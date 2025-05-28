Сделки с недвижимостью: в Казахстане вводится новый порог для отчетности

В Казахстане планируется ввести дополнительные меры по контролю за крупными сделками с недвижимостью. В рамках борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма соответствующий законопроект был представлен на рассмотрение Мажилиса, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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Новые обязанности для «Правительства для граждан»

Согласно поправкам, предлагается обязать госкорпорацию «Правительство для граждан» передавать в Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) информацию о сделках с недвижимым имуществом, сумма которых превышает 50 миллионов тенге. Об этом заявил заместитель председателя АФМ Женис Елемесов, выступая на заседании в нижней палате парламента.

«Передача данных будет происходить по аналогии с действующей системой у нотариусов», — пояснил представитель агентства.

Цель — выявление подозрительных операций

По словам Елемесова, нововведение направлено на усиление контроля за возможными случаями легализации преступных доходов. Получение информации о крупных сделках позволит АФМ своевременно реагировать на подозрительные операции и предотвращать противоправную деятельность, связанную с финансовыми махинациями.

Что ждет покупателей недвижимости

Если норма будет принята, при покупке квартиры, дома или другой недвижимости стоимостью свыше 50 млн тенге сведения о такой сделке будут автоматически поступать в АФМ. Это не означает автоматическую проверку, но дает ведомству основания для анализа в случае выявления признаков сомнительных действий.

Пока поправки находятся на стадии обсуждения: законопроект прошел только первое чтение. Впереди — второе чтение в Мажилисе, рассмотрение в Сенате и подписание Президентом. Только после этого изменения вступят в силу.

Как работает система сейчас

На сегодняшний день передачей информации о сделках с недвижимостью занимаются нотариусы. Они обязаны направлять данные в уполномоченные органы в соответствии с законодательством, регулирующим борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Теперь подобная обязанность может быть возложена и на «Правительство для граждан», что расширит охват операций, находящихся под контролем.