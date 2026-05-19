Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
В Мангистау в ловушку попала редкая полосатая гиена

Экология 0 3 278 Наталья Вронская

В социальных сетях распространилась фотография пользователя Абата Куатова, на которой запечатлена предположительно полосатая гиена. Эксперт Адильбек Козыбаков рассказал, обитают ли в степях Мангистауской области такие животные, передает Lada.kz.

Фото со страницы: @abat.kuatov_ / Instagram

На фото – предположительно редкая полосатая гиена, попавшая в ловушку в одном из районов Мангистауской области. Животное находится в открытом багажнике автомобиля. Снимок распространился в социальных сетях и вызвал обсуждение среди жителей региона и экологов.

Исполнительный директор общественного объединения «ECO-SOCIAL» Адильбек Козыбаков подтвердил, что речь, вероятнее всего, идет именно о полосатой гиене – крайне редком для региона животном.

Да, я не удивлен, хотя это очень редкий случай. Называется полосатая гиена. Она встречается у нас, но крайне редко. Необходимо изучить, насколько этот вид заселен в регионе – живет ли здесь постоянно или это случайно зашедшая особь, - рассказал эколог.

По его словам, последний подобный случай фиксировался около 15 лет назад, когда гиена также попалась местным жителям.

Специалист считает, что в регионе необходимо проводить полевые исследования и мониторинг популяции.

Возможно, в Мангистау действительно обитает несколько пар гиен. Это требует изучения. На основании исследований можно будет рекомендовать включить гиену в фауну Мангистауской области и в целом Казахстана, а также сразу внести ее в Красную книгу, потому что, насколько я знаю, больше нигде в стране она не встречается, - отметил Адильбек Козыбаков.

Полосатая гиена считается редким хищником и обитает преимущественно в засушливых районах Ближнего Востока, Кавказа, Средней Азии и Индии. В Казахстане встречи с этим животным фиксируются крайне редко.

Комментарии

2 комментарий(ев)
Маряк
Этот вид внесён в Международную Красную книгу. Гиена видимо зашла с территории Туркменистана. Лада, вы можете истребовать у зоозащитных органов кто и зачем её поймал таким варварским способом?
19.05.2026, 16:12
fox1167
Даже если это гиена---это не значит что можно так издеваться над ней! Зачем её поймали? Что с ней хотят сделать двуногие?
19.05.2026, 12:55
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

