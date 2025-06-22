18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
521.57
601.01
6.65
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
22.06.2025, 17:38

Список запретов предков: что нельзя было делать в доме казаха

Новости Казахстана 0 1 044

В казахской культуре издавна существовали разнообразные запреты и поверья, которые не только отражали мировоззрение народа, но и служили важными ориентирами в воспитании, быту и общественном устройстве. Эти традиции — не просто суеверия, а часть глубокой духовной и нравственной системы, уходящей корнями в тюркское и доисторическое прошлое, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

© Sputnik / Анатолий Устиненко
© Sputnik / Анатолий Устиненко

Поверья как основа общественного порядка

До появления научного знания люди объясняли явления природы через личный опыт и связь с окружающим миром. Так появились запреты, направленные на предупреждение бед, сохранение порядка и нравственности. Среди них:

  • «Нельзя стричь ногти ночью» — считалось, что это может повлечь опасность, как физическую (можно пораниться в темноте), так и духовную.

  • «Не опираться на дверной косяк» — такой жест трактовался как признак неуважения к дому и семье.

  • «Не класть головной убор на землю» — символ порядка, чистоты и самоуважения.

Как отмечают исследователи, эти нормы помогали воспитывать аккуратность, уважение и осторожность.

Корни поверий: от анимизма до шаманизма

Кандидат исторических наук, ассоциированный профессор Алия Бижанова подчеркивает, что истоки казахских поверий и запретов восходят к древним религиозно-философским системам — анимизму, тотемизму, шаманизму, а также тенгрианству, распространённому в эпоху неолита и бронзы. В ту пору человек ощущал себя частью природы и искал с ней гармонию.

Функции запретов и поверий

По словам Алии Бижановой, все поверья можно разделить на несколько категорий в зависимости от их назначения:

  • Воспитательные — приучали молодежь к вежливости, сдержанности, чистоплотности.

  • Экологические — защищали природу, водоёмы, животных от вреда.

  • Социальные — регулировали отношения в обществе, способствовали согласию и миру.

  • Магические — использовались для защиты от злых сил, наведения благополучия.

Так, например, запрет на опору на дверной косяк имел сразу несколько значений. Он ассоциировался с охлаждением отношений в семье (мужчина и женщина как две стороны дверного проема) и был признаком плохой вести — человек с дурными новостями не входил в дом и не садился, а только опирался на косяк.

Влияние кочевого образа жизни

Кочевое общество нуждалось в четких правилах для поддержания порядка и выживания в условиях нестабильности. Запреты и поверья выполняли эту роль, формируя поведенческую модель, адаптированную к жизни в суровых природных условиях.

Слияние старых верований с исламом

Несмотря на широкое распространение ислама с VII–VIII веков, элементы древних верований сохраняются до сих пор. Например:

  • Тенгрианство — клятвы и пожелания, произнесенные, глядя в небо.

  • Запреты, связанные с огнем и водой — «не наступать на огонь», «не плевать в воду» как знак уважения к духам стихий.

  • Шаманские элементы — окуривание адыраспаном, обереги от сглаза, изгнание злых духов.

Эти ритуалы продолжают существовать параллельно с исламскими традициями, формируя уникальный культурный синтез.

Эволюция поверий: от древности к современности

Со временем значение некоторых поверий изменилось или утратилось. Например:

  • Запрет на мясо в дни Айта — относится к доисламским верованиям и противоречит исламской традиции жертвоприношения.

  • Совет беременной женщине не смотреть в зеркало — не имеет научного обоснования, но существовал как предостережение.

Сегодня глобализация, урбанизация и развитие науки трансформируют восприятие поверий. Однако многие из них продолжают жить как символы, культурные коды и элементы этнопсихологического наследия.

Заключение: поверья как культурное достояние

Алия Бижанова подчеркивает, что казахские поверья — не просто отголоски прошлого. Это значимый пласт народной педагогики и психологии, нуждающийся в глубоком изучении. Задача ученых — осмыслить и сохранить это наследие, чтобы передать его следующим поколениям в адаптированном и понятном виде.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Уезжайте обратно!" — Грузия продолжает депортировать казахстанцев без права на въездНовости Казахстана
03.06.2025, 16:27 0
С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…