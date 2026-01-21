Массовое закрытие магазинов в Актау: причины и комментарии специалистов

В социальных сетях и городских пабликах Актау в последнее время активно распространяются видеоролики с закрытыми и пустующими бутиками в торговых центрах. Редакция Lada.kz обратилась за разъяснениями к специалистам городского отдела предпринимательства, а также к заместителю директора региональной палаты предпринимателей Мангистауской области Акикату Шарапатдинову.
Трансформация потребительского поведения
В городском отделе предпринимательства отметили, что закрытие бутиков в торговых центрах Актау обусловлено прежде всего изменением потребительского поведения. По их словам, жители всё чаще отдают предпочтение онлайн-маркетплейсам, которые предлагают широкий ассортимент, ценовую конкурентоспособность и удобство дистанционных покупок.
Основной причиной ухода арендаторов стал переход потребителей к онлайн-форматам торговли, что привело к снижению покупательского потока в традиционные магазины. Кроме того, на рынке появляются новые торговые центры и бутики с более выгодными условиями аренды, поэтому предприниматели нередко меняют локацию, а не полностью уходят из офлайн-торговли. Дополнительным фактором стали разногласия между арендаторами и арендодателями по условиям договоров и арендным ставкам, — сообщили в ведомстве.
Посещаемость торговых центров, по данным акимата, носит переменный характер и зависит от выходных, праздничных дней и сезонных факторов. При этом процесс ротации арендаторов является естественным, на месте закрывшихся бутиков зачастую открываются новые объекты торговли и сервиса.
По информации руководителей и управляющих торговых центров, в 2025 году зафиксирован рост количества закрывшихся бутиков по сравнению с 2024 годом. Данная тенденция обусловлена ускоренными процессами цифровизации экономики и повышением доступности онлайн-маркетплейсов, которые предлагают более широкий ассортимент и ценовую конкурентоспособность для потребителей, - говорят эксперты.
Акикат Шарапатдинов, заместитель директора Региональная палата предпринимателей также связывает массовое закрытие бутиков с эволюцией торговой отрасли.
Сегодня происходит глобальный переход от традиционного ритейла к омниканальным продажам. Покупатель всё чаще выбирает товар на маркетплейсах (Kaspi, Wildberries и др.), где издержки на логистику ниже, чем затраты на содержание физического магазина. Это не «кризис», а структурная перестройка: торговые площади в Актау сейчас проходят этап переосмысления своего формата — от просто «продажи товаров» к предоставлению сервиса, досуга и впечатлений, - сказал Акикат Шарапатдинов.
По его словам, в 2025 году ротация арендаторов в торговых центрах увеличилась примерно на 15–20%. При этом он отмечает, что бизнес не исчезает, а трансформируется.
На месте закрывшихся бутиков одежды появляются сервисные центры, пункты выдачи заказов, образовательные и детские студии. Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в Мангистауской области остаётся стабильным, что говорит о сохранении предпринимательской активности, — подчеркнул он.
Акикат Шарапатдинов также подчеркнул, что для малого предпринимателя сейчас выгоднее вкладывать средства в продвижение в интернете и логистику, чем в аренду и содержание штата продавцов в ТЦ. Также играет роль рост конкуренции. В Актау открываются новые, более современные площадки, и происходит естественная миграция арендаторов.
Посещаемость не столько снизилась, сколько изменилось её качество. Люди продолжают ходить в ТРК, но их цели поменялись: теперь это семейный отдых, фуд-корты и кинотеатры. Те магазины, которые не смогли интегрироваться в этот новый «досуговый» трафик, чувствуют падение продаж. Успешные арендаторы — это те, кто сделал свой бутик местом «примерки и выдачи», объединив онлайн и оффлайн,- сказал он.
Государственные меры поддержки
Отвечая на вопрос журналиста о мерах поддержки предпринимателей, в акимате сообщили, что на республиканском уровне предусмотрены различные инструменты помощи малому и среднему бизнесу. В их числе — льготное кредитование, субсидирование процентных ставок, а также консультационные и обучающие программы.
Кроме того, решением Актауского городского маслихата от 28 ноября 2025 года «О понижении размера ставки налога при применении специального налогового режима на основе упрощённой декларации в городе Актау» ставка налога была снижена с 4% до 3%, что направлено на снижение налоговой нагрузки на предпринимателей.
Новый Налоговый кодекс
Специалисты акимата подчёркивают, что массовое закрытие торговых точек не имеет прямой связи с внедрением нового Налогового кодекса.
Однако у заместителя директора Региональной палаты предпринимателей иное мнение. По его словам, связь между внедрением нового Налогового кодекса и ротацией торговых точек все же существует, но её следует рассматривать как процесс структурной адаптации, а не просто сокращение рынка.
В этой ситуации он выделил три аспекта:
Трудности, возникающие при адаптации, должны трансформироваться в конкретные инициативы по совершенствованию законодательства. Введение нового Налогового кодекса — это общая зона ответственности. Задача государства — создать прозрачные правила, а задача бизнеса — использовать этот период для выхода из «серой» зоны и активного участия в диалоге через советы. Закрытие неэффективных точек в этом контексте — лишь этап перехода к более зрелому, защищенному и прибыльному бизнесу, где каждое решение подкреплено качественным анализом и поддержкой профессиональных сообществ, - подчеркнул Акикат Шарапатдинов.
Акикат Шарапатдинов разъяснил, какие налоговые изменения оказали наибольшее влияние:
Эксперт подчеркнул, что государственные меры поддержки предпринимателей сохраняются, а основной акцент делается на доступном финансировании. Через программы фонда «Даму» и региональные проекты бизнес может получить льготные кредиты на пополнение оборотных средств или модернизацию.
Палата предпринимателей, со своей стороны, выступает медиатором, мы помогаем вести диалог между владельцами ТРК и арендаторами по вопросам арендных каникул или гибких ставок, чтобы сохранить рабочие места,- заключил эксперт.
Ранее корреспондент Lada.kz посетил несколько крупных торговых объектов города и выяснил, почему продавцы покидают торговые точки и есть ли риск, что некоторые ТЦ могут не пережить этот кризис.
Напомним, аким Актау заявил, что связывает упадок бизнеса с плохим благоустройством террриторий.
Комментарии2 комментарий(ев)