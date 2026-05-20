Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Фото гиены в Мангистау оказалось фейком: ученые не исключают появление хищника в регионе

Экология 0 786 Наталья Вронская

История с фотографией полосатой гиены, якобы пойманной в Мангистауской области, получила продолжение. Как сообщил руководитель Мангистауская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Габбас Досатов, после появления снимка специалисты провели проверку и выяснили происхождение фотографии, передаёт Lada.kz.

Архив Lada.kz. Фото со страницы: @abat.kuatov_ / Instagram
По его словам, сотрудники инспекции вышли на автора публикации в социальной сети. Тот пояснил, что увидел фотографию в сторис своего знакомого и решил опубликовать ее у себя, предположив, что животное было обнаружено в Мангистауской области.

Позже выяснилось, что первоначально снимок появился в одном из чатов, где состоят друзья и знакомые, в том числе граждане Туркменистана. Один из участников группы поделился фотографией, после чего она начала распространяться дальше уже без указания места съемки.

«Человек увидел фото у знакомого в сторис, забрал его себе и подписал так, будто гиену поймали в Мангистау. В ходе проверки информация не подтвердилась. На самом деле происхождение снимка связано с Туркменистаном, где эти животные обитают. Объяснительные взяты, инцидент исчерпан», — пояснил Габбас Досатов.

Таким образом, подтверждения того, что полосатую гиену действительно обнаружили на территории Мангистауской области, на данный момент нет.

Вместе с тем специалисты подчеркивают: сам факт появления полосатых гиен в регионе нельзя считать невозможным. Ранее ученые уже фиксировали несколько случаев обнаружения этого редкого хищника на территории Устюрта.

Как ранее рассказывал заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения Института зоологии Константин Плахов, первые свидетельства появления гиен в Мангистау относятся еще к 1990-м годам. Позднее сотрудники Устюртского заповедника находили останки животных в районе Карынжарыка.

По мнению специалистов, отдельные особи могут заходить на территорию Мангистау из соседнего Туркменистана в поисках новых мест обитания. Поэтому вероятность встречи с редким хищником в пустынных районах Устюрта полностью не исключается.

