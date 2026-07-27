Когда для поиска пропавших людей в Мангистау используют вертолет: разъяснение спасателей

После сообщений о поисках пропавших людей жители Мангистауской области нередко задаются вопросом, почему к операции не всегда сразу привлекают вертолет. В региональном департаменте по чрезвычайным ситуациям Lada.kz объяснили, в каких случаях используется авиация, кто принимает такое решение и когда воздушный поиск может оказаться неэффективным.

Фото: МЧС РК

В ДЧС области ответили на ряд вопросов, заданных журналистом редакции.

Lada.kz: В каких случаях ДЧС принимает решение о привлечении вертолета к поисково-спасательной операции?

ДЧС МО: Решение о привлечении вертолета принимается при наличии объективной необходимости, когда проведение поиска с воздуха позволяет значительно повысить эффективность поисково-спасательных работ.

Как правило, авиация привлекается в случаях:

поиска людей на больших и труднодоступных территориях (степь, пустыня, горная местность, акватория моря);

отсутствия возможности оперативного обследования местности наземными силами;

наличия угрозы жизни и здоровью пропавшего;

необходимости оперативной доставки спасателей, оборудования или эвакуации пострадавших;

проведения аэровизуальной разведки и координации действий наземных подразделений.

Lada.kz: Кто принимает окончательное решение об использовании авиации при поиске человека?

ДЧС МО: Окончательное решение принимается руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации или поисково-спасательной операции совместно с руководством территориального подразделения ДЧС. При необходимости вопрос согласовывается с министерством по чрезвычайным ситуациям РК и авиационными подразделениями, располагающими воздушными судами.

Lada.kz: Может ли вертолет быть задействован сразу после поступления сообщения о пропаже человека или существуют определенные условия и сроки?

ДЧС МО: Вертолет может быть привлечен сразу после поступления информации о происшествии, если имеются основания полагать, что существует реальная угроза жизни человека либо поиск требует немедленного применения авиации. Фиксированных сроков ожидания законодательством не предусмотрено. Решение принимается исходя из конкретной оперативной обстановки, погодных условий, особенностей местности и эффективности применения воздушного судна.

Lada.kz: В каких случаях родственники или очевидцы могут обратиться с просьбой использовать вертолет для поиска пропавшего?

ДЧС МО: Родственники или очевидцы вправе обратиться в экстренные службы с просьбой рассмотреть возможность привлечения авиации, однако окончательное решение принимается исключительно компетентными органами после оценки всех обстоятельств происшествия. Само обращение не является основанием для обязательного использования вертолета.

Lada.kz: Может ли ДЧС отказать в использовании авиации? Если да, то по каким причинам?

ДЧС МО: Да, департамент может не привлекать авиацию, если ее применение является нецелесообразным или невозможным.

Основные причины:

отсутствие необходимости по результатам оценки оперативной обстановки;

неблагоприятные метеорологические условия, не позволяющие безопасно выполнять полеты;

темное время суток при отсутствии возможности безопасного выполнения авиационных работ;

низкая эффективность воздушного поиска в конкретных условиях (густая растительность, плотная застройка, ограниченная видимость и др.);

отсутствие технической возможности использования воздушного судна.

Lada.kz: Кто оплачивает проведение поисковой операции с использованием вертолета? Является ли эта помощь бесплатной для граждан?

ДЧС МО: Поисково-спасательные работы, проводимые подразделениями МЧС РК, включая применение авиации при необходимости, осуществляются за счет государственных средств. Для граждан, нуждающихся в помощи, проведение таких работ является бесплатным.

Lada.kz: Как часто в Мангистауской области за последние годы привлекался вертолет для поисково-спасательных операций?

ДЧС МО: Вертолет в Мангистауской области привлекается по мере необходимости. Наиболее часто авиация используется при поиске людей на акватории Каспийского моря, в пустынной местности, а также при проведении аэровизуального обследования территории во время поисково-спасательных работ. Каждый случай рассматривается индивидуально с учетом складывающейся обстановки.

Lada.kz: В каких ситуациях использование вертолета наиболее эффективно, а когда его применение нецелесообразно?

ДЧС МО: Наиболее эффективно:

поиск на больших открытых территориях;

поиск в море и вдоль береговой линии;

обследование труднодоступной местности;

оперативная доставка спасателей и оборудования;

координация действий поисковых групп с воздуха.

Нецелесообразно:

при плохих погодных условиях;

при сильном тумане, пыльной буре или ограниченной видимости;

в густых зарослях или плотной городской застройке, где обзор с воздуха ограничен;

если местонахождение человека уже установлено и применение авиации не ускорит проведение спасательной операции.

Lada.kz: Какие еще силы и средства, помимо авиации, обычно привлекаются к поиску пропавших людей?

ДЧС МО: В зависимости от обстоятельств происшествия могут привлекаться:

спасательные подразделения ДЧС;

кинологические расчеты;

сотрудники полиции;

военнослужащие Национальной гвардии и других государственных органов (при необходимости);

плавательные средства;

беспилотные летательные аппараты (БПЛА);

высокопроходимая техника;

специальное оборудование связи и навигации;

добровольцы и волонтерские организации.

Lada.kz: Есть ли в Мангистауской области собственный спасательный вертолет или его привлекают из других регионов?

ДЧС МО: Для выполнения задач гражданской защиты в Мангистауской области авиационная техника привлекается в установленном порядке через авиационные подразделения АО «Казавиаспас». При необходимости к выполнению поисково-спасательных работ могут направляться воздушные суда из других регионов страны в зависимости от оперативной обстановки и имеющихся возможностей.

Lada.kz: Какие рекомендации ДЧС может дать гражданам, если пропал человек и они считают, что необходимы масштабные поиски?

ДЧС МО: При пропаже человека рекомендуется: