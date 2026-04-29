Друзья по жизни: как наставники помогают детям из детской деревни в Актау

В Актау уже несколько лет действует программа «Наставники» – проект, который помогает детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, подготовиться к самостоятельной жизни. Здесь не ищут спонсоров или временных помощников – здесь ищут взрослых, готовых стать для ребенка другом, опорой и проводником во взрослую жизнь. Юлия Зубарева, координатор проекта в Актау, рассказала Lada.kz , как стать тем самым взрослым, которому доверяют.

Журналист редакции Lada.kz Лиана Рязанцева пообщалась с наставниками проекта и узнала, почему обычная встреча раз в неделю может изменить судьбу ребенка, как наставничество нередко перерастает в настоящую семью и почему в Актау сегодня особенно не хватает людей, готовых взять на себя эту ответственность.

Не деньги, а внимание

Как рассказывает куратор программы Юлия Зубарева, сегодня в Актау официально работают всего три наставника, тогда как желающих среди детей значительно больше. В программе участвуют дети старше 11 лет – воспитанники детской деревни.

Многие дети очень хотят наставников, но, к сожалению, взрослых, готовых прийти в проект осознанно, пока немного. У ребят в детской деревне есть всё необходимое: одежда, питание, учеба, уход. Но им не хватает самого главного – личного внимания взрослого человека, который будет рядом именно для них, - говорит она.

Наставник встречается с ребенком минимум один раз в неделю, регулярно созванивается с ним, помогает советом, учит бытовым вещам и просто становится тем самым «своим» взрослым.

«Мы просто жили обычную жизнь»

Юлия Зубарева вспоминает свою первую подопечную Виолетту. По ее словам, в начале она сама не до конца понимала, как строить отношения с ребенком, поэтому просто старалась быть рядом.

Мы не придумывали что-то особенное – просто жили обычную жизнь. Я заметила, что у нее есть проблемы с речью, мы нашли логопеда, и каждую субботу ездили на занятия. Потом дома учили скороговорки, завели специальную тетрадь, созванивались среди недели, тренировались вместе, - рассказала она.

По словам наставницы, важно не развлекать ребенка, а включать его в настоящую жизнь: вместе ходить в магазин, готовить еду, обсуждать школу, гулять у моря.

Мы и пиццу вместе готовили, и в походы ходили, и на море ездили. Наставник сам выбирает формат общения, главное – чтобы это было интересно обоим. Это не про кафе и подарки, а про живую связь, - подчеркнула Юлия Зубарева.

Наставник – это не спонсор

Проект «Наставники» был запущен по инициативе благотворительного фонда «ДАРА» и направлен на социализацию подростков из детских домов через выстраивание доверительных дружеских отношений с наставниками.

Сегодня проект охватывает 18 городов Казахстана. С момента его запуска 375 подростков уже обрели своих наставников. Поддержку программе оказывают около 40 психологов и координаторов, которые сопровождают участников и обеспечивают профессиональное сопровождение на всех этапах реализации проекта.

Юлия Зубарева подчеркнула, что наставничество – это не финансовая помощь и не постоянные развлечения. Наставник – это не спонсор, а друг.

Наставник делится багажом знаний с ребенком из детского дома, развивает в нем навыки самостоятельной жизни, помогает и поддерживает, ориентируясь на свой жизненный опыт. Для своих подопечных наставники становятся взрослыми друзьями, которые способны выслушать и помочь в трудную минуту, дать совет, направить при выборе будущего и мотивировать к достижению поставленных целей. Да, небольшие подарки на день рождения или Новый год допустимы, но главная задача – не купить внимание ребенка, а научить его жить самостоятельно. Наставник может объяснить, как оплачивать коммунальные услуги, готовить обед, выбирать одежду, планировать бюджет, решать бытовые вопросы и выстраивать отношения с окружающими, - разъяснила она.

Одна из наставниц Гулжамол Юлдашева, которая не первый год в проекте отметила, что несмотря на то, что воспитанники детских домов окружены заботой и обеспечены всем необходимым, им не хватает близкого, доверительного общения.

Возможность вовремя получить совет, обсудить подростковые переживания и иметь рядом значимого взрослого – именно этого искренне не хватает детям, оставшимся без родительской опеки, - сказала она.

Отмечается, что у участников проекта есть и официальные обязанности в рамках заключенного договора:

проводить один выходной день в неделю с подопечным;

регулярно поддерживать связь в течение недели;

вести дневник встреч;

соблюдать конфиденциальность;

посещать встречи с психологом проекта;

участвовать в клубе наставников;

спустя полгода – при желании оформить договор гостевой семьи.

Такой договор позволяет приглашать ребенка домой на выходные, праздники и каникулы.

«Это поезд в один конец»

Гулжамол Юлдашева признается, что в этот проект нельзя приходить «просто попробовать».

Для нас наставник – это человек, который абсолютно уверен в своем намерении. Это поезд в один конец. Другого конца нет. Ты должен понимать степень ответственности. Отказаться потом – это как предать ребенка, - говорит Гулжамол Юлдашева.

По ее словам, дети, выросшие без семьи, особенно остро переживают тему привязанности. Поэтому взрослый должен быть честным с самого начала.

Практически каждый ребенок задает один и тот же вопрос: «А ты меня заберешь?». Они надеются, и это естественно. Но мы всегда честно объясняем, что наставник – это необязательно будущий родитель. Это взрослый друг, поддержка и значимый человек в жизни ребенка. Мы не даем ложных надежд, - отметила она.

Когда наставничество становится семьей

Несмотря на это, бывают исключительные случаи, когда отношения между наставником и ребенком выходят далеко за рамки проекта и перерастают в по-настоящему близкую, почти семейную связь.

Так произошло и с самой Юлией Зубаревой – сегодня она воспитывает двух девочек, которых она забрала из детской деревни на патронатное воспитание.

Подобных историй в Актау уже немало.

Семейная пара Екатерина и Вит Поповы пришли в проект, изначально не рассматривая вариант опекунства.

Мы всегда думали, что когда-нибудь сможем помогать ребенку из детского дома, но оформлять опеку тогда не планировали. Когда же узнали о программе наставничества, поняли, что раз в неделю проводить время с ребенком – это именно то, что нам подходит, - рассказывает Вит Попов.

Сначала супруги стали наставниками для брата и сестры. Дети быстро привязались к ним и часто задавали один и тот же вопрос: «Когда вы нас заберете?».

Пара честно объясняла, что пришла в проект как наставники, а не как родители. Однако со временем они сами почувствовали, что уже не могут оставаться в стороне и воспринимают детей как часть своей жизни.

Через год мы начали узнавать о школе приемных родителей. Дальше все развивалось очень быстро – документы, обучение, оформление. И в итоге дети стали частью нашей семьи. Сейчас брат и сестра уже почти два года живут с нами, - рассказывают они.

По словам супругов, путь был непростым:

По-разному бывает, конечно. Подростковый возраст – это всегда испытание. Но сегодня мы уже не вспоминаем детскую деревню. Мы семья!

Почему детей сложно адаптировать

Наставники признаются, что после детского дома ребенку бывает непросто привыкнуть к обычной жизни.

Там детям создают комфортные условия: кафе, развлечения, постоянное внимание. Дома все иначе – домашняя еда, обязанности, ответственность. Нам пришлось долго убирать иждивенческое поведение, учить простым бытовым вещам, - рассказывают супруги Поповы.

Особенно сложно бывает с самостоятельностью, выбором одежды, пониманием денег и ответственности за собственные решения.

Именно поэтому роль наставника до выпуска из детского дома становится особенно важной.

Кто может стать наставником

Наставником может стать любой гражданин Казахстана старше 25 лет, готовый минимум два года быть рядом с ребенком.

Кандидат проходит несколько этапов:

анкетирование;

психологическое тестирование;

интервью с психологами;

обучение;

сбор документов;

заключение трехстороннего договора.

Как отмечают психологи проекта, человек не всегда может сам понять, готов ли он к такой роли.

Если у вас есть желание помогать детям, это уже первый шаг. А дальше психологи, координаторы, обучение – все это помогает понять, действительно ли вы готовы. Многие сами отказываются от участия, потому что понимают масштаб ответственности, - объясняет Эльмира Абишева, психолог проекта и наставник в данное время.

«Он ждет, когда ты придешь»

Наставница Гулжамол Юлдашева признается, что бывали дни, когда после работы хочется только отдохнуть.

Но мысль о том, что ребенок ждет встречи, меняет всё.

Иногда очень устаешь, думаешь, не хочу никуда ехать. Но потом вспоминаешь, что он сидит и ждет тебя. Приходишь, видишь эти горящие глаза – и всё. Усталость исчезает, - с улыбкой отметила Гулжамол Юлдашева.

Именно в этот момент наставничество перестает быть проектом и становится настоящими отношениями.

Почему наставников нужно больше

Сегодня на десятки детей в Актау приходится всего несколько наставников. Это значит, что многим ребятам пока просто не повезло встретить своего взрослого. А ведь иногда одна встреча в неделю способна изменить всю дальнейшую жизнь.

Наставничество – это не благотворительность. Это дружба, ответственность и шанс подарить ребенку главное – ощущение, что он не один, - заключила Юлия Зубарева.

Всем желающим принять бесплатное участие в программе «Наставничество» или получить ответы на интересующие вопросы необходимо обратиться к куратору Юлии Зубаревой по номеру телефона: +7 (701) 376 65 64. Также подробную информацию можно получить на официальной странице фонда.

Каждый желающий, готовый стать наставником, может заполнить анкету кандидата в наставники по указанной ссылке.

