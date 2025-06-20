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20.06.2025, 15:40

В Казахстане ввели новый штраф за «незаметное» превышение скорости

Новости Казахстана 0 9 567

Министерство внутренних дел Казахстана вводит новый формат контроля за соблюдением правил дорожного движения. Теперь штрафы выписываются не только за мгновенное превышение скорости, но и за нарушение средней скорости движения на определённом участке дороги. Нововведение уже вступило в силу и активно применяется в пригородных зонах, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: adyrna.kz
Фото: adyrna.kz

Фиксация средней скорости — новый инструмент контроля

Как сообщили в МВД, на ряде трасс внедрена система фиксации средней скорости движения. В отличие от привычных камер, реагирующих на превышение в конкретной точке, новая система анализирует скорость автомобиля между двумя камерами на отрезке пути. Если она превышает допустимый лимит — водитель получает штраф.

За последние месяцы с помощью этой технологии было зафиксировано порядка 15 тысяч нарушений. Это свидетельствует о масштабности и реальной эффективности нового подхода к дорожному контролю.

Сколько придётся заплатить за нарушение

За превышение разрешённой скорости более чем на 60 км/ч предусмотрен штраф в размере 40 месячных расчётных показателей (МРП). По текущему курсу это составляет 157 200 тенге.

Таким образом, даже непродолжительное движение с превышением средней скорости может обернуться ощутимыми финансовыми потерями для водителей.

Ужесточение наказания за выезд на встречную полосу

Кроме нововведений, касающихся контроля скорости, МВД напомнило о строгих санкциях за выезд на встречную полосу движения.

По словам председателя Комитета административной полиции МВД Кайсара Султанбаева:

  • за выезд на «встречку» без последствий предусмотрено лишение водительских прав на 6 месяцев;

  • если в результате манёвра произошло ДТП — водителю грозит штраф в размере 20 МРП или также лишение прав на 6 месяцев.

Однако с недавнего времени правила были пересмотрены: теперь, если выезд на встречную полосу привёл к аварии, виновного будут лишать прав на 9 месяцев. Как пояснили в министерстве, такие изменения направлены на усиление ответственности и соразмерность наказания тяжести последствий.

Вывод:
Контроль за соблюдением ПДД в Казахстане становится всё жёстче. Водителям стоит учитывать, что новые технологии позволяют фиксировать не только разовые превышения скорости, но и систематическое нарушение скоростного режима. А за выезд на встречную полосу с последствиями теперь грозит ещё более длительное лишение прав.

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