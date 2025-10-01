Тепло сердец: как живут пожилые люди в Доме милосердия Актау

Қазақ тіліне аудару

В канун Дня пожилых людей, который отмечается 1 октября в Казахстане, корреспондент Lada.kz посетил Центр оказания специальных социальных услуг №2, более известный как Дом престарелых. В фотоистории Лианы Рязанцевой истории о жизни, наполненной заботой, теплом и дружбой.

Фото автора

Стоит переступить порог центра – и словно попадаешь в мир уюта.

В воздухе витает запах свежей выпечки, а в холле дедушки после завтрака ведут неторопливые партии в шахматы. Атмосфера напоминает не казённое учреждение, а санаторий, где всё располагает к отдыху и спокойствию.

Сегодня в учреждении проживает 106 человек – пенсионеры и люди с ограниченными возможностями. Для многих из них это место стало настоящим домом, где всегда ждут, и где есть главное – внимание и доброта.

Директор центра Ыскак Кулатай просит называть его именно Домом милосердия.

Так звучит по-добросердечному. И, знаете, в этих стенах действительно живёт милосердие, - сказал он.

Жизнь в Доме милосердия насыщенная и ритмичная.

Утро начинается с гимнастики, потом – массаж, лечебная физкультура, тренажёрный зал.

А бабушки перед завтраком обязательно прихорашиваются: чуть румян, помада – и настроение сразу светлее. Красота здесь – часть ежедневного ритуала, как в знаменитом фильме «Служебный роман».

В центре работает целый штат врачей, которые проводят обследования и назначают соответствующее лечение на постоянной основе.

По мере необходимости постояльцы получают консультации узкопрофильных специалистов по записи в поликлинике прикрепления в сопровождении медсестер Центра. Постояльцы регулярно находятся под круглосуточным наблюдением медицинского персонала.

Для души есть библиотека и читальный зал, актовый зал для концертов.

Даже имеется собственный парикмахер, который по графику приходит наводить «марафет». Все услуги – абсолютно бесплатные, и всё ради того, чтобы пожилые люди не чувствовали себя забытыми.

Культурная жизнь постояльцев очень насыщенная, у них еженедельно проходят экскурсии по городу, различные творческие объединения посещают центр с выступлениями, здесь отмечаются памятные даты и дни рождения. А по пятницам – дискотека.

В нашем центре большинство - одинокие люди, прибывшие из центра адаптации. Примерно у 20 процентов людей дети живут за границей. Нам важно, чтобы каждый чувствовал себя не одиноким, чтобы в нашем общем доме было место радости и душевного общения, - сказал Ыскак Кулатай.

Дом милосердия умеет соединять сердца. Только в этом году здесь сыграли две свадьбы! Одной из таких пар стали Василий Андриянович Черемных и Наталья Александровна Терешина. Год они были друзьями, а затем приняли решение узаконить свои отношения. Их свадьба состоялась 6 февраля 2025 года в стенах центра.

Другая семейная пара – Наталья Леонидовна Меншинина и Олег Ростиславович Пацало – в этом году отпраздновали жестяную годовщину, восемь лет совместной жизни.

Мой супруг оказался здесь ещё в 2006 году, 19 лет назад. Я сама живу здесь девятый год. В этих стенах рождаются новые судьбы. Нам всё нравится, главное – кормят хорошо, - поделилась Наталья Леонидовна.

В центре активно развита трудотерапия. Здесь постояльцы собственными руками делают различные поделки: занимаются рукоделием, шьют, вяжут и вышивают.

В этом году постояльцы дома даже решили организовать ярмарку в одном из торговых центров, где выставили свои работы на продажу. На вырученные средства рукодельницы планируют снова приобрести всё необходимое для создания новых творческих шедевров.

Постоялец Александр Юрьевич Набатов проживает в Центре уже год. Ему 65 лет, и он бывший военный.

Я сюда пришёл по собственному желанию. Я развёлся с женой, и она вместе с детьми уехала в Россию. Чтобы они смогли приобрести там жильё, я продал свою квартиру. Но, так как всю жизнь прожил в Актау, переезжать не стал и остался без собственного дома. Многие друзья также перебрались в Россию, а жить у них и стеснять своим присутствием я не мог. Некоторое время я снимал квартиру и жил один, но мне не хватало живого общения. А здесь есть всё, что я люблю: рыбалка, книги, друзья. Мне нравится эта жизнь, - поделился впечатлением мужчина.

