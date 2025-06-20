В Казахстане ввели новый штраф за «незаметное» превышение скорости

Министерство внутренних дел Казахстана вводит новый формат контроля за соблюдением правил дорожного движения. Теперь штрафы выписываются не только за мгновенное превышение скорости, но и за нарушение средней скорости движения на определённом участке дороги. Нововведение уже вступило в силу и активно применяется в пригородных зонах, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: adyrna.kz

Фиксация средней скорости — новый инструмент контроля

Как сообщили в МВД, на ряде трасс внедрена система фиксации средней скорости движения. В отличие от привычных камер, реагирующих на превышение в конкретной точке, новая система анализирует скорость автомобиля между двумя камерами на отрезке пути. Если она превышает допустимый лимит — водитель получает штраф.

За последние месяцы с помощью этой технологии было зафиксировано порядка 15 тысяч нарушений. Это свидетельствует о масштабности и реальной эффективности нового подхода к дорожному контролю.

Сколько придётся заплатить за нарушение

За превышение разрешённой скорости более чем на 60 км/ч предусмотрен штраф в размере 40 месячных расчётных показателей (МРП). По текущему курсу это составляет 157 200 тенге.

Таким образом, даже непродолжительное движение с превышением средней скорости может обернуться ощутимыми финансовыми потерями для водителей.

Ужесточение наказания за выезд на встречную полосу

Кроме нововведений, касающихся контроля скорости, МВД напомнило о строгих санкциях за выезд на встречную полосу движения.

По словам председателя Комитета административной полиции МВД Кайсара Султанбаева:

за выезд на «встречку» без последствий предусмотрено лишение водительских прав на 6 месяцев ;

если в результате манёвра произошло ДТП — водителю грозит штраф в размере 20 МРП или также лишение прав на 6 месяцев.

Однако с недавнего времени правила были пересмотрены: теперь, если выезд на встречную полосу привёл к аварии, виновного будут лишать прав на 9 месяцев. Как пояснили в министерстве, такие изменения направлены на усиление ответственности и соразмерность наказания тяжести последствий.

Вывод:

Контроль за соблюдением ПДД в Казахстане становится всё жёстче. Водителям стоит учитывать, что новые технологии позволяют фиксировать не только разовые превышения скорости, но и систематическое нарушение скоростного режима. А за выезд на встречную полосу с последствиями теперь грозит ещё более длительное лишение прав.