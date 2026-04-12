Сезон выездов на природу начался: какие опасности подстерегают в степи Мангистау

С началом сезона выездов на природу жителям Мангистау напомнили о рисках в степи - от поломки авто до укусов змей и каракуртов. Эксперт рассказал, как подготовиться и что обязательно взять с собой, в материале Lada.kz .

Фото сгенерировано при помощи ИИ

С наступлением теплого сезона все больше жителей региона отправляются в степь — на отдых, рыбалку или путешествия. Однако такие поездки могут быть связаны с серьезными рисками. О правилах безопасности напомнил заместитель председателя Координационного комитета Рамсарской региональной инициативы Центральной Азии и председатель Регионального экологического совета Ecojer Адильбек Козыбаков.

По его словам, прежде всего важно правильно подготовить транспорт. Для поездок автомобиль должен быть исправным и приспособленным для бездорожья.

С собой необходимо иметь домкрат, трос, запас топлива и хотя бы одно запасное колесо. Также рекомендуется взять лопаты и доски - они помогут выбраться из песка или солончака.

Не менее важно заранее продумать маршрут и проверить прогноз погоды. Эксперт советует обязательно брать GPS-навигатор и, по возможности, спутниковый телефон.

Отдельное внимание следует уделить одежде и запасам воды. В условиях пустыни на одного человека должно приходиться не менее 5 литров воды в сутки. Одежда должна быть многослойной, чтобы можно было адаптироваться к изменениям температуры. Летом обязательны головной убор, солнцезащитные очки и крем от загара.

Опасность представляют и дикие животные, насекомые и змеи. Чтобы избежать укусов, палатку необходимо держать закрытой, а обувь - хранить внутри и проверять перед использованием.

Эксперт также рассказал, что в аптечке, кроме обычного оснащения, должны быть дополнительные средства: при укусах насекомых важно иметь антигистаминные препараты (Супрастин), средства от зуда и пинцет для удаления клещей. В случае укуса змеи нельзя накладывать жгут или пытаться отсасывать яд - пострадавшему нужно обеспечить покой, зафиксировать конечность и давать больше воды.

Особую опасность представляет каракурт. Если укус произошел, в первые минуты допускается прижигание места укуса (только в случае с каракуртом), чтобы нейтрализовать яд. При этом при укусах змей такой метод применять нельзя.

Адильбек Козыбаков призывает жителей региона соблюдать меры предосторожности и не пренебрегать подготовкой - это может спасти жизнь в условиях степи.



