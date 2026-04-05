Сезонная весенняя аллергия в Актау: советы врача

С наступлением весны многие жители Актау сталкиваются с сезонными проявлениями аллергии. Терапевт из Актау Кристина Муха в интервью Lada.kz рассказала о главных причинах сезонной аллергии в нашем регионе, кто относится к группе риска и какие современные методы лечения считаются наиболее эффективными.

Фото создано с помощью искусственного интеллекта

Врач Кристина Муха отметила, что сезонная аллергия является очень актуальной проблемой для жителей Актау. В нашем регионе она занимает одно из ведущих мест среди причин обращений к врачам весной, в начале лета и осенью. Сухой климат, сильные ветра и высокая запылённость усиливают проявления симптомов по сравнению с более влажными регионами.

В сезон примерно с марта по июнь – практически ежедневно обращаются пациенты с аллергическими симптомами. Особенно дети дошкольного возраста, молодые взрослые. На пике – до 30-40% всех амбулаторных обращений могут быть связаны с аллергией или похожими симптомами, - сказала терапевт.

По словам Кристины Мухи, основными причинами сезонной аллергии в нашем регионе являются пыльца растений, пыль и песок, а также сильные ветра, которые разносят аллергены на большие расстояния.

В нашем регионе часто наблюдается сочетание факторов: пыльца растений и пыль, что усиливает аллергическую реакцию. Основные аллергены – пыльца сорных трав (особенно), пыль (как домашняя, так и уличная), реже – деревья. У детей сезонная аллергия часто сочетается с атопическим дерматитом или пищевой аллергией. Весной аллергены проявляются поэтапно: в начале – деревья (тополь, реже берёза, чем в северных регионах, но встречается), в середине – травы, а в конце весны и начале осени – сорные травы, что является самым проблемным периодом. Особенно распространены реакции на полынь (один из основных аллергенов), лебеду и амброзию, - рассказала Кристина Муха.

Пик сезонной аллергии в нашем регионе, по словам врача, приходится на май-июнь и август-сентябрь. Иногда симптомы могут появляться уже в апреле, особенно при ранней и ветреной весне.

Кристина Муха рассказала, какие основные симптомы сезонной аллергии и как их отличить от признаков обычной простуды:

Аллергия – чихание сериями, зуд в носу, глазах, прозрачные водянистые выделения из носа, слезотечение. Аллергическая реакция не вызывает температуры и ее симптомы усиливаются на улице. ОРВИ – температура, слабость, ломота в мышцах и суставах, густые выделения из носа, першение и дискомфорт (но не зуд) в носу, горле, постепенно проходит за 5-7 дней.

В группе риска, по данным врача, находятся дети с атопией, пациенты с бронхиальной астмой, люди с семейной предрасположенностью, жители с частым контактом с пылью (строители, водители и т.д.).

На вопрос журналиста о том, можно ли полностью предотвратить сезонную аллергию, Кристина Муха ответила, что это не всегда возможно, однако риск её проявлений можно свести к минимуму.

Рекомендую ограничивать прогулки в ветреную погоду, закрывать окна в период пыления, использовать очистители и увлажнители воздуха, промывать нос солевыми растворами, менять одежду после улицы. Для тех, кто уже страдает аллергией – начинать приём препаратов при первых признаках системной реакции (по назначению врача), - отметила врач.

Кристина Муха подчеркнула, что лечение должно назначаться только врачом. В настоящее время основными средствами являются антигистаминные препараты второго поколения, интраназальные глюкокортикостероиды, барьерные спреи, а при необходимости – ингаляционная терапия.

Перспективный метод – АСИТ (аллерген-специфическая иммунотерапия) – реально меняет течение болезни, а не просто снимает симптомы. Заниматься самолечением при аллергии опасно. Частые ошибки – неправильный выбор препаратов, использование сосудосуживающих капель, что приводит к атрофии слизистой и зависимости от капель, игнорирование астмы. В итоге можно получить хронический ринит, синуситы, бронхиальную астму и дыхательную недостаточность, - подчеркнула врач.

Терапевт настоятельно рекомендует немедленно обращаться к врачу, если появляются следующие симптомы: одышка, отёк шеи или дыхательных путей, свистящее дыхание, сильный отёк лица, губ или век, ухудшение общего состояния, неконтролируемые лекарствами проявления аллергии, а также у ребёнка выраженная вялость или затруднённое дыхание. Всё это может быть признаком серьёзной аллергической реакции.

Напомним, ранее в Актау было зафиксировано превышение концентрации метана в воздухе.