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25.06.2025, 16:01

В Мангистау семья производит элитные сыры и открывает Казахстану потенциал верблюжьего молока

История в фотографиях 0 2 964 Наталья Вронская

В степях Мангистау, вдали от традиционных сырных регионов, семья Александры Григоловой и Никиты Кобзева создала с нуля уникальную ферму. Без государственных субсидий, без кредитов и даже без строительной бригады – в пандемию они своими руками возвели цех, наладили производство молочной продукции и стали первыми в Казахстане, кто представил авторские козьи и верблюжьи сыры на международной арене, передает Lada.kz.

Фото: Lada.kz / Ольга Ярославская
Фото: Lada.kz / Ольга Ярославская

Изначально коз супруги завели для сына, которому было необходимо пить козье молоко. Первые две козы быстро стали частью семьи, а их молоко – настолько вкусным и нежным, что его начали раздавать знакомым. Спустя несколько месяцев стало ясно: спрос растёт, нужно расширяться. Уже через год стадо насчитывало около сотни голов.

Мы искали коз с хорошими вкусовыми характеристиками молока – без специфического запаха. Выбрали породу англо-нубийских, ухаживали, кормили правильно. У нас молоко не пахнет совсем, и его ценят даже самые требовательные клиенты, - рассказывает Александра.

Сегодня продукция фермы продаётся в семи точках в Актау, а также поставляется в Атырау и Астану. Йогурты, мягкие и твёрдые сыры, десерты на основе козьего молока уже обрели постоянных клиентов, в том числе среди семей с детьми и людей с непереносимостью коровьего белка. Приобрести продукцию можно и на личном сайте семьи. 

Собственного молока от стада уже не хватает, и ферма начала работать с внешними поставщиками. Но, отбор здесь самый строгий: стать партнёром семейства – непросто.

Прежде чем закупать молоко, мой муж лично выезжает на ферму с ветеринаром. Мы смотрим, в каких условиях содержатся козы, чем их кормят, даём рекомендации, если нужно. И только после этого, если всё соответствует стандартам, берём молоко, - рассказывает Александра.

Каждая партия проходит обязательные лабораторные исследования. Молоко тестируют на общее бактериальное загрязнение, содержание антибиотиков и другие показатели. Это позволяет сохранять высокое качество конечного продукта и уверенность покупателей.

Мы не можем себе позволить рисковать здоровьем клиентов или репутацией бренда. Для нас это принципиально, - подчёркивает Александра.

Уникальное производство и осознанный отказ от субсидий

Несмотря на популярность продукции, ферма до сих пор не получает субсидий – в Казахстане молочное козоводство официально не признано отраслью. Козы юридически приравнены к мясному скоту.

Мы построили бизнес так, чтобы ни от кого не зависеть. Все вложения – только из собственных средств. Сыроварню мы приобрели на грант, но, в целом, производство работает на самоокупаемости, - говорит хозяйка.

Ферма производит молоко, йогурты, мягкие и твердые сыры, сделанные в том числе по авторским рецептам. Один из таких – выдержанный в листьях тутовника козий сыр – получил серебряную медаль на сырном салоне во Франции в 2023 году. Эксперты отметили не только вкус, но и уникальный способ выдержки в условиях жаркого климата.

Верблюжье молоко – забытый ресурс

Особое направление – производство сыра из верблюжьего молока. Этот продукт пока не распространён в Казахстане, несмотря на историческую связь региона с верблюдоводством.

«Верблюжье молоко – моя большая любовь, - признаётся Александра. - Оно обладает ярким, насыщенным вкусом и лечебными свойствами. Работать с ним сложно: оно нежное, капризное в технологии, но результаты потрясающие. Из него получается сыр с особой текстурой, интересной кислинкой и богатым послевкусием».

Сегодня ферма – единственная в Мангистауской области, на которой производится верблюжий сыр по авторским рецептам. По мнению Александры, у Казахстана огромный потенциал стать родиной уникального ремесленного сыра из верблюжьего молока:

«У нас есть всё: климат, традиции, животные, культура кочевников. Осталось только поверить в этот продукт и начать развивать технологии».

Без людей – никуда

Одна из главных проблем фермы – нехватка кадров. Даже при достойной оплате (до 260 000 тенге за неполный рабочий день) найти желающих работать в сельском хозяйстве сложно.

У нас отличные условия, современное оборудование, но желающих немного. Молодёжь уходит в города, а выпускники аграрных вузов часто даже не работают по специальности, - говорит Александра.

Несмотря на это, ферма продолжает развиваться: строятся новые помещения, расширяется ассортимент продукции, планируется участие в новых конкурсах и выставках. Семья проводит экскурсии, принимает гостей, и, возможно, в будущем ферма станет площадкой для обучения будущих сыроваров.

Фото Ольги Ярославской

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