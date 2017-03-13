Андрей Астафьев: В преданиях местных казахов сохранилась важная информация о временном периоде между 14 и 22 марта

Андрей Астафьев, археолог. Фото автора из архива

Исторически сложилось так, что жители Мангистау празднуют Наурыз не 22 марта, а 14-го. И называют они его так, как назвали его далекие предки – Амал.

Как сложилась традиция?

- Из-за отсутствия устойчивого контакта с соседями, общения и обмена хозяйственными, техническими и культурными достижениями, тот или иной народ, которого принимала мангистауская земля, оказывался законсервированным в «банке» исторического развития на долгие столетия. В такие моменты здесь останавливалось время. Настоящий «Затерянный мир» Артура Конан Дойла по-мангистауски!

Самое важное в этом было то, что при длительной изоляции от динамичных процессов развития кочевого мира Великой степи и земледельческого Юга духовная культура мангистауских номадов не подвергалась серьезным изменениям. Поэтому только здесь до настоящих дней мы можем наблюдать массу реликтовых, давно исчезнувших в «окультуренном» мире евразийских степей, верований и обрядов, уходящих своими корнями к истокам цивилизаций. По этой причине местные казахи-адаи сохранили необычную традицию начинать встречу Наурыза – кочевнического Нового года – с 14 марта, - говорит археолог.

22 марта - астрономическая дата

Стоит отметить, что название этого праздника не тюркского происхождения: оно заимствовано из иранского языка, где «Новруз» переводится как «новый день». Наурыз – календарный праздник, связанный с весенним равноденствием (время, когда продолжительность дня становится равной продолжительности ночи), которое наступает по современному календарю 22 марта.

- Если быть более точным, то это астрономическая дата, определяемая наклоном оси вращения Земли к плоскости ее орбиты, в результате чего наша планета наклоняется к Солнцу то северным полушарием, то южным. Поэтому и существует четыре времени года, имеющие строго астрономическую первооснову. По этой же причине меняется и продолжительность светового дня. В древности люди не имели научной основы понимания причин этих процессов, но в результате многовековых наблюдений могли очень точно производить расчеты времени по Солнцу и Луне и сводить их в цикличный, т.е. повторяющийся, счет, именуемый сегодня календарем, - рассказал Андрей Астафьев.

О лунном календаре

Календарь – система счисления длительных промежутков времени, основанная на периодичности таких природных явлений, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Смена дня и ночи определяет солнечный цикл времени – сутки. Смена фаз Луны – синодический месяц, средняя продолжительность которого равна 29,53 суток. Цикличность смены сезонов (весна, лето, осень и зима) порождает тропический год, равный 365,24 суток. Стремление людей согласовать между собой временные циклы суток, месяца и года привело к тому, что в разные эпохи было создано много различных календарей, которые можно разделить на три главных типа: лунный, солнечный и лунно-солнечный.

Археолог приводит пример:

- Наиболее древнейшим счетом времени является лунный календарь. Первые достоверные свидетельства о наблюдениях за фазами луны и их счета относятся к каменному веку (20-25 тыс. лет назад). Год в этом календаре состоял из 12 лунных месяцев по 29 или 30 дней. В настоящее время мусульманский лунный календарь существует в ряде арабских стран. Количество дней в месяцах в этом календаре меняется с таким расчетом, чтобы первое число месяца начиналось с появления на небе «нового месяца», т.е. в новолуние. Продолжительность лунного года 354 или 355 средних солнечных суток, что короче солнечного года на 10 суток.

В песках Кызылкум на полуострове Бузачи (Мангистауская область) еще в начале 90-х годов прошлого столетия была сделана очень редкая находка. В окрестностях села Тущикудук, как рассказывает Андрей Астафьев, археологи нашли каменный предмет условно именуемый «утюжком». Эти предметы бытовали в обиходе человека в конце каменного и начале бронзового веков, а их назначение по сей день является загадкой. Но ученых заинтересовал, казалось бы, примитивный орнамент в виде шести рядов косых штрихов, покрывавший поверхность «утюжка».

- Подсчет количества насечек в каждом ряду и их числовое соотношение привели к удивительному открытию – на «утюжке» был запечатлен календарный счет лунного года! Несмотря на то, что этой находке, как минимум, пять тысяч лет, древний астроном был точен в своих подсчетах. Он изобразил колонками со штрихами кратность 29 дней к 11 месяцам. В лунном календаре за 11 месяцев набегает разница в шесть или семь дней. Эта погрешность на «утюжке» учтена в счете дней двенадцатого месяца, который насчитывал не 29 черточек, а 36! В общей сумме подсчет насечек дал число 355, что убедительно совпало с 355 сутками лунного календаря, - делится археолог.

Солнечный календарь

Некоторые исследователи полагают, что переход к солнечному календарю был обусловлен появлением в конце каменного века земледелия и скотоводства, подчиненным природным ритмам солнечного года. Наблюдения людей за природными явлениями позволили выявить закономерности между сменой теплых и холодных сезонов года, продолжительностью светлого времени суток и места восхода Солнца над линией горизонта.

- По продолжительности светового дня солнечный год был поделен на четыре равных отрезка времени, в основном соответствующие природным сезонам. Самый короткий зимний день приходился на 22 декабря (день зимнего солнцестояния), самый продолжительный летний день соответствовал 22 июня (день летнего солнцестояния), а время, когда день равнялся ночи, определялось 22 марта и 22 сентября (дни весеннего и осеннего равноденствия). В день весенне-осеннего равноденствия Солнце вставало точно на востоке, после чего его восход плавно смещался в левую сторону на 23,5 градуса к летнему солнцестоянию и на 23,5 градуса в правую сторону к зимнему солнцестоянию. Если в лунном году считали смены фаз Луны, то в солнечном требовалось наблюдение за смещением Солнца на восходе относительно недвижимых ориентиров на местности. Ими могли быть как природные объекты (высокое дерево, гора), так и ориентиры, сотворенные руками человека, - поделился археолог.

Астрономические привязки

В 1993 году мангистаускими археологами на территории Актау были завершены исследования могильника позднего бронзового века (конец 2 тыс. до н.э.). Помимо остатков двух каменных гробниц и жертвенника археологи нашли здесь обломки трех каменных стел, имевших точные астрономические привязки. Две стелы и одна гробница были установлены по линии восхода Солнца в период весенне-осеннего равноденствия, третья стела и другая гробница образовывали линию с точной ориентацией на запад. В свою очередь плоскости стел отмечали направления юг-север, восток-запад и восход Солнца 22 декабря. Актауский могильник, по утверждению научного работника, является неоспоримым свидетельством соотношения природных ритмов Земли с хозяйственными нуждами первых кочевников Мангистау.

- Сохранившиеся на Мангистау до наших дней каменные стелы - большая редкость. Известно только пять менгиров, среди которых наиболее известным является Кайрактас Ерсары. Изучение его назначения и других стел - дело будущего. Но, следует отметить, что примеры тщательного осмотра местности при исследовании главным образом погребальных археологических комплексов позволяют выявлять большое число обломков и врытых оснований длинных каменных блоков. Местами обломки собираются в целые стелы. В 2003 году в ходе археологических раскопок остатков культово-погребального сооружения в местности Меретсай была найдена стела, на одной плоскости которой были прорезаны змеевидные линии, а на другой - система из лунок и тоже змеевидные линии. В древних мифах змея являлась воплощением водной стихии, тесно связанной с богиней плодородия. По этой причине эта находка свидетельствует о том, что стелы были не просто ориентирами на местности, а имели культово-магическое назначение. Судя по изображениям, меретсайсксая стела может быть отнесена к эпохе раннего бронзового века и сейчас является самой древней на территории Арало-Каспийского региона, - рассказал Андрей Астафьев.

Почему мангистаусцы отмечают Наурыз 14 марта?

По мнению Андрея Астафьева, ответ может крыться в системах счета времени, бытовавшего у кочевого населения Казахстана в древности. По преданиям, счет месяцев у казахов определяется Луной. Для установления числа месяцев в году казахские есепши (народные астрономы и предсказатели) постоянно наблюдали за движением Луны. Их наблюдения дали возможность разделить год на 12 месяцев, месяц – на три декады. Счет времени определялся периодами растущей и убывающей Луны. Однако у казахского народа сохранились отголоски счета времени и по солнечному календарю, где каждый год делился на шесть месяцев лета и шесть месяцев зимы.

Ведя счет времени по Луне, кочевники вносили в него поправки по солнечному календарю. В тюркской символике Луна связывалась с мужским началом, а Солнце – с женским. Древние тюрки делили год на четыре цикла: весна, лето, осень и зима. Кроме того, год делился на 24 сезона по 15 дней в каждом. Каждый сезон состоял из трех малых сезонов, в каждом из которых было по пять дней. Отправной точкой счета наступления Нового года являлся день весеннего равноденствия.

Выходит, что в тюркском календаре нет стыковки с датой 14 марта, почитаемой на Мангистау?

- Между тем, эта дата не является случайной, - убежден Андрей Астафьев. - Известно, что у тувинцев и монголов счет времени велся девятками дней с девяти числовой кратностью, которые группировались в четыре температурных цикла, совпадающих в основном с четырьмя сезонами солнечного года. Отсчет времени начала Нового года велся с зимнего солнцестояния, после которого начинает увеличиваться продолжительность дня. Зимние холодные девять девятидневок – это время «рождения» и «умирания» мороза - отсчитывались с 23 декабря по 14 марта. С 14 марта наступала весна – время «взросления» листьев и пение кукушки. Следом за началом весны на девятый день праздновалась дата весеннего равноденствия.

Этот факт календарного счета, скорее всего, имеет самое прямое отношение к срокам празднования Наурыза на Мангистау.

Традиция празднования начала весны 14 марта, по версии археолога, могла «перекочевать» на Мангистау вместе с казахами-адаями в первой половине 18 века. Легенды адайцев сохранили упоминание о длительном движении этого рода с Востока.

В ходе долгих скитаний адайцы тщательно оберегали и хранили обычаи и традиции своих далеких предков. Их культура не была размыта ни контактами с азиатским мусульманизированным населением, ни процессами русификации во времена Российской империи и Советского Союза. И это, со слов краеведа, тоже одна из важных причин, почему на территории Мангистау сохранились реликтовые обычаи и обрядовость.

- В наши дни трудно понять, чем руководствовались азиатские кочевники, деля солнечный год девятками, - говорит Андрей Евгеньевич. - Девятка и сорок (9 х 40 = 360 + 5 = 365 суток солнечного года) - числа не простые, а часто встречающиеся в древних эпосах, верованиях и мировых религиях. Очень интересным видится значение числа 40, часто соотносимого с рождением и смертью человека. По широко распространенным народным преданиям, в сорок дней новорожденный еще не человек и сорок дней душа умершего находится среди людей. Самое удивительное, что и 9 тоже соотносится с мифическими сюжетами о жизни и смерти: вспомните европейскую поговорку о девяти жизнях кошки, или девяти месяцах, которые женщина вынашивает ребенка, или поминальных церемониях на девятый день после кончины. И, наконец, календарные сезоны тюрок и монголов часто сопоставлялись с жизненными циклами человека.

Как сказал археолог, важное археологическое свидетельство о культовом значении числа 9 для территории Мангистау имеется. В зоне города Актау более 10 лет назад было найдено и изучено святилище позднего каменного века, датированное 4 тыс. до н.э. Причем, в археологической науке Евразии, как утверждает А.Астафьев, этот памятник пока не имеет себе аналога.

- Наряду с многочисленными артефактами здесь найдена небольшая каменная галька, которую можно принять за стилизованное изображение человека. На ее зауженном конце-головке умелой рукой пропилено 9 насечек! Не правда ли, очень необычное сочетание вещей – древнейшее капище, фигурка человека и число 9! – говорит Андрей Астафьев.

Жизнь древнего человека, его быт и мышление всегда находились в тесном взаимодействии с проявлениями великой и таинственной природы.

Временные ориентиры

Часами у тюрков и монголов служила юрта. Двери юрты строго ориентировались на определенную часть света: у тюрок – на восток, а у монголов и тувинцев – на юг. Андрей Астафьев находит интересным, что адайцы устанавливали свою юрту дверью на юг и входили в нее по монгольской традиции с правой стороны, приподнимая войлок, прикрывавший вход. По проникающим через шанырак солнечным лучам кочевники определяли дневное время.

В мангистауской юрте имеется один необычный декоративно-прикладной элемент, привлекший внимание исследователей. Это ак-баскур – широкая тканая лента, служившая для стягивания по периметру деревянного каркаса юрты. Ее орнаментальное поле имеет декоративные зоны с делителями. При этом зоны по орнаменту никогда не повторялись, а их среднее количество составляло 12.

- Если вернуться к семантике цифровых значений, можно предположить, что орнаментальные зоны мангистауских ак-баскуров соответствовали 12 месяцам года (кстати, внутреннее пространство монгольской юрты тоже делилось на 12 секторов). Во внутреннем пространстве кочевого дома уыки – продольные жерди конструкции свода юрты – в нижней части пересекают ак-баскур и делят его на небольшие сектора. Удивительное произошло при введении математического алгоритма в количественное соотношение уыков и 12 орнаментальных зон. Часто в конструкции юрты казахов-адайцев, состоящей из 6 канатов (решетчатые секции стен), используется 108 уыков. Если мы поделим это число на 12 месяцев, то получим таинственную девятку тувинско-монгольского календаря, т.е. по девять уыков приходится на каждую орнаментальную зону ак-баскура. Можно сказать, что это случайное совпадение! - делится краевед.

Андрей Астафьев уверен: приведенные в этой статье числовые сопоставления не являются случайными, а являются элементами древнейшего особого числового кода, которым описывался мир, его устройство, человек. Единство значений чисел, как неотъемлемого элемента духовной культуры, являлось одним из важных признаков генетического родства народов.