05.12.2025, 09:29

Каспий уходит: что скрывают цифры и готовы ли власти Мангистау к безводному будущему

Обстоятельно и подробно 0 3 056 Наталья Вронская

Падение уровня моря уже несколько лет остаётся одной из самых тревожных тем для прикаспийских стран. В Мангистауской области, где водоем фактически определяет работу энергетики, инфраструктуры и водоснабжения, процесс обмеления превратился в стратегический вызов. Редакция Lada.kz направила запросы в министерство экологии РК, региональное управление природных ресурсов и аппарат акима области, чтобы собрать единую картину  что происходит на самом деле и какие действия власти считают первоочередными.

Фото: Lada.kz
Фото: Lada.kz

Международная тревога: Каспий перестал быть локальной проблемой

В министерстве экологии и природных ресурсов прямо говорят, что ситуация с уровнем моря «вышла за рамки национального вопроса» и требует совместных исследований стран региона. Формально чрезвычайная экологическая ситуация пока не объявлена, поскольку для этого необходимо подтвердить техногенный характер изменений. Но Казахстан уже выступил инициатором нескольких международных решений.

В ведомстве напоминают, что на недавнем заседании Совета глав государств ШОС Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость объединённых усилий против опустынивания, засухи и обмеления крупных водоёмов. На других площадках Казахстан также продвигает тему Каспия.

Мы предлагаем объединить исследования и создать единый научный центр, который будет заниматься водными проблемами региона, - пояснили в министерстве, напоминая о проекте Центра изучения водных ресурсов ШОС и принятой в ноябре 2025 года декларации министров прикаспийских государств.

Весной 2026 года вопрос Каспия впервые поднимут в рамках регионального экологического саммита с участием лидеров государств. Параллельно готовится межгосударственная программа по сохранению водных ресурсов моря  фактически будущая дорожная карта для всего прикаспийского региона.

Наука буксует: институт есть, работы нет

В управлении природных ресурсов Мангистауской области подтверждают: Институт изучения Каспия действительно создан постановлением правительства ещё в 2024 году, и здание в Актау передано в республиканскую собственность, но полноценная деятельность пока не началась.

Учреждение проходит этап материально-технического оснащения и формирования штата. Институт должен стать главным научным центром исследований Каспия, но запуск  процесс небыстрый, - сообщили в управлении.

Сейчас там избегают оценок сроков, когда институт начнёт работу в полном объёме, однако рассчитывают, что именно он даст долгожданные научные прогнозы и позволит перейти от разрозненных наблюдений к системному мониторингу.

Научное сообщество и региональные экологи ждут от института глубокого анализа экосистем, инженерных прогнозов обмеления и участия в крупных международных проектах. Но пока главным источником данных остаются старые наблюдения и фрагментарные исследования, проводимые разными ведомствами.

Вода уходит, инфраструктура трещит по швам: Мангистау подстраивает экономику под новый уровень моря

Обмеление Каспия уже ощущается не в научных отчётах, а в работе энергетических объектов Актау. В управлении водных ресурсов подтверждают, что снижение уровня моря осложнило работу каналов забора воды для ТОО «МАЭК» и опреснительного завода «Каспий», что влияет и на энергетику, и на производство питьевой воды. За последние несколько лет не единожды проводилось углубление водоканалов, но из-за уходящей воды региону приходится запускать новые проекты, включая расчистку скальных участков и удлинение каналов на наиболее опасных отрезках.

Параллельно власти наращивают мощности опреснения. В акимате говорят, что только за последний год подача воды в Актау выросла с 58 до 84 тысяч кубометров в сутки благодаря дополнительным установкам МАЭКа и расширению опреснительного завода «Каспий». Вместе с тем регион уже согласовывает проекты нового поколения  от увеличения мощности до 100 тысяч кубометров в сутки до развития станций обратного осмоса и поиска новых инвесторов.

Ключевым направлением власти называют проект Кокжиде. Подземные воды Актюбинской области, по словам специалистов, могут обеспечить до миллиона человек в западных регионах. Президент Токаев прямо назвал его «стратегическим проектом национальной безопасности», и сегодня именно он рассматривается как потенциальная долгосрочная страховка на случай дальнейшего обмеления моря.

Но даже при новых источниках воды остаётся проблема внутренней инфраструктуры. Износ сетей водоснабжения и водоотведения в области остаётся критическим, особенно в Актау, где он превышает 60 процентов. Сейчас в городе идёт крупная реконструкция трубопроводов, и, по данным акимата, после завершения работ износ будет постепенно снижаться.

Каспий может отступать ещё 30 лет: готов ли регион к неблагоприятному сценарию

По данным многолетних наблюдений, уровень Каспия с начала XX века колебался в диапазоне от -25 до -29 метров. Но прогнозы на ближайшие десятилетия выглядят тревожно: к 2055 году море может потерять ещё четыре-пять метров, достигнув уровня -32,6 метра. Это означает радикальные изменения для портовой инфраструктуры, энергетики, морских заводов, туристических зон и экосистем.

В акимате области признают, что прямого антикризисного плана «на случай критического уровня» пока нет, но фактически регион уже действует в этом направлении.

Мы укрепляем инфраструктуру, расширяем опреснение, прорабатываем альтернативные источники и участвуем в международных исследованиях. Это фундамент для долгосрочной устойчивости, - поясняют в аппарате акима.

Фактически власти исходят из того, что период нестабильности уровня Каспия может затянуться, и готовят экономику к новым условиям, где море перестаёт быть гарантированным источником воды.

Напомним, ранее сообщалось, что проблема обмеления водоема носит глобальный характер. Масштабы угрозы нередко демонстрируют операторы дронов, сравнивания ситуацию с морем сегодня и несколько лет назад. К слову, Казахстан является единственной прикаспийской страной с самой большой береговой линией и без работающего института по изучению Каспия.

