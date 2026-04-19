19.04.2026, 17:53

Коммунальный тупик: дом в Актау остался без обслуживания

Обстоятельно и подробно 0 2 127 Сергей Кораблев

В одном из домов 28А микрорайона разгорелся конфликт между жильцами из-за управления ОСИ. Пока собственники не могут прийти к единому решению, дом фактически остался без обслуживания - отсутствуют сантехник и дворник, а условия проживания ухудшаются, заявляют жители.В ситуации разбирался корреспондент Lada.kz.

Фото жильцов дома №10 в 28А микрорайоне
Фото жильцов дома №10 в 28А микрорайоне

Жительница дома №10 в 28А микрорайоне Менслу Джалгасова, являющаяся инвалидом-колясочником I группы, обратилась в государственные органы от имени жильцов.

По ее словам, проблемы начались в сентябре 2025 года после смены управления ОСИ.

Ранее дом обслуживала Гульнар Тажигул, к работе которой, как утверждают жильцы, претензий не было. Однако ее отстранили без согласования с собственниками.

После этого ситуация в доме ухудшилась: отсутствует постоянный сантехник, нет дворника, часто меняются ответственные лица, управление осуществляется ненадлежащим образом.

Кроме того, как отмечает Менслу Джалгасова, среди жильцов отсутствует согласие по кандидатуре председателя ОСИ.

Каждый пытается поставить своего человека, но эти люди не справляются со своей задачей. У них нет опыта работы. У нас уже сменилось четыре человека: они берутся за работу и бросают её на полпути, - рассказала она.

По словам жительницы дома, прежний руководитель Гульнар Тажигул работала с домом на протяжении 25 лет, и, как утверждают жильцы, имела необходимый опыт для управления.

Это негативно влияет на условия проживания, особенно для социально уязвимых категорий граждан, - добавила Менслу Джалгасова.

Позиция жилищной инспекции

В жилищной инспекции пояснили, что ситуация возникла из-за разногласий среди самих собственников.

Срок полномочий прежнего председателя ОСИ истек, после чего жильцы других домов переизбрали нового председателя ОСИ. Однако, часть собственников квартир данного дома №10 просят назначить Гульнар Тажигуль, а другая часть отказалась от ее кандидатуры, что привело к расколу.

В результате данный многоквартирный жилой дом №10 остался без управления и обслуживания.

При этом попытки передать дом другим ОСИ также не увенчались успехом.

В чем проблема

По данным Жилищной инспекции, ключевая причина - отсутствие единого решения среди жильцов.

Выбор формы управления - это право самих собственников. Для этого необходимо провести общее собрание и набрать более 51% голосов, - ответили чиновники.

Государственные органы не могут самостоятельно назначить председателя ОСИ.

Дом остается без обслуживания

Пока жильцы не пришли к согласию, дом фактически остается без управления и обслуживания.

Жилищная инспекция отмечает, что в таких случаях назначает временную обслуживающую организацию на год.

Что дальше

Жильцам неоднократно разъясняли необходимость проведения общего собрания и выбора формы управления большинством голосов.

На данный момент окончательное решение остается за самими собственниками.

Напомним, в начале прошлого года жители 28А микрорайона жаловались на создание ОСИ без их согласия.

 

 

Комментарии

2 комментарий(ев)
Уважаемая редакция, Ранее наша Ассоциация УСКиОСИ Мангистауской области проводили общее разъяснительное собрание для жителей 7,8,10 домов которые остались без управления. После данного собрания, жители 7,8 домов приняли решение создать ОСИ и в конце марта им удалось зарегистрировать ОСИ в департаменте Юстиции. Жители 10-го дома, по словам активистов домов 7,8 категорически отказались создавать ОСИ и отказались проводить письменный опрос, для принятия решения по выбору формы управления. Если на сегодняшний день жители 10-го дома захотят выбрать одну из форм управления а это ОСИ или НСУ то наша Ассоциация готова так же предложить помощь в переходе на новую форму управления и организовать управление и содержание в их доме. С Уважением, Ассоциация УСКиОСИ Мангистауской области. 87018048888
19.04.2026, 15:14
