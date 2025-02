Песня Димаша Кудайбергена попала в американские чарты

Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

В январе 2025 года в зарубежных изданиях вышло несколько статей о казахстанском артисте Димаше Кудайбергене.

СМИ Аргентины, Англии и Америки рассказывают о музыканте, чей уникальный талант, твердая жизненная позиция и высококультурные личностные качества привлекают к нему множество поклонников из разных стран мира, - говорится в публикации.

К примеру, в новой статье американского издания "Haute Living" отмечается: "Димаш Кудайберген стремительно становится одним из самых известных артистов Азии, очаровывая публику по всему миру своим уникальным слиянием неоклассики, поп-музыки, казахского фолка и современной музыки. Независимость Димаша позволяет ему свободно исследовать разнообразные музыкальные стили, смешивая традиционные казахские звуки с мировыми влияниями, чтобы создать уникальный и запоминающийся звуковой ландшафт. Для него музыка — это не просто развлечение, это платформа для демонстрации богатой культуры Казахстана на мировой сцене".

В качестве примера недавних релизов певца публикации обращаются, в том числе, к композиции "Smoke", релиз которой состоялся 26 апреля 2024 года. Композитором произведения является сам Димаш, автором текста выступила Кэндис Келли в соавторстве с Дмитро Гордоном.

30 января трек "Smoke" продвинулся в американских чартах. В "iTunes Top 100" песня занимала середину рейтинга и достигала 32-го места.

На "Amazon" в категории "Best Sellers in Songs" композиция, в которой народный вайб сочетается с электронной музыкой и высоким во всех смыслах вокалом, вошла в Топ-10. А в категории "Best Sellers in Pop" песня заняла первую строчку рейтинга.