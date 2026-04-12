18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
473.13
554.08
6.13
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
11.04.2026, 21:15

Сезон выездов на природу начался: какие опасности подстерегают в степи Мангистау

Обстоятельно и подробно 0 1 036 Сергей Кораблев

С началом сезона выездов на природу жителям Мангистау напомнили о рисках в степи - от поломки авто до укусов змей и каракуртов. Эксперт рассказал, как подготовиться и что обязательно взять с собой, в материале Lada.kz.

Фото сгенерировано при помощи ИИ
С наступлением теплого сезона все больше жителей региона отправляются в степь — на отдых, рыбалку или путешествия. Однако такие поездки могут быть связаны с серьезными рисками. О правилах безопасности напомнил заместитель председателя Координационного комитета Рамсарской региональной инициативы Центральной Азии и председатель Регионального экологического совета Ecojer Адильбек Козыбаков.

По его словам, прежде всего важно правильно подготовить транспорт. Для поездок  автомобиль должен быть исправным и приспособленным для бездорожья.

С собой необходимо иметь домкрат, трос, запас топлива и хотя бы одно запасное колесо. Также рекомендуется взять лопаты и доски - они помогут выбраться из песка или солончака.

Не менее важно заранее продумать маршрут и проверить прогноз погоды. Эксперт советует обязательно брать GPS-навигатор и, по возможности, спутниковый телефон.

Отдельное внимание следует уделить одежде и запасам воды. В условиях пустыни на одного человека должно приходиться не менее 5 литров воды в сутки. Одежда должна быть многослойной, чтобы можно было адаптироваться к изменениям температуры. Летом обязательны головной убор, солнцезащитные очки и крем от загара.

Опасность представляют и дикие животные, насекомые и змеи. Чтобы избежать укусов, палатку необходимо держать закрытой, а обувь - хранить внутри и проверять перед использованием.

Эксперт также рассказал, что в аптечке, кроме обычного оснащения, должны быть дополнительные средства: при укусах насекомых важно иметь антигистаминные препараты (Супрастин), средства от зуда и пинцет для удаления клещей. В случае укуса змеи нельзя накладывать жгут или пытаться отсасывать яд - пострадавшему нужно обеспечить покой, зафиксировать конечность и давать больше воды.

Особую опасность представляет каракурт. Если укус произошел, в первые минуты допускается прижигание места укуса (только в случае с каракуртом), чтобы нейтрализовать яд. При этом при укусах змей такой метод применять нельзя.

Адильбек Козыбаков призывает жителей региона соблюдать меры предосторожности и не пренебрегать подготовкой - это может спасти жизнь в условиях степи.

Напомним, ранее мы писали, что в Актау существуют курсы по оказанию первой медицинской помощи. Прохождение этих курсов будет как нельзя к месту в любой ситуации. Курсы проводятся бесплатно.

4
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь