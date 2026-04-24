Экологическая «мина» под законом: почему депопуляция угрожает безопасности граждан в Мангистау

Эксперт в сфере геологии, общественный деятель и заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Мангистауской области Оксана Белоножкина заявила, что обсуждаемый в Казахстане закон о принудительной эвтаназии бездомных животных может обернуться биологической катастрофой. По мнению эксперта, замена системного контроля «быстрыми решениями» – это не только управленческое поражение, но и прямая угроза биологической безопасности граждан, передает Lada.kz .

Фото из личного архива Оксаны Белоножкиной

По словам Оксаны Юрьевны, игнорирование законов экосистемы при разработке подобных норм – критическая ошибка, последствия которой затронут каждого жителя региона.

«Я, человек науки, и хотя геология напрямую не связана с животным миром, законы природы универсальны. Мне удивительно: почему сегодня молчит научное сообщество? Где биологи-популяцисты, экологи и те, кто получает зарплаты и гранты из госбюджета за изучение природы? Неужели им не известны элементарные правила закономерности развития популяций? Принимать такие решения без анализа влияния на экоцепочку региона – значит закладывать мину замедленного действия под безопасность нации».

Эксперт подчеркивает, что массовое истребление собак и кошек провоцирует опасный ответ среды. Природа не терпит пустоты – это аксиома. Уничтожая собак на окраинах и промзонах, мы, согласно мнению Оксаны Белоножкиной, создаем эффект экологического вакуума.

Мы живем с Вами в уникальном и суровом крае, между Каспием и бескрайней степью. В Мангистау границы между городом и дикой природой практически размыты. В условиях степи наши собаки на окраинах, базах отдыха и промзонах выполняют роль «живого щита». Они удерживают территорию, не пуская диких хищников к жилым массивам. Если этот барьер будет уничтожен, возникнет вакуум, который мгновенно заполнят волки и шакалы. По законам биологии один вид всегда замещает другой, и хищник из степи неминуемо пойдет туда, где есть еда. А кормовой базы в наших дворах, к сожалению, более чем достаточно – учитывая, что культура сортировки органических отходов у нас практически отсутствует. Мы собственноручно приманиваем дикую степь к порогам наших домов, - считает эксперт.

В качестве примера Оксана Белоножкина приводит ситуацию в Актау:

«В прошлом году из-за сокращения популяции кошек (массовое отравление фиксировали общественники) жители микрорайонов у морского порта столкнулись с нашествие крыс. Порт – это зона риска, куда грызуны прибывают с кораблями. Убрав естественный дератизационный барьер, мы получили рост популяции переносчиков инфекций. Это и есть цена непродуманного вмешательства в экосистему».

Оксана Белоножкина обращает внимание на уже известные последствия вмешательства человека в природные процессы.

«История знает такие ошибки. В Китае в 1958 году массово уничтожили воробьёв – в итоге получили нашествие саранчи и голод. В США истребление хищников привело к росту популяции койотов. Мы рискуем повторить эти ошибки в масштабе нашего полуострова, - подчеркивает она.

По её словам, подобные процессы могут затронуть и регион.

Более того, говорит Оксана Белоножкина, любой специалист подтвердит существование эффекта «гиперкомпенсации» или закона «Биологической пружины». При массовом истреблении выжившие особи начинают размножаться вдвое быстрее, чтобы восстановить численность. Это инстинкт выживания вида.

«Для сторонников отстрела из-за страха бешенства это плохая новость: вместо контроля мы получим взрывную рождаемость. Популяция станет более молодой, скрытной и агрессивной, так как барьер социализации будет окончательно разрушен. С точки зрения экономики это путь в никуда: государству придется тратить в разы больше средств на вакцинацию постоянно растущего числа новых особей. Убивать бесконечно – это разорять бюджет».

Категорически не согласна Оксана Белоножкина и с формулировками, в которые «обернут» обсуждаемый закон. По ее мнению использование термина «эвтаназия» является подменой понятий. В мировой практике это акт гуманности по отношению к неизлечимо больному существу. То, что предлагается сейчас – умерщвление здоровых животных через пять дней – это принудительная депопуляция (каллинг). Инициаторы ссылаются на западный опыт избирательно, оправдывая жесткие меры нехваткой средств. Однако международный опыт говорит об обратном.

«Я была в Аргентине – стране с тяжелейшим экономическим кризисом и гиперинфляцией. Но там официально действует отказ от умерщвления здоровых животных, работают государственные ветеринарные больницы. В Аргентине вы вообще не встретите бродячих собак на улицах. Секрет – в тотальном чипировании и стерилизации. Там поняли: разово прочипировать и привить – экономически выгоднее, чем десятилетиями оплачивать бесконечный конвейер ликвидации. На Западе система «безвозвратного отлова» – это программы Adoption (устройство в семьи) или Shelter-for-life (пожизненное содержание в приютах). Там нет правила «пяти дней». В Германии и Австрии убийство здорового животного – уголовное преступление».

По мнению эксперта, пять дней на ожидание смерти – это приговор за отсутствие дома. Однако животное не виновато – виновата система, которая не контролирует владельцев. Оксана Белоножкина тоже ссылается в этом вопросе на международный опыт привлечения нерадивых хозяев к ответственности. В Нидерландах проблема решена через регистрацию и штрафы, сопоставимые со стоимостью автомобиля.

У нас есть сотни волонтеров и частных приютов, которые буквально выживают, выполняя работу государства без какой-либо поддержки. Почему их опыт игнорируется? Собаки веками служили человеку: в МЧС, на границе, как поводыри. Предавать их сегодня – значит признать деградацию гуманных ценностей. Наши решения сегодня формируют нравственный облик будущего поколения. Дети видят, как взрослые поступают в сложных ситуациях. Порядок на улицах строится на дисциплине людей и научных расчетах, а не на крови, - резюмировала Оксана Белоножкина.

Белоножкина отмечает, что общество в данном случае фактически ставят перед выбором без альтернатив.

Звучит тезис о нежелании граждан «содержать собак на свои налоги». Как налогоплательщик, я заявляю: я готова оплачивать системную работу приютов, стерилизацию и вакцинацию – это инвестиция в общественную безопасность. Но я категорически не готова оплачивать внедрение мер, которые ведут к экологическому коллапсу, расписываясь в неспособности государства выстроить контроль над отраслью», - заявила она.

