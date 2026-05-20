Полосатая гиена в Мангистау: редкие животные снова появляются в регионе

После появления в сети фотографии полосатой гиены, предположительно пойманной в Мангистауской области, в регионе вновь заговорили о редких животных Устюрта. Корреспондент Lada.kz побеседовал с заведующим лабораторией биоценологии и охотоведения Института зоологии Республики Казахстан Константином Плаховым - ученым, который изучает фауну Мангистау с середины 1980-х годов и лично участвовал в экспедициях по поиску леопардов, медоедов и других редких хищников.

Как оказалось, история с гиеной - далеко не единственный удивительный случай в регионе. По словам ученого, за последние десятилетия в Мангистау фиксировали появление леопардов, каракалов, медоедов и других редких животных, а сама территория Устюрта остается одним из самых малоизученных и уникальных уголков дикой природы Казахстана.

"Мангистау — мой почти родной край"

С Мангистау ученого связывает почти сорок лет работы.

«Я начинал в Устюртском заповеднике, когда его только создали — это был 1985 год. Потом регулярно приезжал сюда с экспедициями. Можно сказать, Мангистау для меня уже родной край», — рассказывает Константин Николаевич.

Доподлино неизвестно была ли гиена поймана на территории Мангистауской области, либо это "вброс" пользователей соцсетей. Специалисты Инспекции животного мира выясняют обстоятельства.

Именно экспедиции Института зоологии в свое время подтвердили обитание в регионе медоеда и леопарда - животных, которые долгое время считались для Казахстана почти легендарными.

«В 2018 году наша экспедиция доказала постоянное появление леопарда на территории Мангистау. А еще раньше мы подтвердили наличие медоеда. Это вообще удивительный зверь - его считают одним из самых бесстрашных хищников в мире», - говорит ученый.

Всего четыре гиены за 30 лет

По словам Плахова, история с полосатой гиеной - не сенсация, а скорее редкое, но логичное продолжение процессов, происходящих в природе Устюрта.

«Первый известный случай был в 1995 году. Тогда в Мангистау фиксировали нападения неизвестного хищника на лошадей. А уже в 1996 году охотник Акшабай Алдабергенов поймал гиену в волчий капкан в районе Керти, возле спуска Маната. Я лично видел эту шкуру», — вспоминает ученый.

Следующая находка произошла спустя почти два десятилетия.

«В 2012 году сотрудники Устюртского заповедника нашли в песках Карынжарык два черепа гиены. Один из них до сих пор хранится в музее заповедника. И вот нынешний случай - получается, это уже четвертая известная особь за три эпизода».

При этом ученый подчеркивает: говорить о постоянной популяции гиен в Мангистау пока рано.

«Скорее всего, речь идет о миграции отдельных животных из Туркменистана. Молодые особи могут уходить очень далеко в поисках новых территорий».

Это не африканские гиены

После появления снимка многие жители региона всерьез испугались: в массовом сознании гиена ассоциируется с опасным африканским хищником. Однако полосатая гиена, по словам ученого, сильно отличается от своей пятнистой родственницы.

«Эти гиены не живут стаями и не охотятся организованно. Они одиночки. В основном это падальщики. Могут подобрать павшее животное или ослабленную добычу. Теоретически могут утащить отбившегося ягненка, но это не основной их рацион».

Плахов объясняет: нападения на домашний скот в девяностых во многом были связаны с тем, что дикой добычи на Устюрте почти не осталось.

«Тогда практически исчезли джейраны, сайгаки, устюртские муфлоны. Хищникам просто нечего было есть. Сейчас ситуация постепенно улучшается - численность диких животных восстанавливается, а значит, интерес к домашнему скоту снижается».

Почему в Мангистау стало больше редких животных

По мнению ученого, причина неожиданного «возвращения» редких животных - не только климат или миграция.

«Людей на Устюрте становится меньше. Браконьерства тоже меньше. Молодежь сейчас уже не так интересуется охотой, как раньше. Если посмотреть статистику, активно охотится примерно половина зарегистрированных охотников, и в основном на птицу».

В результате, говорит Плахов, у животных появляется шанс спокойно возвращаться на прежние территории.

«Для леопарда, например, сыграло роль строительство железной дороги вдоль Кара-Богаз-Гола. Появилась возможность прохода из Туркменистана. И леопард пошел».

Каракал, медоед и «гигантские змеи»

Гиена - далеко не единственный редкий зверь, которого сегодня можно встретить в регионе.

«У вас в Мангистау живет каракал - пустынная рысь. Есть медоед. Очень интересная фауна змей. Люди сейчас начали чаще ездить на природу и замечают животных, которых раньше просто не видели».

По словам ученого, жители региона нередко пугаются больших змей, принимая их за опасных чудовищ.

«То, что сейчас называют «гигантскими змеями», чаще всего Палласов полоз. Раньше его называли четырехполосым. Он большой, выглядит устрашающе, но абсолютно безобидный».

«Устюрт — настоящий Клондайк для животных»

При этом Плахов признается: больше всего его беспокоит не браконьерство, а бесконтрольное развитие туризма. Особенно - в районе Бозжыры.

«Я несколько лет назад выступал против строительства гостиницы в Бозжире. Тогда меня даже называли персоной нон грата. Но проблема реальная: дорога и массовый туризм разрушают места, где раньше спокойно держались джейраны».

Ученый объясняет: для животных критически важны тихие территории и водопои.

«Есть такие участки, которые в науке называют «стациями переживания» - места, где животные могут существовать без постоянного присутствия человека. Когда туда начинают массово ездить туристы, животные уходят».

В качестве примера он приводит водопой Донгулексор возле спуска Маната.

«Через него проложили трубу — нефтепровод или газопровод. Хотя это был один из крупнейших водопоев в том районе».

«Мангистау еще способен удивить»

Несмотря на проблемы, ученый уверен: фауна Мангистау до сих пор изучена далеко не полностью.

«Ваш регион - настоящий Клондайк для исследователей. Здесь очень много мест, куда человек практически не вмешивался. И я уверен: Мангистау еще не раз удивит нас новыми находками».

А история с полосатой гиеной, возможно, лишь первое напоминание о том, насколько дикой и живой все еще остается природа Устюрта.