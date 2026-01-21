Массовое закрытие магазинов в Актау: причины и комментарии специалистов

В социальных сетях и городских пабликах Актау в последнее время активно распространяются видеоролики с закрытыми и пустующими бутиками в торговых центрах. Редакция Lada.kz обратилась за разъяснениями к специалистам городского отдела предпринимательства, а также к заместителю директора региональной палаты предпринимателей Мангистауской области Акикату Шарапатдинову.

фото Lada.kz

Трансформация потребительского поведения

В городском отделе предпринимательства отметили, что закрытие бутиков в торговых центрах Актау обусловлено прежде всего изменением потребительского поведения. По их словам, жители всё чаще отдают предпочтение онлайн-маркетплейсам, которые предлагают широкий ассортимент, ценовую конкурентоспособность и удобство дистанционных покупок.

Основной причиной ухода арендаторов стал переход потребителей к онлайн-форматам торговли, что привело к снижению покупательского потока в традиционные магазины. Кроме того, на рынке появляются новые торговые центры и бутики с более выгодными условиями аренды, поэтому предприниматели нередко меняют локацию, а не полностью уходят из офлайн-торговли. Дополнительным фактором стали разногласия между арендаторами и арендодателями по условиям договоров и арендным ставкам, — сообщили в ведомстве.

Посещаемость торговых центров, по данным акимата, носит переменный характер и зависит от выходных, праздничных дней и сезонных факторов. При этом процесс ротации арендаторов является естественным, на месте закрывшихся бутиков зачастую открываются новые объекты торговли и сервиса.

По информации руководителей и управляющих торговых центров, в 2025 году зафиксирован рост количества закрывшихся бутиков по сравнению с 2024 годом. Данная тенденция обусловлена ускоренными процессами цифровизации экономики и повышением доступности онлайн-маркетплейсов, которые предлагают более широкий ассортимент и ценовую конкурентоспособность для потребителей, - говорят эксперты.

Акикат Шарапатдинов, заместитель директора Региональная палата предпринимателей также связывает массовое закрытие бутиков с эволюцией торговой отрасли.

Сегодня происходит глобальный переход от традиционного ритейла к омниканальным продажам. Покупатель всё чаще выбирает товар на маркетплейсах (Kaspi, Wildberries и др.), где издержки на логистику ниже, чем затраты на содержание физического магазина. Это не «кризис», а структурная перестройка: торговые площади в Актау сейчас проходят этап переосмысления своего формата — от просто «продажи товаров» к предоставлению сервиса, досуга и впечатлений, - сказал Акикат Шарапатдинов.

По его словам, в 2025 году ротация арендаторов в торговых центрах увеличилась примерно на 15–20%. При этом он отмечает, что бизнес не исчезает, а трансформируется.

На месте закрывшихся бутиков одежды появляются сервисные центры, пункты выдачи заказов, образовательные и детские студии. Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в Мангистауской области остаётся стабильным, что говорит о сохранении предпринимательской активности, — подчеркнул он.

Акикат Шарапатдинов также подчеркнул, что для малого предпринимателя сейчас выгоднее вкладывать средства в продвижение в интернете и логистику, чем в аренду и содержание штата продавцов в ТЦ. Также играет роль рост конкуренции. В Актау открываются новые, более современные площадки, и происходит естественная миграция арендаторов.

Посещаемость не столько снизилась, сколько изменилось её качество. Люди продолжают ходить в ТРК, но их цели поменялись: теперь это семейный отдых, фуд-корты и кинотеатры. Те магазины, которые не смогли интегрироваться в этот новый «досуговый» трафик, чувствуют падение продаж. Успешные арендаторы — это те, кто сделал свой бутик местом «примерки и выдачи», объединив онлайн и оффлайн,- сказал он.

Государственные меры поддержки

Отвечая на вопрос журналиста о мерах поддержки предпринимателей, в акимате сообщили, что на республиканском уровне предусмотрены различные инструменты помощи малому и среднему бизнесу. В их числе — льготное кредитование, субсидирование процентных ставок, а также консультационные и обучающие программы.

Кроме того, решением Актауского городского маслихата от 28 ноября 2025 года «О понижении размера ставки налога при применении специального налогового режима на основе упрощённой декларации в городе Актау» ставка налога была снижена с 4% до 3%, что направлено на снижение налоговой нагрузки на предпринимателей.

Новый Налоговый кодекс

Специалисты акимата подчёркивают, что массовое закрытие торговых точек не имеет прямой связи с внедрением нового Налогового кодекса.

Однако у заместителя директора Региональной палаты предпринимателей иное мнение. По его словам, связь между внедрением нового Налогового кодекса и ротацией торговых точек все же существует, но её следует рассматривать как процесс структурной адаптации, а не просто сокращение рынка.

В этой ситуации он выделил три аспекта:

Кодекс как инструмент качественной оптимизации - новый кодекс выступает катализатором «обеления» экономики. Закрытие части точек зачастую является осознанным решением предпринимателей провести ревизию своих активов. Вместо содержания нескольких низкорентабельных объектов бизнес консолидирует ресурсы в одном эффективном проекте, который полностью соответствует новым требованиям прозрачности. Это позволяет упростить налоговый учет и снизить административные риски.

- новый кодекс выступает катализатором «обеления» экономики. Закрытие части точек зачастую является осознанным решением предпринимателей провести ревизию своих активов. Вместо содержания нескольких низкорентабельных объектов бизнес консолидирует ресурсы в одном эффективном проекте, который полностью соответствует новым требованиям прозрачности. Это позволяет упростить налоговый учет и снизить административные риски. Время для адаптации и анализа - государство предоставило бизнесу переходный период, что является важным жестом поддержки. Это время дано не для пассивного наблюдения, а для того, чтобы предприниматели могли на практике оценить влияние новых норм на свои бизнес-процессы и выстроить устойчивую модель работы в новых условиях.

- государство предоставило бизнесу переходный период, что является важным жестом поддержки. Это время дано не для пассивного наблюдения, а для того, чтобы предприниматели могли на практике оценить влияние новых норм на свои бизнес-процессы и выстроить устойчивую модель работы в новых условиях. Роль отраслевых и региональных советов - ключевым фактором успешности реформы является обратная связь. Сейчас у бизнеса есть легитимная возможность влиять на процесс на базе палаты предпринимателей через региональные и отраслевые советы предприниматели, они могут и должны направлять свои конструктивные предложения.

Трудности, возникающие при адаптации, должны трансформироваться в конкретные инициативы по совершенствованию законодательства. Введение нового Налогового кодекса — это общая зона ответственности. Задача государства — создать прозрачные правила, а задача бизнеса — использовать этот период для выхода из «серой» зоны и активного участия в диалоге через советы. Закрытие неэффективных точек в этом контексте — лишь этап перехода к более зрелому, защищенному и прибыльному бизнесу, где каждое решение подкреплено качественным анализом и поддержкой профессиональных сообществ, - подчеркнул Акикат Шарапатдинов.

Акикат Шарапатдинов разъяснил, какие налоговые изменения оказали наибольшее влияние:

Цифровизация и фискальная дисциплина - внедрение мониторинга мобильных переводов и обязательная фискализация — это важный шаг к формированию прозрачной экономики. Для государственных органов (ДГД) это инструмент точного учета ВРП (валового регионального продукта), а для бизнеса — возможность работать в правовом поле, исключая недобросовестную конкуренцию со стороны тех, кто ранее уклонялся от налогов.

- внедрение мониторинга мобильных переводов и обязательная фискализация — это важный шаг к формированию прозрачной экономики. Для государственных органов (ДГД) это инструмент точного учета ВРП (валового регионального продукта), а для бизнеса — возможность работать в правовом поле, исключая недобросовестную конкуренцию со стороны тех, кто ранее уклонялся от налогов. Оптимизация налоговых режимов - реформа СНР (специальных налоговых режимов) сделала систему налогообложения более понятной и предсказуемой. Это упрощает администрирование для ДГД и снижает вероятность ошибок для предпринимателей, делая ведение учета доступным даже для микробизнеса.

- реформа СНР (специальных налоговых режимов) сделала систему налогообложения более понятной и предсказуемой. Это упрощает администрирование для ДГД и снижает вероятность ошибок для предпринимателей, делая ведение учета доступным даже для микробизнеса. Конструктивное взаимодействие - особое влияние на стабилизацию бизнес-климата оказала совместная работа исполнительной власти (акиматов) и Палаты предпринимателей.

- особое влияние на стабилизацию бизнес-климата оказала совместная работа исполнительной власти (акиматов) и Палаты предпринимателей. Гибкое налогообложение - благодаря инициативе Палаты и поддержке местных маслихатов, была использована законодательная возможность снижения ставок розничного налога. В районах Мангистауской области ставки были снижены до 2%–3%.

- благодаря инициативе Палаты и поддержке местных маслихатов, была использована законодательная возможность снижения ставок розничного налога. В районах Мангистауской области ставки были снижены до 2%–3%. Баланс интересов - акиматы обеспечивают «обеление» экономики и рост числа легально работающих ИП, а бизнес получает минимально возможную налоговую нагрузку, соразмерную его затратам на адаптацию.

Эксперт подчеркнул, что государственные меры поддержки предпринимателей сохраняются, а основной акцент делается на доступном финансировании. Через программы фонда «Даму» и региональные проекты бизнес может получить льготные кредиты на пополнение оборотных средств или модернизацию.

Палата предпринимателей, со своей стороны, выступает медиатором, мы помогаем вести диалог между владельцами ТРК и арендаторами по вопросам арендных каникул или гибких ставок, чтобы сохранить рабочие места,- заключил эксперт.

