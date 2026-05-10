18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
461.26
542.58
6.18
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
10.05.2026, 10:29

«Змеи не изменились»: учёные объяснили видео из Мангистау

Экология 0 2 598 Наталья Вронская

В Мангистауской области участились сообщения о змеях, которых жители  встречают в природе. В соцсетях распространяются видео с крупными пресмыкающимися, из-за чего у многих возникло ощущение, что змеи стали опаснее. Ситуацию для Lada.kz прокомментировала заместитель генерального директора Института зоологии Республики Казахстан Марина Чирикова.

фото со страницы @abdi_asel
фото со страницы @abdi_asel

Похожие новости

По словам специалиста, змеи не изменились и не стали крупнее - люди просто чаще начали выезжать на природу и посещать удалённые территории, где пресмыкающиеся обитают в естественной среде.

«Раньше люди реже сталкивались со змеями. Сейчас многие ездят на экскурсии, отдыхают на природе, посещают места, удалённые от населённых пунктов. Там змеи находятся в относительной безопасности и могут доживать до значительного возраста», - пояснила Марина Чирикова.

Эксперт отметила, что на популярных видео, снятых блогерами, запечатлён полоз Палласа - редкий вид, занесённый в Красную книгу Казахстана. Ранее эту змею называли четырёхполосым полозом, однако позже учёные выделили её в самостоятельный вид.

По словам специалиста, полоз Палласа широко распространён в западной части Казахстана и не представляет опасности для человека, несмотря на внушительные размеры и возможное агрессивное поведение при защите.

Фото @abdi_asel

Также на кадрах специалисты заметили щитомордника - это уже ядовитая для человека змея. Однако, как подчеркнула эксперт, размеры особи на видео являются обычными для данного вида.

Кроме того, в роликах фигурировал узорчатый полоз - распространённая и безобидная змея, которая считается полезным представителем фауны Казахстана.

Фото @abdi_asel

Специалисты призывают жителей не преувеличивать опасность и бережно относиться к дикой природе.

«Очень приятно видеть, что люди интересуются природой и фауной Казахстана. Но важно соблюдать технику безопасности и не пытаться контактировать с дикими животными», — подчеркнула Марина Чирикова.

Фото @abdi_asel

Напомним, с началом сезона выездов на природу жителям Мангистау напомнили о рисках в степи - от поломки авто до укусов змей и каракуртов. Эксперт рассказал, как подготовиться и что обязательно взять с собой

11
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь