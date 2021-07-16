Фонд медстрахования: Если вам не удалось записаться на прием к врачу в Мангистау

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Решение проблемы длительного ожидания пациентами получения консультативно-диагностических услуг (КДУ) является всеобщей задачей.



Есть ли какие-то требования к медицинским организациям касательно обеспечения пациента услугой?



– По правилам проведения мониторинга исполнения условий договора между медорганизацией и ФСМС, если длительность ожидания КДУ превышает 10 календарных дней, то это является нарушением условий договора. За это медорганизации будет выставлен штраф в виде снятия денег при оплате данной услуги Фондом. Поэтому клиники должны быть заинтересованы в том, чтобы своевременно обеспечивать пациентов необходимыми медуслугами. Однако по факту порой граждане подолгу не могут попасть к узкому специалисту или записаться на компьютерную томографию, УЗИ, рентген, если это плановое обследование.



Рассмотрим такой пример. Пациент получил направление на прием невропатолога, но в регистратуре узнает, что запись на текущий месяц полная. В начале следующего месяца мест тоже уже нет. Как выяснилось, в данной поликлинике запись на следующий месяц открывается в 20-х числах и быстро заполняется. Как быть пациенту, чтобы попасть на прием к невропатологу?





– Поликлиника должна обеспечивать своих пациентов необходимыми медицинскими услугами. Если она не может оказать своевременно необходимую услугу у себя, то пациент имеет право на ее получение в другой клинике по договору соисполнения. В такой ситуации необходимо снова записаться на прием к участковому врачу (так как это обращение по плановому случаю) и попросить у врача новое направление в другую медицинскую организацию, с которой у поликлиники заключен договор соисполнения. Если случай срочный, то можно обратиться в порядке живой очереди и объяснить ситуацию. Направление выдается в информационной системе. По просьбе пациента может быть выдано в бумажном виде.



Если участковый врач говорит, что у них нет договора с другими клиниками по услуге консультации невропатолога или он не знает о соисполнителях своей поликлиники, что делать пациенту?



– Пациент имеет право и самостоятельно найти медицинскую организацию, в которой есть необходимая ему медицинская услуга. Затем проверить, является ли она поставщиком Фонда – для этого зайти на официальный сайт Фонда fms.kz и в разделе «Закуп медицинских услуг» проверить наличие медицинской организации в перечне «База данных субъектов здравоохранения» либо в перечне «Поставщики КДУ услуг». Если желаемая медорганизация есть среди поставщиков Фонда, то попросить направление у участкового врача именно в данную клинику.

Как правило, участковые врачи не знают, какие клиники по соисполнению могут оказать ту или иную услугу, ведь их много и список может пополняться ежедневно. Такую информацию пациенты могут запросить у ответственного сотрудника своей медорганизации. Но чтобы упростить и ускорить процесс, пациенту лучше самому сообщать место, где он хотел бы получить данную услугу.

Однако следует отметить, что очередность в выбранной клинике тоже может быть заполнена. Поэтому лучше изначально уточнить там возможность записи на нужный период.



Такая же проблема с записью к гинекологу в течение месяца, двух, хотя у пациента есть направление в системе.



– С записью к гинекологу вообще не должно быть проблем, так как в центрах первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) есть минимальный набор специалистов, в том числе гинекологи на участке, штат которых рассчитан на нормированное количество прикрепленных женщин фертильного возраста. Поэтому, если необходимы минимальные услуги гинеколога, то пациент может записаться в регистратуре.



Почему в поликлинике отмечают, что, к примеру, запись на УЗИ заполнена на два месяца, но при этом платно этого же пациента могут принять сразу же? Есть какая-то норма записей на день?



– Нужно разъяснить, как работает эта система в целом, это общемировая практика. Медицинская организация заключает с финансовым оператором (в Казахстане это Фонд социального медицинского страхования) договор на год по тем или иным услугам в рамках ГОБМП и в ОСМС на определенную сумму, то есть на указанное количество услуг на весь период. При этом договоры с клиниками пересматриваются в течение всего года, объемы по необходимости увеличиваются.



Соответственно, исходя из общего объема в договоре каждая медицинская организация планирует количество услуг на день, на которые затем записывает своих пациентов. Если запись на день заполнена, пациенты могут по своему желанию пройти услугу платно. То есть прием ведется и в рамках исполнения обязательств по договору (при оплате за услугу пациента уполномоченным финансовым оператором), и на коммерческой основе, когда источником оплаты выступает сам пациент.



Это как раз вопрос к недофинансированию системы здравоохранения, о чем мы все знаем. У нас пока еще не хватает средств, чтобы полностью покрыть потребности населения в медпомощи. Именно поэтому и была внедрена система ОСМС, что уже позволило значительно увеличить объем финансирования отечественного здравоохранения и повысить доступность консультативно-диагностических услуг.



А что делать пациенту, если не удается получить направление на получение услуги в другой клинике по соисполнению?



– Если участковый врач отказывается дать направление к узкому специалисту или на диагностические исследования в клинику, которую выбрал пациент среди поставщиков Фонда, то нужно обратиться в Службу поддержки пациентов в данной поликлинике и там объяснить ситуацию, настоять на своих правах. Службу специально создали, чтобы сразу на местах решать вопросы.



В случае, если и в Службе поддержки пациентов не удалось достичь понимания, то можно обратиться к заместителю руководителя поликлиники по лечебной части или к самому руководителю.



При невозможности разрешения вопроса можно обратиться по номеру: 1406 - это горячая линия Фонда, которая принимает обращения от населения. Также есть другие каналы связи – это мобильное приложение Qoldau 24/7, @SaqtandyryBotв Telegramи официальный сайт fms.kz. Главное – знать о своих правах и не бояться их отстаивать!