Андрей Астафьев: В преданиях местных казахов сохранилась важная информация о временном периоде между 14 и 22 марта

Андрей Астафьев, археолог. Фото автора из архива
Исторически сложилось так, что жители Мангистау празднуют Наурыз не 22 марта, а 14-го. И называют они его так, как назвали его далекие предки – Амал.
Как сложилась традиция?
- Из-за отсутствия устойчивого контакта с соседями, общения и обмена хозяйственными, техническими и культурными достижениями, тот или иной народ, которого принимала мангистауская земля, оказывался законсервированным в «банке» исторического развития на долгие столетия. В такие моменты здесь останавливалось время. Настоящий «Затерянный мир» Артура Конан Дойла по-мангистауски!
Самое важное в этом было то, что при длительной изоляции от динамичных процессов развития кочевого мира Великой степи и земледельческого Юга духовная культура мангистауских номадов не подвергалась серьезным изменениям. Поэтому только здесь до настоящих дней мы можем наблюдать массу реликтовых, давно исчезнувших в «окультуренном» мире евразийских степей, верований и обрядов, уходящих своими корнями к истокам цивилизаций. По этой причине местные казахи-адаи сохранили необычную традицию начинать встречу Наурыза – кочевнического Нового года – с 14 марта, - говорит археолог.
22 марта - астрономическая дата
Стоит отметить, что название этого праздника не тюркского происхождения: оно заимствовано из иранского языка, где «Новруз» переводится как «новый день». Наурыз – календарный праздник, связанный с весенним равноденствием (время, когда продолжительность дня становится равной продолжительности ночи), которое наступает по современному календарю 22 марта.
- Если быть более точным, то это астрономическая дата, определяемая наклоном оси вращения Земли к плоскости ее орбиты, в результате чего наша планета наклоняется к Солнцу то северным полушарием, то южным. Поэтому и существует четыре времени года, имеющие строго астрономическую первооснову. По этой же причине меняется и продолжительность светового дня. В древности люди не имели научной основы понимания причин этих процессов, но в результате многовековых наблюдений могли очень точно производить расчеты времени по Солнцу и Луне и сводить их в цикличный, т.е. повторяющийся, счет, именуемый сегодня календарем, - рассказал Андрей Астафьев.
О лунном календаре
Календарь – система счисления длительных промежутков времени, основанная на периодичности таких природных явлений, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Смена дня и ночи определяет солнечный цикл времени – сутки. Смена фаз Луны – синодический месяц, средняя продолжительность которого равна 29,53 суток. Цикличность смены сезонов (весна, лето, осень и зима) порождает тропический год, равный 365,24 суток. Стремление людей согласовать между собой временные циклы суток, месяца и года привело к тому, что в разные эпохи было создано много различных календарей, которые можно разделить на три главных типа: лунный, солнечный и лунно-солнечный.
Археолог приводит пример:
- Наиболее древнейшим счетом времени является лунный календарь. Первые достоверные свидетельства о наблюдениях за фазами луны и их счета относятся к каменному веку (20-25 тыс. лет назад). Год в этом календаре состоял из 12 лунных месяцев по 29 или 30 дней. В настоящее время мусульманский лунный календарь существует в ряде арабских стран. Количество дней в месяцах в этом календаре меняется с таким расчетом, чтобы первое число месяца начиналось с появления на небе «нового месяца», т.е. в новолуние. Продолжительность лунного года 354 или 355 средних солнечных суток, что короче солнечного года на 10 суток.
В песках Кызылкум на полуострове Бузачи (Мангистауская область) еще в начале 90-х годов прошлого столетия была сделана очень редкая находка. В окрестностях села Тущикудук, как рассказывает Андрей Астафьев, археологи нашли каменный предмет условно именуемый «утюжком». Эти предметы бытовали в обиходе человека в конце каменного и начале бронзового веков, а их назначение по сей день является загадкой. Но ученых заинтересовал, казалось бы, примитивный орнамент в виде шести рядов косых штрихов, покрывавший поверхность «утюжка».
