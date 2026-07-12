День без автомобиля: можно ли в Актау добраться до любой точки города на автобусе?

Позволяет ли сегодня общественный транспорт в Актау отказаться от личного автомобиля хотя бы на один день? Чтобы проверить это на практике, корреспондент Lada.kz отправился в несколько разных точек города, пользуясь исключительно автобусами.

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Первым пунктом маршрута стала Мангистауская областная универсальная библиотека имени Кабиболлы Сыдыкова.

Корреспондент сел на автобус маршрута №3Б в 11 микрорайоне. Без пересадок автобус довез его до остановки возле Мангистауского областного историко-краеведческого музея имени Абиша Кекилбаева, откуда до библиотеки оставалось пройти всего несколько минут.

Следующей точкой маршрута стал спортивный комплекс «Жас Канат» в 12 микрорайоне.

Для этого журналист пересел на автобус №9. Поездка также оказалась удобной.

Третьей точкой маршрута стал торговый центр «Рахат» в 8А микрорайоне. Добраться туда удалось на автобусе №107. Без каких-либо сложностей доехал практически до самого торгового центра.

Во время поездки корреспондент пообщался с пассажирами разных возрастов. Большинство собеседников отметили, что за последние годы работа общественного транспорта заметно улучшилась.

Раньше автобусов было значительно меньше. Часто приходилось долго ждать транспорт, а потом еще идти пешком от остановки. Сейчас можно спокойно сделать пересадку и доехать практически куда угодно, - поделились жители города.

По словам пассажиров, ориентироваться в автобусной сети сегодня помогают мобильные приложения 2GIS и «Avtobys», где можно в режиме реального времени посмотреть местонахождение автобусов и подобрать наиболее удобный маршрут.

Еще одним преимуществом жители называют стоимость проезда. При оплате наличными одна поездка обходится в 100 тенге. Однако при использовании транспортной карты «O-City», через электронную систему оплаты проезда «Avtobys» или банковской картой, либо через QR-код стоимость составляет 70 тенге.

Отдельно пассажиры отмечают и комфорт современных автобусов. Несмотря на то, что во время эксперимента температура воздуха на улице превышала +30 градусов, в салонах работали кондиционеры, поддерживая комфортную температуру.

Вместе с тем во время общения с пассажирами прозвучало и замечание. По словам жителей, в часы пик автобусы нередко оказываются переполненными, из-за чего многим пассажирам приходится ехать стоя.

Единственное неудобство - утром и вечером, когда люди едут на работу или возвращаются домой. В это время свободных мест практически нет, и иногда в автобус сложно зайти. Хотелось бы, чтобы именно в часы пик автобусов стало больше, - поделились горожане.

По мнению пассажиров, увеличение количества автобусов в утренние и вечерние часы позволило бы сделать поездки еще комфортнее и сократить интервалы движения на наиболее востребованных маршрутах.

В городском акимате сообщили, что сегодня автобусная сеть охватывает все микрорайоны.

Городской автобусный парк обновлен на 100 процентов, а действующие маршруты обеспечивают транспортное сообщение со всеми районами города.

В будние дни по 11 маршрутам курсирует 101 автобус, а в выходные дни - 79 автобусов.

Для жителей же отдаленных микрорайонов еще есть возможности для улучшения транспортного сообщения. В частности, рассматривается вопрос увеличения количества автобусов на маршрутах №8 и №12.

Также открытие новых автобусных маршрутов запланировано на 2027-2028 годы. Одновременно ведется работа по оптимизации всей маршрутной сети города, пересмотру расписания движения автобусов и сокращению интервалов ожидания.

Отвечая на вопрос о том, может ли сегодня житель любого микрорайона комфортно добраться до работы, учебы, больницы или других социальных объектов исключительно на общественном транспорте, в акимате заявили, что все районы города обеспечены автобусным сообщением.

Чиновники отмечают, что не во всех случаях поездка осуществляется без пересадки, однако возможность добраться до необходимого пункта назначения предусмотрена.