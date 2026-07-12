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12.07.2026, 17:21

День без автомобиля: можно ли в Актау добраться до любой точки города на автобусе?

Обстоятельно и подробно 0 1 866 Сергей Кораблев

Позволяет ли сегодня общественный транспорт в Актау отказаться от личного автомобиля хотя бы на один день? Чтобы проверить это на практике, корреспондент Lada.kz отправился в несколько разных точек города, пользуясь исключительно автобусами.

Фото автора, улучшенное при помощи ИИ
Фото автора, улучшенное при помощи ИИ

Первым пунктом маршрута стала Мангистауская областная универсальная библиотека имени Кабиболлы Сыдыкова.

Корреспондент сел на автобус маршрута №3Б в 11 микрорайоне. Без пересадок автобус довез его до остановки возле Мангистауского областного историко-краеведческого музея имени Абиша Кекилбаева, откуда до библиотеки оставалось пройти всего несколько минут.

Следующей точкой маршрута стал спортивный комплекс «Жас Канат» в 12 микрорайоне.

Для этого журналист пересел на автобус №9. Поездка также оказалась удобной.

Третьей точкой маршрута стал торговый центр «Рахат» в 8А микрорайоне. Добраться туда удалось на автобусе №107. Без каких-либо сложностей доехал практически до самого торгового центра.

Во время поездки корреспондент пообщался с пассажирами разных возрастов. Большинство собеседников отметили, что за последние годы работа общественного транспорта заметно улучшилась.

Раньше автобусов было значительно меньше. Часто приходилось долго ждать транспорт, а потом еще идти пешком от остановки. Сейчас можно спокойно сделать пересадку и доехать практически куда угодно, - поделились жители города.

По словам пассажиров, ориентироваться в автобусной сети сегодня помогают мобильные приложения 2GIS и «Avtobys», где можно в режиме реального времени посмотреть местонахождение автобусов и подобрать наиболее удобный маршрут.

Еще одним преимуществом жители называют стоимость проезда. При оплате наличными одна поездка обходится в 100 тенге. Однако при использовании транспортной карты «O-City», через электронную систему оплаты проезда «Avtobys» или банковской картой, либо через QR-код стоимость составляет 70 тенге.

Отдельно пассажиры отмечают и комфорт современных автобусов. Несмотря на то, что во время эксперимента температура воздуха на улице превышала +30 градусов, в салонах работали кондиционеры, поддерживая комфортную температуру.

Вместе с тем во время общения с пассажирами прозвучало и замечание. По словам жителей, в часы пик автобусы нередко оказываются переполненными, из-за чего многим пассажирам приходится ехать стоя.

Единственное неудобство - утром и вечером, когда люди едут на работу или возвращаются домой. В это время свободных мест практически нет, и иногда в автобус сложно зайти. Хотелось бы, чтобы именно в часы пик автобусов стало больше, - поделились горожане.

По мнению пассажиров, увеличение количества автобусов в утренние и вечерние часы позволило бы сделать поездки еще комфортнее и сократить интервалы движения на наиболее востребованных маршрутах.

В городском акимате сообщили, что сегодня автобусная сеть охватывает все микрорайоны.

Городской автобусный парк обновлен на 100 процентов, а действующие маршруты обеспечивают транспортное сообщение со всеми районами города.

В будние дни по 11 маршрутам курсирует 101 автобус, а в выходные дни - 79 автобусов.

Для жителей же отдаленных микрорайонов еще есть возможности для улучшения транспортного сообщения. В частности, рассматривается вопрос увеличения количества автобусов на маршрутах №8 и №12.

Также открытие новых автобусных маршрутов запланировано на 2027-2028 годы. Одновременно ведется работа по оптимизации всей маршрутной сети города, пересмотру расписания движения автобусов и сокращению интервалов ожидания.

Отвечая на вопрос о том, может ли сегодня житель любого микрорайона комфортно добраться до работы, учебы, больницы или других социальных объектов исключительно на общественном транспорте, в акимате заявили, что все районы города обеспечены автобусным сообщением.

Чиновники отмечают, что не во всех случаях поездка осуществляется без пересадки, однако возможность добраться до необходимого пункта назначения предусмотрена.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Marat Irsakov
Marat Irsakov
может я ошибаюсь, но странно, что нету остановки у областной поликлиники. у дороги прилегающей вдоль поликлиники от здания суда и дороги между поликлиникой и колледжом (напротив входов в поликлинику). в идеале, конечно, было бы, если автобус заезжал на территорию областной поликилиники
13.07.2026, 06:16
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