- Подсчет количества насечек в каждом ряду и их числовое соотношение привели к удивительному открытию – на «утюжке» был запечатлен календарный счет лунного года! Несмотря на то, что этой находке, как минимум, пять тысяч лет, древний астроном был точен в своих подсчетах. Он изобразил колонками со штрихами кратность 29 дней к 11 месяцам. В лунном календаре за 11 месяцев набегает разница в шесть или семь дней. Эта погрешность на «утюжке» учтена в счете дней двенадцатого месяца, который насчитывал не 29 черточек, а 36! В общей сумме подсчет насечек дал число 355, что убедительно совпало с 355 сутками лунного календаря, - делится археолог.
Солнечный календарь
Некоторые исследователи полагают, что переход к солнечному календарю был обусловлен появлением в конце каменного века земледелия и скотоводства, подчиненным природным ритмам солнечного года. Наблюдения людей за природными явлениями позволили выявить закономерности между сменой теплых и холодных сезонов года, продолжительностью светлого времени суток и места восхода Солнца над линией горизонта.
- По продолжительности светового дня солнечный год был поделен на четыре равных отрезка времени, в основном соответствующие природным сезонам. Самый короткий зимний день приходился на 22 декабря (день зимнего солнцестояния), самый продолжительный летний день соответствовал 22 июня (день летнего солнцестояния), а время, когда день равнялся ночи, определялось 22 марта и 22 сентября (дни весеннего и осеннего равноденствия). В день весенне-осеннего равноденствия Солнце вставало точно на востоке, после чего его восход плавно смещался в левую сторону на 23,5 градуса к летнему солнцестоянию и на 23,5 градуса в правую сторону к зимнему солнцестоянию. Если в лунном году считали смены фаз Луны, то в солнечном требовалось наблюдение за смещением Солнца на восходе относительно недвижимых ориентиров на местности. Ими могли быть как природные объекты (высокое дерево, гора), так и ориентиры, сотворенные руками человека, - поделился археолог.
Астрономические привязки
В 1993 году мангистаускими археологами на территории Актау были завершены исследования могильника позднего бронзового века (конец 2 тыс. до н.э.). Помимо остатков двух каменных гробниц и жертвенника археологи нашли здесь обломки трех каменных стел, имевших точные астрономические привязки. Две стелы и одна гробница были установлены по линии восхода Солнца в период весенне-осеннего равноденствия, третья стела и другая гробница образовывали линию с точной ориентацией на запад. В свою очередь плоскости стел отмечали направления юг-север, восток-запад и восход Солнца 22 декабря. Актауский могильник, по утверждению научного работника, является неоспоримым свидетельством соотношения природных ритмов Земли с хозяйственными нуждами первых кочевников Мангистау.
- Сохранившиеся на Мангистау до наших дней каменные стелы - большая редкость. Известно только пять менгиров, среди которых наиболее известным является Кайрактас Ерсары. Изучение его назначения и других стел - дело будущего. Но, следует отметить, что примеры тщательного осмотра местности при исследовании главным образом погребальных археологических комплексов позволяют выявлять большое число обломков и врытых оснований длинных каменных блоков. Местами обломки собираются в целые стелы. В 2003 году в ходе археологических раскопок остатков культово-погребального сооружения в местности Меретсай была найдена стела, на одной плоскости которой были прорезаны змеевидные линии, а на другой - система из лунок и тоже змеевидные линии. В древних мифах змея являлась воплощением водной стихии, тесно связанной с богиней плодородия. По этой причине эта находка свидетельствует о том, что стелы были не просто ориентирами на местности, а имели культово-магическое назначение. Судя по изображениям, меретсайсксая стела может быть отнесена к эпохе раннего бронзового века и сейчас является самой древней на территории Арало-Каспийского региона, - рассказал Андрей Астафьев.
Почему мангистаусцы отмечают Наурыз 14 марта?
По мнению Андрея Астафьева, ответ может крыться в системах счета времени, бытовавшего у кочевого населения Казахстана в древности. По преданиям, счет месяцев у казахов определяется Луной. Для установления числа месяцев в году казахские есепши (народные астрономы и предсказатели) постоянно наблюдали за движением Луны. Их наблюдения дали возможность разделить год на 12 месяцев, месяц – на три декады. Счет времени определялся периодами растущей и убывающей Луны. Однако у казахского народа сохранились отголоски счета времени и по солнечному календарю, где каждый год делился на шесть месяцев лета и шесть месяцев зимы.
Ведя счет времени по Луне, кочевники вносили в него поправки по солнечному календарю. В тюркской символике Луна связывалась с мужским началом, а Солнце – с женским. Древние тюрки делили год на четыре цикла: весна, лето, осень и зима. Кроме того, год делился на 24 сезона по 15 дней в каждом. Каждый сезон состоял из трех малых сезонов, в каждом из которых было по пять дней. Отправной точкой счета наступления Нового года являлся день весеннего равноденствия.
Выходит, что в тюркском календаре нет стыковки с датой 14 марта, почитаемой на Мангистау?
- Между тем, эта дата не является случайной, - убежден Андрей Астафьев. - Известно, что у тувинцев и монголов счет времени велся девятками дней с девяти числовой кратностью, которые группировались в четыре температурных цикла, совпадающих в основном с четырьмя сезонами солнечного года. Отсчет времени начала Нового года велся с зимнего солнцестояния, после которого начинает увеличиваться продолжительность дня. Зимние холодные девять девятидневок – это время «рождения» и «умирания» мороза - отсчитывались с 23 декабря по 14 марта. С 14 марта наступала весна – время «взросления» листьев и пение кукушки. Следом за началом весны на девятый день праздновалась дата весеннего равноденствия.
Этот факт календарного счета, скорее всего, имеет самое прямое отношение к срокам празднования Наурыза на Мангистау.
Традиция празднования начала весны 14 марта, по версии археолога, могла «перекочевать» на Мангистау вместе с казахами-адаями в первой половине 18 века. Легенды адайцев сохранили упоминание о длительном движении этого рода с Востока.
В ходе долгих скитаний адайцы тщательно оберегали и хранили обычаи и традиции своих далеких предков. Их культура не была размыта ни контактами с азиатским мусульманизированным населением, ни процессами русификации во времена Российской империи и Советского Союза. И это, со слов краеведа, тоже одна из важных причин, почему на территории Мангистау сохранились реликтовые обычаи и обрядовость.
- В наши дни трудно понять, чем руководствовались азиатские кочевники, деля солнечный год девятками, - говорит Андрей Евгеньевич. - Девятка и сорок (9 х 40 = 360 + 5 = 365 суток солнечного года) - числа не простые, а часто встречающиеся в древних эпосах, верованиях и мировых религиях. Очень интересным видится значение числа 40, часто соотносимого с рождением и смертью человека. По широко распространенным народным преданиям, в сорок дней новорожденный еще не человек и сорок дней душа умершего находится среди людей. Самое удивительное, что и 9 тоже соотносится с мифическими сюжетами о жизни и смерти: вспомните европейскую поговорку о девяти жизнях кошки, или девяти месяцах, которые женщина вынашивает ребенка, или поминальных церемониях на девятый день после кончины. И, наконец, календарные сезоны тюрок и монголов часто сопоставлялись с жизненными циклами человека.
Как сказал археолог, важное археологическое свидетельство о культовом значении числа 9 для территории Мангистау имеется. В зоне города Актау более 10 лет назад было найдено и изучено святилище позднего каменного века, датированное 4 тыс. до н.э. Причем, в археологической науке Евразии, как утверждает А.Астафьев, этот памятник пока не имеет себе аналога.
- Наряду с многочисленными артефактами здесь найдена небольшая каменная галька, которую можно принять за стилизованное изображение человека. На ее зауженном конце-головке умелой рукой пропилено 9 насечек! Не правда ли, очень необычное сочетание вещей – древнейшее капище, фигурка человека и число 9! – говорит Андрей Астафьев.
