Хвостатые друзья энергетиков: как в ТОО «МАЭК» оберегают и холят белок (фото)

На территории ТОО «МАЭК» есть необычный уголок живой природы, который уже стал настоящей достопримечательностью предприятия. Здесь в вольере уже семь месяцев живут четыре белки. Как пушистые обитатели энергокомбината приспособились к жизни в Мангистау – в фотоистории корреспондента Lada.kz Лианы Рязанцевой.

Фото автора

Новость о том, что на территории ТОО «МАЭК» поселились белки, стала одной из самых неожиданных для горожан. Появление пушистых грызунов в пределах промышленного предприятия вызвало немало удивления и вопросов. Тогда в компании пояснили, что белки были привезены из Алматы в рамках спонсорской помощи.

С тех пор прошло уже семь месяцев, и редакция Lada.kz решила навестить милых обитателей, чтобы узнать, как они прижились в ТЭЦ-2 при ТОО «МАЭК».

Отмечается, что вольер был сделан собственными силами работников энергопредприятия.

Конструкция расположена рядом с центральной проходной, поэтому каждый желающий может заглянуть к питомцам и провести несколько минут в их компании.

Просторный и уютный домик полностью приспособлен для комфортной жизни животных: внутри установлены два больших беговых колеса, кормушки, поилки и аккуратные двухкомнатные «бельчатники» для отдыха и сна.

Ухаживают за ними волонтёры из числа сотрудников комбината. Одна из них – Салима Кенжибаева.

Каждое утро перед началом рабочего дня я убираю вольер, кормлю зверьков. Наблюдение за белочками помогает снять стресс, поднимает настроение и напоминает, как важно заботиться о природе даже на промышленной площадке, - рассказала она.

В пресс-службе предприятия заверили, что белки питаются разнообразно – в их рацион входят молодые шишки сосен и туй, плоды шиповника, орехи (грецкие, лесные, кедровые), семечки подсолнечника и тыквы.

Они с удовольствием лакомятся яблоками, огурцами, морковью и даже варёными яйцами.

Специально для белочек в вольере подвешен брусок соли, который они с удовольствием грызут. По словам пресс-службы предприятия, это помогает белкам восполнить необходимый запас минералов и поддерживать здоровье.

Неравнодушные сотрудники предприятия часто приносят им угощения. Для этого рядом установлена табличка с перечнем разрешённых продуктов.

Особенно зверьки обожают орехи и, как ни удивительно, свежие розы, которые сотрудники выращивают прямо на территории предприятия.

Оживлённо у вольера бывает в обеденное время: сотрудники отдыхают от рабочих забот, наблюдая за забавными трюками зверьков, которые ловко скачут по веткам, беговым колёсам и кормушкам.

Корреспондент редакции поинтересовалась судьбой белочки, которая сбежала. В пресс-службе предприятия сообщили, что она хорошо адаптировалась к городской среде.

Ловить её не планируем – одной из целей проекта является постепенный выпуск белок в природу. Она прекрасно акклиматизировалась в городе, жители неоднократно видели её, последний раз – на Скальной тропе. Белки в нашем регионе – редкость, поэтому их появление особенно радует горожан. Зимой, когда кормов станет меньше, ожидаем её возвращения на территорию предприятия, - отметили в пресс-службе.

На территории МАЭКа достаточно деревьев, чтобы зверьки чувствовали себя «как дома».

Новых животных заводить не планируется, всё внимание сосредоточено на пушистых питомцах, которые уже стали символом доброты и гармонии с природой, - подчеркнули в пресс-службе.

По словам представителей энергокомбината, появление белок благотворно повлияло на атмосферу коллектива:

Этот небольшой уголок живой природы стал примером того, как даже на промышленной площадке можно создать гармоничное пространство, где человек и природа существуют в единстве.

Для дальнейшего улучшения экологической обстановки на предприятии продолжаются работы по озеленению территории. Недавно сотрудники комбината при участии генерального директора высадили 10 черешчатых дубов и 25 крымских сосен.

Озеленение – это вклад в будущее, забота о природе и гармония между промышленной деятельностью и окружающей средой, - подчеркнули на энергокомбинате.

Напомним, вышеупомянутая сбежавшая белка не раз становилась звездой соцсетей.