«Змеи не изменились»: учёные объяснили видео из Мангистау

В Мангистауской области участились сообщения о змеях, которых жители встречают в природе. В соцсетях распространяются видео с крупными пресмыкающимися, из-за чего у многих возникло ощущение, что змеи стали опаснее. Ситуацию для Lada.kz прокомментировала заместитель генерального директора Института зоологии Республики Казахстан Марина Чирикова.

По словам специалиста, змеи не изменились и не стали крупнее - люди просто чаще начали выезжать на природу и посещать удалённые территории, где пресмыкающиеся обитают в естественной среде.

«Раньше люди реже сталкивались со змеями. Сейчас многие ездят на экскурсии, отдыхают на природе, посещают места, удалённые от населённых пунктов. Там змеи находятся в относительной безопасности и могут доживать до значительного возраста», - пояснила Марина Чирикова.

Эксперт отметила, что на популярных видео, снятых блогерами, запечатлён полоз Палласа - редкий вид, занесённый в Красную книгу Казахстана. Ранее эту змею называли четырёхполосым полозом, однако позже учёные выделили её в самостоятельный вид.

По словам специалиста, полоз Палласа широко распространён в западной части Казахстана и не представляет опасности для человека, несмотря на внушительные размеры и возможное агрессивное поведение при защите.

Также на кадрах специалисты заметили щитомордника - это уже ядовитая для человека змея. Однако, как подчеркнула эксперт, размеры особи на видео являются обычными для данного вида.

Кроме того, в роликах фигурировал узорчатый полоз - распространённая и безобидная змея, которая считается полезным представителем фауны Казахстана.

Специалисты призывают жителей не преувеличивать опасность и бережно относиться к дикой природе.

«Очень приятно видеть, что люди интересуются природой и фауной Казахстана. Но важно соблюдать технику безопасности и не пытаться контактировать с дикими животными», — подчеркнула Марина Чирикова.

