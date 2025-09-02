В первый раз в первый класс: как прошли школьные линейки в Актау 2 сентября

Қазақ тіліне аудару

Торжественные линейки в честь Дня знаний в Актау прошли не только 1 сентября, но и 2-го. Школы сами могли принимать решение, когда праздновать начало учебного года. В числе учебных заведений, которые решили отметить первое сентября второго числа, стал и специализированный IT-лицей. Наш корреспондент побывал на линейке у первоклассников, передает Lada.kz .

Фото автора

Учебный процесс в Казахстане традиционно стартовал 2 сентября и продлится до 25 мая. Несмотря на то, что День знаний некоторые школы отметили еще вчера, в других праздник прошел сегодня.

- Мир стареет в былых надеждах. Но сегодня, как и вчера, на плечах эту землю держат и несут на себе мастера, - прозвучало в приветственной речи первоклассников IT-лицея.

Раньше всех в этот день проснулись, конечно же, мамы - именно они готовили портфели, переживали за наряды, выбирали букеты. Вся эта предшкольная суета легла на их плечи.

На линейке собрались родители, бабушки и дедушки, родные и близкие первоклассников, которые переживали за них и поддерживали в этот важный день.

Пришедшие на линейку родители и гости торжества пожелали первоклассникам, чтобы их путешествие в мир знаний не было трудным, а стало увлекательным и интересным. Учителям в напутствие желали вдохновения и неиссякаемой энергии, а родителям - терпения и веры в своих детей.

Особенным этот День знаний стал для Лауры и Алибека Тыншимовых. В первый класс они повели сразу двух школьниц: дочек-двойняшек - Айю и Сафию. Девочки стали ученицами 1"В" класса и поделились, что ждали этого дня с нетерпением. Школьницам по 6,5 лет, и вместе с ними в классе будут учиться 26 учеников.

- Мы и волновались, и радовались, - признались сестры.

Айя больше ждала встречи с учительницей, а Сафия хотела обрести новых друзей. Обе мечтают получить в школе новые знания. Родители, у которых, есть еще трое старших детей, говорят, что готовы снова погрузиться в непростой, но интересный мир учебы.

- Вести сразу двух дочерей на первый звонок - радость и волнение одновременно. Впереди у них новый этап: учеба, новые открытия, новое окружение. Разделять девочек мы не хотели - они очень близки друг к другу, поэтому отдали их в один класс, - поделились родители Алибек и Лаура Тыншимовы.

По характеру сестренки разные: Айя - энергичная и эмоциональная, Сафия - спокойная и рассудительная. Родители уверены, что именно эта разница поможет им дополнять друг друга в учебе.

Хочется, чтобы этот первый школьный день стал началом большой и счастливой дороги для всех деток. Чтобы наши девочки не только получали знания, но и учились преодолевать трудности, достигать целей, - говорят мама и папа.

Классный руководитель 1 "В" класса Амалья Рахманова поприветствовала своих учеников и пожелала им успехов в учебе.

День знаний праздновали сегодня не только первоклассники. В Назарбаев Интеллектуальной школе Актау (NIS) торжественная линейка прошла для учащихся седьмых классов.

Мероприятие под названием «Парите ввысь на крыльях знаний, добро пожаловать в школу интеллектуалов» было посвящено началу 2025–2026 учебного года, сообщает пресс-служба учебного заведения.



В этом году 136 семиклассников впервые переступили порог NIS. Первый звонок ознаменовал их новый жизненный этап.

В ходе мероприятия директор школы Ринат Жумабаев выступил с поздравительной речью, обратившись к ученикам, родителям и учителям. Он пожелал, чтобы новый учебный год для каждого школьника стал полным успехов и открытий.

«Важно, чтобы у каждого интеллектуала была чёткая цель и он проявлял стремление и настойчивость в её достижении», - сказал Ринат Жумабаев.

Напомним, в новом учебном году в школы Актау пошли около 19 тысяч детей.