Жизнь древнего человека, его быт и мышление всегда находились в тесном взаимодействии с проявлениями великой и таинственной природы.
Временные ориентиры
Часами у тюрков и монголов служила юрта. Двери юрты строго ориентировались на определенную часть света: у тюрок – на восток, а у монголов и тувинцев – на юг. Андрей Астафьев находит интересным, что адайцы устанавливали свою юрту дверью на юг и входили в нее по монгольской традиции с правой стороны, приподнимая войлок, прикрывавший вход. По проникающим через шанырак солнечным лучам кочевники определяли дневное время.
В мангистауской юрте имеется один необычный декоративно-прикладной элемент, привлекший внимание исследователей. Это ак-баскур – широкая тканая лента, служившая для стягивания по периметру деревянного каркаса юрты. Ее орнаментальное поле имеет декоративные зоны с делителями. При этом зоны по орнаменту никогда не повторялись, а их среднее количество составляло 12.
- Если вернуться к семантике цифровых значений, можно предположить, что орнаментальные зоны мангистауских ак-баскуров соответствовали 12 месяцам года (кстати, внутреннее пространство монгольской юрты тоже делилось на 12 секторов). Во внутреннем пространстве кочевого дома уыки – продольные жерди конструкции свода юрты – в нижней части пересекают ак-баскур и делят его на небольшие сектора. Удивительное произошло при введении математического алгоритма в количественное соотношение уыков и 12 орнаментальных зон. Часто в конструкции юрты казахов-адайцев, состоящей из 6 канатов (решетчатые секции стен), используется 108 уыков. Если мы поделим это число на 12 месяцев, то получим таинственную девятку тувинско-монгольского календаря, т.е. по девять уыков приходится на каждую орнаментальную зону ак-баскура. Можно сказать, что это случайное совпадение! - делится краевед.
Андрей Астафьев уверен: приведенные в этой статье числовые сопоставления не являются случайными, а являются элементами древнейшего особого числового кода, которым описывался мир, его устройство, человек. Единство значений чисел, как неотъемлемого элемента духовной культуры, являлось одним из важных признаков генетического родства народов.
Как сложилась традиция?
- Из-за отсутствия устойчивого контакта с соседями, общения и обмена хозяйственными, техническими и культурными достижениями, тот или иной народ, которого принимала мангистауская земля, оказывался законсервированным в «банке» исторического развития на долгие столетия. В такие моменты здесь останавливалось время. Настоящий «Затерянный мир» Артура Конан Дойла по-мангистауски!
Самое важное в этом было то, что при длительной изоляции от динамичных процессов развития кочевого мира Великой степи и земледельческого Юга духовная культура мангистауских номадов не подвергалась серьезным изменениям. Поэтому только здесь до настоящих дней мы можем наблюдать массу реликтовых, давно исчезнувших в «окультуренном» мире евразийских степей, верований и обрядов, уходящих своими корнями к истокам цивилизаций. По этой причине местные казахи-адаи сохранили необычную традицию начинать встречу Наурыза – кочевнического Нового года – с 14 марта, - говорит археолог.
22 марта - астрономическая дата
Стоит отметить, что название этого праздника не тюркского происхождения: оно заимствовано из иранского языка, где «Новруз» переводится как «новый день». Наурыз – календарный праздник, связанный с весенним равноденствием (время, когда продолжительность дня становится равной продолжительности ночи), которое наступает по современному календарю 22 марта.
- Если быть более точным, то это астрономическая дата, определяемая наклоном оси вращения Земли к плоскости ее орбиты, в результате чего наша планета наклоняется к Солнцу то северным полушарием, то южным. Поэтому и существует четыре времени года, имеющие строго астрономическую первооснову. По этой же причине меняется и продолжительность светового дня. В древности люди не имели научной основы понимания причин этих процессов, но в результате многовековых наблюдений могли очень точно производить расчеты времени по Солнцу и Луне и сводить их в цикличный, т.е. повторяющийся, счет, именуемый сегодня календарем, - рассказал Андрей Астафьев.
О лунном календаре
Календарь – система счисления длительных промежутков времени, основанная на периодичности таких природных явлений, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Смена дня и ночи определяет солнечный цикл времени – сутки. Смена фаз Луны – синодический месяц, средняя продолжительность которого равна 29,53 суток. Цикличность смены сезонов (весна, лето, осень и зима) порождает тропический год, равный 365,24 суток. Стремление людей согласовать между собой временные циклы суток, месяца и года привело к тому, что в разные эпохи было создано много различных календарей, которые можно разделить на три главных типа: лунный, солнечный и лунно-солнечный.
Археолог приводит пример:
- Наиболее древнейшим счетом времени является лунный календарь. Первые достоверные свидетельства о наблюдениях за фазами луны и их счета относятся к каменному веку (20-25 тыс. лет назад). Год в этом календаре состоял из 12 лунных месяцев по 29 или 30 дней. В настоящее время мусульманский лунный календарь существует в ряде арабских стран. Количество дней в месяцах в этом календаре меняется с таким расчетом, чтобы первое число месяца начиналось с появления на небе «нового месяца», т.е. в новолуние. Продолжительность лунного года 354 или 355 средних солнечных суток, что короче солнечного года на 10 суток.
В песках Кызылкум на полуострове Бузачи (Мангистауская область) еще в начале 90-х годов прошлого столетия была сделана очень редкая находка. В окрестностях села Тущикудук, как рассказывает Андрей Астафьев, археологи нашли каменный предмет условно именуемый «утюжком». Эти предметы бытовали в обиходе человека в конце каменного и начале бронзового веков, а их назначение по сей день является загадкой. Но ученых заинтересовал, казалось бы, примитивный орнамент в виде шести рядов косых штрихов, покрывавший поверхность «утюжка».
- Подсчет количества насечек в каждом ряду и их числовое соотношение привели к удивительному открытию – на «утюжке» был запечатлен календарный счет лунного года! Несмотря на то, что этой находке, как минимум, пять тысяч лет, древний астроном был точен в своих подсчетах. Он изобразил колонками со штрихами кратность 29 дней к 11 месяцам. В лунном календаре за 11 месяцев набегает разница в шесть или семь дней. Эта погрешность на «утюжке» учтена в счете дней двенадцатого месяца, который насчитывал не 29 черточек, а 36! В общей сумме подсчет насечек дал число 355, что убедительно совпало с 355 сутками лунного календаря, - делится археолог.
Солнечный календарь
Некоторые исследователи полагают, что переход к солнечному календарю был обусловлен появлением в конце каменного века земледелия и скотоводства, подчиненным природным ритмам солнечного года. Наблюдения людей за природными явлениями позволили выявить закономерности между сменой теплых и холодных сезонов года, продолжительностью светлого времени суток и места восхода Солнца над линией горизонта.
- По продолжительности светового дня солнечный год был поделен на четыре равных отрезка времени, в основном соответствующие природным сезонам. Самый короткий зимний день приходился на 22 декабря (день зимнего солнцестояния), самый продолжительный летний день соответствовал 22 июня (день летнего солнцестояния), а время, когда день равнялся ночи, определялось 22 марта и 22 сентября (дни весеннего и осеннего равноденствия). В день весенне-осеннего равноденствия Солнце вставало точно на востоке, после чего его восход плавно смещался в левую сторону на 23,5 градуса к летнему солнцестоянию и на 23,5 градуса в правую сторону к зимнему солнцестоянию. Если в лунном году считали смены фаз Луны, то в солнечном требовалось наблюдение за смещением Солнца на восходе относительно недвижимых ориентиров на местности. Ими могли быть как природные объекты (высокое дерево, гора), так и ориентиры, сотворенные руками человека, - поделился археолог.
Астрономические привязки
В 1993 году мангистаускими археологами на территории Актау были завершены исследования могильника позднего бронзового века (конец 2 тыс. до н.э.). Помимо остатков двух каменных гробниц и жертвенника археологи нашли здесь обломки трех каменных стел, имевших точные астрономические привязки. Две стелы и одна гробница были установлены по линии восхода Солнца в период весенне-осеннего равноденствия, третья стела и другая гробница образовывали линию с точной ориентацией на запад. В свою очередь плоскости стел отмечали направления юг-север, восток-запад и восход Солнца 22 декабря. Актауский могильник, по утверждению научного работника, является неоспоримым свидетельством соотношения природных ритмов Земли с хозяйственными нуждами первых кочевников Мангистау.
- Сохранившиеся на Мангистау до наших дней каменные стелы - большая редкость. Известно только пять менгиров, среди которых наиболее известным является Кайрактас Ерсары. Изучение его назначения и других стел - дело будущего. Но, следует отметить, что примеры тщательного осмотра местности при исследовании главным образом погребальных археологических комплексов позволяют выявлять большое число обломков и врытых оснований длинных каменных блоков. Местами обломки собираются в целые стелы. В 2003 году в ходе археологических раскопок остатков культово-погребального сооружения в местности Меретсай была найдена стела, на одной плоскости которой были прорезаны змеевидные линии, а на другой - система из лунок и тоже змеевидные линии. В древних мифах змея являлась воплощением водной стихии, тесно связанной с богиней плодородия. По этой причине эта находка свидетельствует о том, что стелы были не просто ориентирами на местности, а имели культово-магическое назначение. Судя по изображениям, меретсайсксая стела может быть отнесена к эпохе раннего бронзового века и сейчас является самой древней на территории Арало-Каспийского региона, - рассказал Андрей Астафьев.
Почему мангистаусцы отмечают Наурыз 14 марта?
По мнению Андрея Астафьева, ответ может крыться в системах счета времени, бытовавшего у кочевого населения Казахстана в древности. По преданиям, счет месяцев у казахов определяется Луной. Для установления числа месяцев в году казахские есепши (народные астрономы и предсказатели) постоянно наблюдали за движением Луны. Их наблюдения дали возможность разделить год на 12 месяцев, месяц – на три декады. Счет времени определялся периодами растущей и убывающей Луны. Однако у казахского народа сохранились отголоски счета времени и по солнечному календарю, где каждый год делился на шесть месяцев лета и шесть месяцев зимы.
Ведя счет времени по Луне, кочевники вносили в него поправки по солнечному календарю. В тюркской символике Луна связывалась с мужским началом, а Солнце – с женским. Древние тюрки делили год на четыре цикла: весна, лето, осень и зима. Кроме того, год делился на 24 сезона по 15 дней в каждом. Каждый сезон состоял из трех малых сезонов, в каждом из которых было по пять дней. Отправной точкой счета наступления Нового года являлся день весеннего равноденствия.
Выходит, что в тюркском календаре нет стыковки с датой 14 марта, почитаемой на Мангистау?
- Между тем, эта дата не является случайной, - убежден Андрей Астафьев. - Известно, что у тувинцев и монголов счет времени велся девятками дней с девяти числовой кратностью, которые группировались в четыре температурных цикла, совпадающих в основном с четырьмя сезонами солнечного года. Отсчет времени начала Нового года велся с зимнего солнцестояния, после которого начинает увеличиваться продолжительность дня. Зимние холодные девять девятидневок – это время «рождения» и «умирания» мороза - отсчитывались с 23 декабря по 14 марта. С 14 марта наступала весна – время «взросления» листьев и пение кукушки. Следом за началом весны на девятый день праздновалась дата весеннего равноденствия.
Этот факт календарного счета, скорее всего, имеет самое прямое отношение к срокам празднования Наурыза на Мангистау.
Традиция празднования начала весны 14 марта, по версии археолога, могла «перекочевать» на Мангистау вместе с казахами-адаями в первой половине 18 века. Легенды адайцев сохранили упоминание о длительном движении этого рода с Востока.
