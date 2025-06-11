Поседела в 2 года: уголовное дело превратило в кошмар жизнь малолетних детей в Казахстане

В Караганде завершается судебный процесс по резонансному уголовному делу о торговле новорожденными детьми. На скамье подсудимых оказались медсестра городского роддома, две супружеские пары и мать, отдавшая своих детей приемным родителям. Трагическая история затронула жизни двух малышей — сейчас девочке три года, а мальчику почти два, сообщает Lada.kz со ссылкой на сайт телеканала КТК .

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Как дети оказались в центре скандала

Согласно материалам дела, в 2022 году многодетная вдова, проживающая в одном из районов Карагандинской области, родила девочку и передала её бездетной паре. Через полтора года женщина снова забеременела, и история повторилась — новорожденного мальчика также передали другой супружеской паре. Оба раза женщине помогала медсестра городского роддома, которая, как утверждает следствие, выступала посредницей.

«Подарок» вместо продажи?

Изначально следствие рассматривало действия фигурантов как торговлю несовершеннолетними. Утверждалось, что за каждого ребенка приемные семьи заплатили матери по 3 миллиона тенге. Однако позже квалификацию изменили — уголовное дело теперь рассматривается как "дарение". Несмотря на это, дело осталось предметом широкой общественной дискуссии.

Подсудимые о своих мотивах: «Мы хотели как лучше»

Медсестра и одна из пар свою вину не признают. По их словам, они действовали исходя из благих намерений, желая обеспечить детям достойную жизнь.

«Это не просто передача ребенка. Женщина настаивала, чтобы малыши не попали в детский дом, росли в достатке и получали хорошее воспитание. Это был акт социальной заботы», — заявил адвокат Алмас Абдакасов.

Вторая пара признала нарушение закона и надеется, что после завершения разбирательств сможет снова заботиться о девочке.

Последствия для ребенка: седина в два года

Во время девятимесячного расследования девочка находилась в центре адаптации. По словам защиты, пребывание в учреждении тяжело сказалось на психике ребенка — у малышки появилась седина, и она, предположительно, забыла родной язык.

«Ребенок рос в любви, заботе и внимании. Разлука с семьей и некомпетентные действия сотрудников детского учреждения нанесли ей серьезную психологическую травму», — подчеркнула адвокат Ирина Маленко.

Психологи, привлеченные к делу, не исключают, что в центре могли иметь место случаи жестокого обращения. До окончания судебного разбирательства девочку вернули в приемную семью.

Долгий путь к родительству

Приемные родители рассказали, что годами стояли в очереди на усыновление и проходили многочисленные процедуры — от ЭКО до специализированных программ для будущих родителей. Однако их попытки завести ребенка не увенчались успехом.

Что грозит обвиняемым

По данным прокуратуры, всем подсудимым, признавшим вину, грозит по 8 лет лишения свободы условно. Для тех, кто отказался признать свою вину, обвинение требует реального срока — 9 лет тюрьмы.

Схема, по которой оформляли детей

Согласно материалам дела, схема передачи младенцев выглядела следующим образом: мать, не состоявшая в браке, при выписке вписывала имя мужчины из будущей приемной пары в графу «отец» в свидетельстве о рождении. После этого его супруга официально усыновляла ребенка.

Обвиняемая мать заявила, что была вынуждена пойти на такой шаг из-за тяжелого финансового положения. Приемные семьи, в свою очередь, подчеркивают, что действовали из желания обрести семью и дать ребенку любовь.