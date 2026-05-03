Отдых на природе: за что в Мангистау можно получить штрафы на миллионы

С приходом теплого сезона местные жители все чаще выезжают за город – в степь, к морю и природным достопримечательностям. Однако отдых на природе может обернуться серьезными штрафами и даже уголовной ответственностью. Какие правила действуют, что запрещено и во сколько обойдется, в материале корреспондента Lada.kz .

Весна и лето традиционно становятся временем активного отдыха на природе. Жители и гости региона выезжают к морю, в степь, посещают такие популярные места, как Бозжыра, Кызылкуп, Устюрт.

Однако вместе с ростом туристического потока увеличивается и количество нарушений. Специалисты отмечают, что большинство из них совершается не из злого умысла, а из-за незнания закона.

В Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира напоминают, что вся живая природа региона находится под охраной государства, а любые действия человека регулируются законодательством.

Редкие виды – под защитой государства

На территории области обитают редкие и исчезающие животные, занесенные в Красную книгу Казахстана. Среди них: устюртский архар, джейран, переднеазиатский леопард, каракал, медоед, беркут, балобан, фламинго, филин и другие.

Эти виды находятся под особой охраной. Любое незаконное воздействие – от добычи до попытки контакта или разрушения среды обитания, может повлечь уголовную ответственность (статья 339 УК РК).

Даже если животное кажется ослабленным или нуждающимся в помощи, специалисты предупреждают: самостоятельно приближаться к нему нельзя. Это может быть опасно как для человека, так и для самого животного.

Охотничьи виды также находятся под строгим контролем. Охота разрешена только в установленные сроки, на определённых территориях и при наличии всех разрешительных документов. Нарушение этих правил влечёт административную ответственность (статья 382 КоАП РК).

Под защитой находятся и редкие растения региона – их сбор, выкапывание или повреждение запрещены.

Даже колеса могут навредить

Отдельной проблемой остается проезд транспорта по степи и природным объектам. Верхний слой почвы в Мангистауской области формировался десятилетиями, а в некоторых местах – веками.

Даже один проезд автомобиля может разрушить его структуру. Такие действия могут квалифицироваться как повреждение земель, растительности или среды обитания животных (статья 370, статья 378 КоАП РК).

Сколько придется заплатить

За нарушение природоохранного законодательства предусмотрены следующие штрафы:

Нарушение правил охоты и пользования животным миром (статья 382 КоАП РК)

до 18 460 тенге для физических лиц;

до 369 200 тенге для бизнеса.

Повреждение пастбищ, незаконный сбор растений (статья 370 КоАП РК)

от 36 920 до 184 600 тенге.

Вырубка и повреждение деревьев и кустарников (статья 381-1 КоАП РК)

до 369 200 тенге.

Выброс мусора и стихийные свалки (статья 344 КоАП РК)

от 369 200 тенге для граждан;

до 3 692 000 тенге для бизнеса.

Нарушение правил благоустройства (статья 505 КоАП РК)

от 73 840 тенге.

Разрушение среды обитания животных, использование дронов (статья 378 КоАП РК)

от 36 920 до 184 600 тенге.

Нахождение на охраняемых территориях без разрешения (статья 380 КоАП РК)

до 18 460 тенге.

Нарушение режима особо охраняемых территорий (статья 380-1 КоАП РК)

от 36 920 до 184 600 тенге.

Когда наступает уголовная ответственность

В более серьезных случаях наказание становится значительно жестче:

Незаконное обращение с редкими животными и растениями (статья 339 УК РК)

штраф до 11 076 000 тенге;

либо лишение свободы до трех лет;

Незаконная добыча сайгака (статья 339 УК РК)

лишение свободы от 3 до 5 лет.

Хранение и перевозка частей животных (рога, шкуры) (статья 339-1 УК РК)

штраф до 7 384 000 тенге;

либо лишение свободы до 2 лет.

Особо охраняемые территории

На территории региона действует ряд особо охраняемых природных территорий: заповедник «Устюрт», природный парк «Кызылсай», заказники «Каракия-Каракольский», «Актау-Бузачинский» и другие.

Посещение этих мест без разрешения запрещено (статья 380 КоАП РК).

Также важно помнить, что на таких территориях действуют дополнительные ограничения:

запрет на свободное передвижение транспорта;

запрет на шум и беспокойство животных;

ограничение на съемку и использование дронов.