Хочется отметить, что при появлении Ыскака Кулатая лица пожилых людей озаряются улыбками, он для них - словно часть семьи.

Любовь Кузьминична Скоробогатова живёт здесь уже 15 лет.

Когда я впервые оказалась здесь, то полгода не могла сдержать слёз, тяжело было смириться. А теперь чувствую себя прекрасно, и думаю, как хорошо, что у нас в стране и во всём мире существуют такие дома. Мы не должны становиться обузой для своих детей. У меня и мужа, и сына уже нет в живых, я осталась одна, да ещё и с травмой. Но здесь я ощущаю комфорт и заботу, у меня появилось много друзей. Мне 76 лет, я очень любознательный и любопытный человек. Называю себя «телеменом»: когда только появились телевизоры, я прожгла не одну сковородку и кастрюлю, потому что не могла оторваться от экрана. Если что-то увлекало, я забывала про всё остальное. Сейчас уже не представляю свою жизнь без телевизора - так же, как молодёжь без телефона. В свободное время люблю смотреть сериалы, как многие пожилые женщины, а ещё я поэт в душе и читаю стихи наизусть. У меня феноменальная память, могу прочитать любое стихотворение, - поделилась Любовь Кузьминична.

Журналист редакции побывала, что называется, в сердце центра – в столовой и на кухне. Здесь питание организовано шесть раз в день.

Как отметил директор учреждения Ыскак Кулатай, все блюда готовятся из качественных продуктов с учётом особенностей рациона пожилых людей и инвалидов, предусмотрено и диетическое меню.

Содержание одного человека обходится бюджету в 6 025 тенге в сутки. В рацион входят мясо, курица и рыба, различные крупы, овощи и фрукты, свежая выпечка и сладости с кофе.

Жители Дома милосердия могут самостоятельно выходить за пределы учреждения. Во дворе центра созданы все условия для доступной среды для людей с ограниченными возможностями.

Территория ухожена, много зелёных насаждений, а собственный садовник заботится о том, чтобы здесь цвели розы. Кроме того, по письменному заявлению постояльцы имеют право взять отпуск сроком до трёх месяцев и съездить в гости к своим родным.

В центре работают психологи, оказывая пожилым людям эмоциональную поддержку, а также социальные работники, которые помогают решать бытовые и повседневные вопросы.

Важно не только заботиться о быте, но и создавать условия для эмоционального благополучия, поэтому психологи проводят беседы, организуют тренинги и различные занятия, чтобы пожилые люди чувствовали себя комфортно и не оставались один на одни со своими трудностями, - сказал Ыскак Кулатай.

В центре проживают не только пожилые люди и инвалиды, но и лежачие постояльцы – для них предусмотрено отдельное крыло здания, паллиативное отделение. Здесь им ежедневно оказывают уход: проводят медицинские процедуры, помогают с гигиеной, меняют памперсы, одевают и кормят с ложки.

Центр оказания специальных социальных услуг – это не просто дом для пожилых и инвалидов. Здесь также действует дневной стационар для всех пенсионеров города и работает сектор помощи жертвам бытового насилия.

В секторе на данный момент проживают 18 человек – женщины вместе со своими детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации – пострадавшие от насилия. Таким женщинам приходится уходить из дома буквально «в том, в чем мать родила», вместе с детьми. Здесь они получают психологическую, социальную и юридическую помощь.

Детей сразу же устраивают в ближайшую школу, а женщин после прохождения лечения стараются трудоустроить, чтобы они могли обеспечивать себя и своих детей, ведь срок реабилитации в центре ограничен полугодом.

Директор центра Ыскак Кулатай особо подчеркнул работу дневного стационара, который могут посещать пенсионеры города по направлению городского отдела занятости. Здесь они получают реабилитационные, оздоровительные и медицинские услуги, для них предусмотрены комнаты отдыха и одноразовое питание. Кроме того, пенсионеры могут участвовать во всех культурных мероприятиях центра или просто приходить ради общения.

От автора

Дом милосердия в Актау – не просто учреждение. Это место, где люди вновь обретают радость, веру и, порой, даже любовь. Здесь царит тепло сердец, которое можно прочувствовать – в улыбке бабушки, в рукопожатии дедушки, в тихом стихе, произнесённом с дрожью в голосе.