В Казахстане подросток получил срок за обмен криптовалюты на миллиарды тенге

В Алматы завершено расследование крупного дела, связанного с незаконным оборотом цифровых активов на сумму 5,6 миллиарда тенге. Об этом 13 марта 2025 года официально сообщила пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), передает Lada.kz

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Как выяснило следствие, в сентябре 2020 года несовершеннолетний на тот момент подозреваемый начал размещать объявления о проведении обменных операций в Telegram и на платформе OLX.

«Поскольку пользователями криптобиржи Binance могут быть только совершеннолетние, он обратился к старшему брату, чтобы тот прошел верификацию для создания аккаунта», — уточнили в АФМ.

В 2021 году он зарегистрировал еще три аккаунта на имена своих родственников, чтобы дробить оборотные суммы и минимизировать риски блокировки.

С 2021 по 2024 год подозреваемый осуществлял незаконный оборот цифровых активов, суммарно превысивший 5,6 миллиарда тенге. Его вознаграждение за обменные операции варьировалось от 0,5% до 2,5%.

На незаконно полученные средства он приобрел автомобиль Mitsubishi, на который был наложен арест по решению суда.

По итогам судебного разбирательства обвиняемый был признан виновным по статье 214, часть 2, пункт 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан («Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере»). Суд назначил ему наказание в виде 2,5 лет ограничения свободы, - сообщили в ведомстве.

Дополнительно в доход государства конфискованы цифровые активы на сумму 5 172 доллара и автомобиль Mitsubishi.

В АФМ подчеркнули, что нелегальные криптообменники не идентифицируют клиентов и не фиксируют подозрительные операции, что делает их привлекательными для преступников, включая кибермошенников и наркоторговцев.

Согласно закону «О цифровых активах», любая деятельность, связанная с оборотом цифровых активов в Казахстане, требует обязательного получения лицензии.