«Не было ни стула, ни стола»: стало известно реальное положение дел в КазНИИ Каспийского моря

В Актау фактически с нуля начал работу Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря. Сегодня население от НИИ ждет ответа на главные вопросы – что происходит с водоемом, можно ли его спасти и как это сделать? Куда расходуется миллиардное финансирование и как функционирует институт – в материале корреспондента Lada.kz .

Интерес к институту стремительно растет. Жители активно задают вопросы – чем он занимается, на что уходят бюджетные средства и когда появятся реальные действия и результаты от них. Руководство института признает, что эти вопросы абсолютно закономерны.

Как отмечает председатель правления института Серик Ахметов, состояние Каспийского моря волнует всех, и общественный запрос на конкретные действия сегодня особенно высок.

Как все начиналось

Решение о создании института было принято по поручению президента еще в 2022 году. Однако реальная работа началась лишь осенью 2025 года, после того как в августе было выделено финансирование.

Старт оказался непростым.

Когда мы приехали, у нас не было ни стула, ни стола – здание два года стояло пустым. Фактически институт создавался с нуля – без инфраструктуры, без оборудования и, главное, без кадровой базы, - говорит Серик Ахметов.

Главная проблема не деньги, а специалисты

Несмотря на поддержку государства, институт столкнулся с куда более серьезной проблемой – кадровым дефицитом. Сегодня специалистов буквально приходится искать по всей стране и привлекать индивидуально.

В Казахстане практически отсутствует сформированная школа океанологии, крайне мало океанологов, не хватает гидрологов, гидробиологов, метеорологов и отсутствует системная научная база. Исторически исследования Каспия велись за пределами страны: Северный Каспий изучался в Астрахани, Средний Каспий – в Баку, - объясняет Серик Ахметов.

Задача №1 – начать изучать море

До появления института системного государственного мониторинга Каспия непосредственно в акватории фактически не проводилось.

Да, наблюдения велись на побережье через РГП «Казгидромет» и нефтяными компаниями – в рамках производственного контроля, но комплексных научных исследований самого моря не было, - говорит Серик Ахметов.

Теперь задача института – запустить полноценный мониторинг, а именно:

морские экспедиции;

отбор проб воды и донных отложений;

анализ экологического состояния.

Первые обследования побережья планируется провести уже в мае, а летом должны пройти полноценные морские экспедиции.

Что уже есть: техника и первые исследования

На запуск НИИ из местного бюджета было выделено около 518 миллионов тенге. Освоить удалось лишь часть средств – из-за сложности закупки специализированного оборудования.

Тем не менее уже приобретены:

мобильные лаборатории на базе автомобилей;

беспилотники;

геодезическое оборудование;

портативные анализаторы воды.

Также ведется работа со спутниковыми данными: ученые анализируют изменения береговой линии и отступление моря с 1995 года.

По данным института, уровень Каспия уже опустился до исторического минимума – около -29,58 метра.

Основными причинами наряду с естественными и антропогенными факторами Серик Ахметов назвал увеличивающееся в последние несколько десятилетий влияние изменения климата, выражающееся в увеличении температуры воздуха и снижении количества осадков.

При этом глава НИИ подчеркивает, что ситуация сложная, но не безнадежная – море не повторит судьбу Арала.

Безусловно, у меня нет никаких сомнений в том, что у Каспия есть будущее. И оно никак не связано с судьбой Аральского моря – это совершенно разные ситуации, с разными причинами снижения уровня воды. Каспий будет существовать, и я уверен, что прикаспийские страны не допустят, чтобы море повторило судьбу Арала. Я говорю об этом не как о лозунге, а основываясь на реальной гидрологической ситуации в бассейне Каспийского моря, - утверждает Серик Ахметов.

Лаборатории – пока только в планах

Одна из ключевых задач – это создание собственной научной базы.

Институт планирует открыть гидрохимическую и гидробиологическую лаборатории.

Однако есть проблема: здание, в котором расположен институт, изначально строилось как гостиница.

Для научной работы его необходимо полностью переоборудовать:

провести вентиляцию;

оборудовать канализацию;

создать безопасные условия для работы с химическими веществами.

Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. Полноценный запуск лабораторий возможен не раньше следующего года.

Новое финансирование и международная поддержка

В 2026 году правительство Казахстана выделило дополнительно 1,1 млрд тенге на изучение и сохранение Каспия.

Средства, как объяснил Серик Ахметов, направят на закуп современного оборудования, развитие морского мониторинга и оснащение лабораторий .

Кроме того, проект получает международную поддержку. Это грант Глобального экологического фонда – $11,7 млн. Дополнительное финансирование – $8,2 млн и отдельный грант на «Озеленение Каспия».

Работа ведется в рамках Тегеранской конвенции – ключевого международного соглашения по защите водоема.

В проект вовлечены все прикаспийские страны: Казахстан, Россия, Азербайджан, Туркменистан и Иран.

Что дальше

В ближайшие годы институт планирует:

запустить регулярные морские экспедиции;

арендовать научные суда;

в перспективе – построить собственный исследовательский флот;

развивать международное сотрудничество;

создать образовательные программы по океанологии.

Мнение автора

Сегодня институт находится только в начале пути.Он работает в условиях нехватки кадров, ограниченной инфраструктуры и высокой общественной ответственности.

Но именно от его работы во многом зависит будущее Каспийского моря.

Главный вопрос остается открытым: удастся ли остановить обмеление и сохранить водоем для нынешнего и следующих поколений.