В ходе долгих скитаний адайцы тщательно оберегали и хранили обычаи и традиции своих далеких предков. Их культура не была размыта ни контактами с азиатским мусульманизированным населением, ни процессами русификации во времена Российской империи и Советского Союза. И это, со слов краеведа, тоже одна из важных причин, почему на территории Мангистау сохранились реликтовые обычаи и обрядовость.
- В наши дни трудно понять, чем руководствовались азиатские кочевники, деля солнечный год девятками, - говорит Андрей Евгеньевич. - Девятка и сорок (9 х 40 = 360 + 5 = 365 суток солнечного года) - числа не простые, а часто встречающиеся в древних эпосах, верованиях и мировых религиях. Очень интересным видится значение числа 40, часто соотносимого с рождением и смертью человека. По широко распространенным народным преданиям, в сорок дней новорожденный еще не человек и сорок дней душа умершего находится среди людей. Самое удивительное, что и 9 тоже соотносится с мифическими сюжетами о жизни и смерти: вспомните европейскую поговорку о девяти жизнях кошки, или девяти месяцах, которые женщина вынашивает ребенка, или поминальных церемониях на девятый день после кончины. И, наконец, календарные сезоны тюрок и монголов часто сопоставлялись с жизненными циклами человека.
Как сказал археолог, важное археологическое свидетельство о культовом значении числа 9 для территории Мангистау имеется. В зоне города Актау более 10 лет назад было найдено и изучено святилище позднего каменного века, датированное 4 тыс. до н.э. Причем, в археологической науке Евразии, как утверждает А.Астафьев, этот памятник пока не имеет себе аналога.
- Наряду с многочисленными артефактами здесь найдена небольшая каменная галька, которую можно принять за стилизованное изображение человека. На ее зауженном конце-головке умелой рукой пропилено 9 насечек! Не правда ли, очень необычное сочетание вещей – древнейшее капище, фигурка человека и число 9! – говорит Андрей Астафьев.
Жизнь древнего человека, его быт и мышление всегда находились в тесном взаимодействии с проявлениями великой и таинственной природы.
Временные ориентиры
Часами у тюрков и монголов служила юрта. Двери юрты строго ориентировались на определенную часть света: у тюрок – на восток, а у монголов и тувинцев – на юг. Андрей Астафьев находит интересным, что адайцы устанавливали свою юрту дверью на юг и входили в нее по монгольской традиции с правой стороны, приподнимая войлок, прикрывавший вход. По проникающим через шанырак солнечным лучам кочевники определяли дневное время.
В мангистауской юрте имеется один необычный декоративно-прикладной элемент, привлекший внимание исследователей. Это ак-баскур – широкая тканая лента, служившая для стягивания по периметру деревянного каркаса юрты. Ее орнаментальное поле имеет декоративные зоны с делителями. При этом зоны по орнаменту никогда не повторялись, а их среднее количество составляло 12.
- Если вернуться к семантике цифровых значений, можно предположить, что орнаментальные зоны мангистауских ак-баскуров соответствовали 12 месяцам года (кстати, внутреннее пространство монгольской юрты тоже делилось на 12 секторов). Во внутреннем пространстве кочевого дома уыки – продольные жерди конструкции свода юрты – в нижней части пересекают ак-баскур и делят его на небольшие сектора. Удивительное произошло при введении математического алгоритма в количественное соотношение уыков и 12 орнаментальных зон. Часто в конструкции юрты казахов-адайцев, состоящей из 6 канатов (решетчатые секции стен), используется 108 уыков. Если мы поделим это число на 12 месяцев, то получим таинственную девятку тувинско-монгольского календаря, т.е. по девять уыков приходится на каждую орнаментальную зону ак-баскура. Можно сказать, что это случайное совпадение! - делится краевед.
Андрей Астафьев уверен: приведенные в этой статье числовые сопоставления не являются случайными, а являются элементами древнейшего особого числового кода, которым описывался мир, его устройство, человек. Единство значений чисел, как неотъемлемого элемента духовной культуры, являлось одним из важных признаков генетического родства народов.