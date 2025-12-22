18+
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
22.12.2025, 18:37

Дядя Петя с острова Кулалы: метеоролог-отшельник рассказал о своей работе и дружбе с волками

Обстоятельно и подробно 0 1 677 Наталья Вронская

На острове Кулалы нет суеты, городского шума и случайных людей. Здесь Каспий говорит громче, чем радио, а погода чувствуется кожей. Уже более 30 лет диалог с морем ведёт один и тот же человек  Пётр Иванович Лупенков. Для рыбаков и пограничников он просто дядя Петя. Для животных  свой. Для стихии  внимательный, терпеливый и самый преданный наблюдатель. Телерадиокомплекс Президента РК снял фильм об удивительном жителе Мангистауской области, передает Lada.kz.

Фото: стоп-кадр из видео
Каждые три часа, днём и ночью, в любую погоду он снимает показания, отправляет сводки, предупреждает о штормах. Его работа  это безопасность моряков, судов, авиации. Но за сухими цифрами прогнозов  жизнь, в которой было всё: одиночество, голодные годы, встречи со смертью и редкие, но очень ценные человеческие моменты.

Преданность работе: остался даже без обеспечения

В середине 2000-х гидрометеорологическая станция на Кулалы оказалась на грани закрытия. Обеспечения не было, наблюдения официально прекратились, а Петру Ивановичу предложили уехать. Но он остался. Год прожил на острове фактически сторожем  охранял метеостанцию от разграбления, питался старыми запасами, и тем, что удавалось поймать.

Мне сказали: «Всё, обеспечения нет, можешь уехать  станцию закроем». А я ответил: «Ничего страшного. Сегодня нет  завтра появится. Зачем бросать?».
Приезжали люди с пилами, с топорами. Заходят, а я им: «Здрасьте». Они удивляются: «Ого, ты как здесь? Никого же нет, ничего нет». Я говорю: «Нет-нет, ребята, здесь всё работает, всё под охраной. Всё, собирайтесь обратно». Ни ругани, ничего не было  наоборот, с юмором отнеслись. Говорят: «Ну, Петруха, ты даёшь. Ну ты корки мочишь! Как можно одному сидеть на острове?». У меня были старые провизии, оставались запасы  вот на них и жил. Потом всё-таки обеспечение наладилось, станцию заново открыли, и я снова стал передавать погоду. Там, в Алматы, даже шутили: «Вы нам его привезите сюда, мы хотим посмотреть  он там действительно живой, погоду передаёт? А то неизвестно, как можно год одному просидеть». Вот такие были трудные времена, - рассказывает Пётр Иванович.

Об этом не пишут в газетах

Остров помнит и другие истории. Например, как однажды зимой трое рыбаков оказались отрезаны льдами в десятках километров от берега. Они дошли до Кулалы и всю зиму провели в выкопанной в земле пещере.

Представляете, до самой весны там зимовали. Спички были, зажигалки. Где-то там джингил растёт  такой кустарник,  разводили костёр. С едой было совсем плохо. Говорили, что искали сухой камыш, разрезали его  внутри личинки есть. Доходило до того, что одну большую личинку делили на три части  и это было питание на весь день. Весной их заметили рыбаки. Те, как только увидели лодку, выбежали навстречу прямо в воду, машут. Рыбаки потом рассказывали: «Мы как увидели  какие-то три чудовища: люди не люди, шайтаны не шайтаны, бегут… Мы испугались». Подъехали ближе, спрашивают, что случилось, а они вот эту историю и рассказали, - говорит метеоролог.

До посёлка везти трёх «робинзонов» было далеко, поэтому рыбаки решили доставить их к дяде Пете  на метеостанцию и к пограничникам.

Рыбаки говорят: «Ладно, до посёлка далеко. Здесь рядом метеостанция, живут метеорологи и пограничная застава. Мы вас туда отвезём  там накормят, напоят, а дальше с пограничниками разберётесь». Привезли их к нам, завели. Я на них посмотрел  мама родная: обросшие, грязные, от них запах идёт, голодные страшно. Я им нагрел кашу, открыл тушёнку и сразу сказал: «Ребята, не ешьте много, по чуть-чуть, иначе плохо станет, можно и умереть». Не послушались  накинулись на еду. Потом все трое выбежали за дом, их тошнило. Позже прилетел вертолёт и забрал их в Актау, - вспоминает Пётр Иванович.

Дядя Петя и волчица Лиза

Кулалы для него  не просто место работы. Это дом. Здесь он выхаживал волчонка, который вырос в умную и преданную волчицу по имени Лиза. Она встречала его по голосу, как родного. И здесь же он однажды потерял её  от человеческой жестокости. История, о которой Пётр Иванович говорит до сих пор с болью, как о потере близкого существа.

Увидел в степи логово. Там  два волчонка, рядом ходила волчица. Я полез вытащить одного  она чуть ли не за штаны меня тянет. Но всё-таки удалось. Волчонок был слепой, глаза ещё закрытые. Принёс его домой, сначала кормил из пипетки, потом, когда подрос,  из соски. И выросла у меня вот такая волчица. Когда волк открывает глаза, кого первым увидит, тот для него и мама, и папа. Она только мой голос услышит  сразу бежит, обнимает, вылизывает. Я назвал её Лиза. Мы с ней много лет дружили. Очень умная была. По сообразительности собака рядом не стояла, - рассказывает Пётр Иванович.

Волчица долгое время жила вместе с метеорологом в его доме, пока однажды не случилась беда.

Приехал главврач крутой, начал говорить, нельзя, мол, волка держать, надо застрелить. Я его сразу отфутболил: «Я тебе не чабан, я вообще-то метеоролог». Мы сильно поругались. Он говорит: «Давай плоскогубцы, зубы ей повыдёргиваем». Я ответил: «Согласен, но сначала ты покажи это на себе, а потом я ей буду выдёргивать». На этом и разошлись. А рано утром он ехал на мотоцикле и бросил кусок мяса с иголками. Она съела. И всё… Умирала у меня на руках. Плакала, как человек, слёзы текли из глаз, - вспоминает метеоролог.

Пётр Лупенков говорит, что старые чабаны рассказывали ему: волки чувствуют «своего» и не трогают его даже спустя десятилетия.

Говорили: если в жизни ты когда-то был с волком, он тебя не тронет. Даже через 30, 40, 50 лет узнает. Хотите  верьте, хотите  нет. У меня был такой случай. Пошёл я на восточную сторону, в руках ничего. Вышла стая  штук 30. Окружили. Один сел прямо на тропинке. Я прошёл рядом. Они развернулись и ушли. Не тронули. Вот тогда я вспомнил дедушкины слова и понял: когда старшие говорят  надо слушать и прислушиваться, - сказал он.

Удивительный и опасный Каспий

Метеоролог видел и то, чего, как принято считать, на Каспии не бывает  смерчи. Сразу пять. Один из них шёл прямо по курсу яхты.

«Каспийское море хорошее, доброе и ласковое. Но когда здесь шторм, оно уже совсем не ласковое. Приезжают моряки с океанов и говорят: «Да что у вас тут  лужа какая-то? Вот там волны по 12 метров». А когда попадают здесь в шторм, потом говорят: «Ого-го, лучше бы мы сюда не попадали». Потому что когда идёт большая пологая волна  это одно. А когда всё кипит, с «барашками» наверху, тогда уже плохо, тогда уже очень плохо».

Однажды Пётр Лупенков попал в серьёзную ситуацию.

Шли на яхте с острова Баутино  до материка около 60 километров. Вообще считается, что в Каспии смерчей не бывает. Все эти торнадо  где-то там, в Америке. Мы вышли в море, полпути ещё не прошли  и вдруг на воде появились пять смерчей. И один пошёл прямо на нас. А у нас яхта под парусами. Не свернёшь, не разгонишься, не убежишь. Единственный вариант, чтобы тебя не перевернуло,  срочно снимать паруса. Засасывает воду хоботом, там такой угол стоит, будто реактивный самолёт рядом пролетает. Он шёл, шёл, буквально метров 100 до нас не дошёл, и вдруг его хобот втянулся обратно в облако. Мы перекрестились, и тут как дунул ветер! Не знаю, сколько это было: может, 30-40 метров в секунду, а, может, и больше. Яхта без парусов полетела, как пуля. Потом пошёл ливень  видимо, всё, что он набрал из воды, обрушилось обратно. Мы сидели по пояс в воде, друг друга не видели  такой стоял водопад. Вот тогда мы по-настоящему испугались. Если бы он до нас дошёл, он бы яхту просто забрал  и всё. Я бы сейчас здесь не сидел, - рассказывает Пётр Иванович.

За десятилетия Каспий стал частью его самого. Он знает его характер, уважает его законы и всегда повторяет: море не прощает легкомыслия. Особенно  пьянства.

Сегодня о Петре Ивановиче говорят не только на Кулалы. В этом году он стал обладателем премии «Жақсы Адам  2025» телеканала Jibek Joly. Награда и миллион тенге  за верность профессии, за годы службы в изоляции, за тихий, но важный труд. Сам он относится к этому спокойно: говорит, что просто делал свою работу.

Коллеги и друзья всё чаще уговаривают его записать воспоминания  о Каспии, людях, штормовых ночах и островной жизни.

Представляете, больше 30 лет на море  каждый день на море. Это уже, можно сказать, не часть моей души, а большая часть моей души. Конечно, всё здесь для меня родное.
Мне ребята говорят: пора уже, 60 лет, надо садиться и писать книгу  про Каспий, про жизнь, как ты её прожил, про все случаи. Не рассказывать людям, а именно сесть и написать. Я отвечаю: ну, может, для города 60 лет  это и много, а я пока на свежем воздухе, мне кажется, ещё рано. Вот когда, может быть, лет 70–75 будет  тогда и начну писать книгу. Пока ещё молодой, - говорит дядя Петя.

На острове Кулалы по-прежнему горит свет метеостанции. И пока там живёт дядя Петя, у Каспия всегда будет преданный слушатель.

Напомним, ранее Lada.kz публиковала интервью с синоптиком из Актау, который рассказал о специфике своей работы. Подробнее по ссылке.

дорожник
дорожник
Интересная судьба
22.12.2025, 19:05
