активного развития строительного сектора в Актау ежегодно вводится порядка миллиона квадратных метров жилья. Значительный вклад в этот процесс вносят частные инвесторы, которые активно строят жилые дома, как и в других крупных городах страны. В таких условиях инфраструктура должна соответствовать темпам застройки и развитию новых объектов, поэтому важно рассматривать все вопросы комплексно. Чтобы в будущем не возникали дефицит воды, снижение давления и другие проблемы, модернизацию завода необходимо начинать уже сейчас — это позволит избежать жалоб спустя два-три года», — пояснил он.

При этом, подчеркнул он, все работы необходимо проводить параллельно: модернизацию внутриквартальных сетей, обновление инфраструктуры МАЭК, а также реконструкцию КОС. Только при одновременном подходе можно обеспечить устойчивое развитие города и надёжное водоснабжение.

Нурсултан Керимкулов заявил, что заемные средства, направленные на модернизацию объектов, будут включены в тариф. При этом для снижения нагрузки на потребителей часть процентной ставки по вознаграждению будет покрываться за счёт субсидий из республиканского бюджета.