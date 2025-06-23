Сколько на самом деле стоит нефть из Казахстана: почему страна не управляет своим сырьём

Казахстан экспортирует нефть не по марке Brent, а под собственными названиями — CPC Blend и KEBCO, и их цена отличается от привычной котировки. Эксперт Олжас Байдильдинов объяснил, почему точно определить стоимость «казахстанской нефти» практически невозможно и в чём заключается её особенность. Главная причина — контроль над сырьем удерживают зарубежные компании, а не государство, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Мировые СМИ и аналитики при обсуждении нефтяных цен чаще всего ссылаются на эталонную марку Brent. Однако Казахстан экспортирует нефть под другими названиями — CPC Blend и KEBCO, отличающимися по ряду параметров от Brent. Эти сорта продаются по иным ценам, которые не отражаются в открытых биржевых котировках.
По словам эксперта в нефтяной отрасли Олжаса Байдильдинова, Казахстан транспортирует нефть через Каспийский трубопроводный консорциум в виде двух марок:
CPC Blend (Caspian Pipeline Consortium Blend)
KEBCO (Kazakhstan Export Blend Crude Oil) — введённая в 2022 году и отделённая от российской Urals
Основные направления экспорта — европейский рынок. Небольшие партии также направляются в США и Китай.
Казахстанская нефть долгое время продавалась со скидкой к российской марке Urals — примерно на 2–3 доллара дешевле за баррель. А Urals, в свою очередь, также уступала в цене марке Brent. В итоге общая разница доходила до 4 долларов за баррель по отношению к эталонной Brent.
Иногда, после отделения от Urals, KEBCO могла стоить и дороже российской нефти. Однако достоверно установить цену казахстанской нефти невозможно, так как она не участвует в биржевых торгах и не котируется так же, как Brent или WTI.
«Это эталонная нефть, которая после "отвязки" от Urals в определенные моменты могла стоить даже дороже российского сорта. Однако точную стоимость узнать практически невозможно», — подчеркнул Байдильдинов.
В отличие от Brent, которая торгуется на международных площадках и имеет стабильный спрос, казахстанская нефть в этой категории не числится. И не потому, что её экспортируется мало — а потому, что государство не контролирует объемы и направления поставок.
По словам эксперта, термин «казахстанская нефть» в корне некорректен.
«Есть именно "нефть из Казахстана", потому что мы не можем ни распоряжаться этой нефтью, ни приказывать нефтедобытчикам торговать ею на каких-либо биржевых площадках и так далее», — поясняет Байдильдинов.
Он уточняет, что около 65–70% всей нефти в стране принадлежит иностранным компаниям — в основном тем, кто ведёт добычу на крупнейших месторождениях, таких как Тенгиз и Карачаганак.
Эта нефть поступает напрямую на европейские НПЗ или продаётся по специальным контрактным формулам, которые не подвержены ежедневным колебаниям на рынке.
Казахстан фактически не определяет цену на нефть, добытую на своей территории. Государство получает налоги с нефтедобычи, ориентируясь на котировки независимого агентства Argus, но все вопросы логистики и ценообразования — в руках самих недропользователей.
«Они могут поставлять её хоть на Луну и по любой цене, которую сами определят, потому что эта добываемая нефть принадлежит им», — заключает Байдильдинов.
На фоне обострения конфликта между Ираном и Израилем фьючерсы на Brent выросли до 75 долларов за баррель. Однако это не отразилось на курсе тенге, что вызвало недоумение у населения. Аналитик Андрей Чеботарев отметил, что Казахстан работает по другим нефтяным контрактам, и потому рост котировок Brent не влияет напрямую на доходы страны.
Вывод:
Несмотря на то, что нефть вывозится с территории Казахстана, сама страна практически не имеет прямого влияния на её стоимость. Большая часть сырья принадлежит международным корпорациям, а информация о конечной цене — закрыта для публики. Поэтому любые попытки оценить цену «казахстанской нефти» по Brent — не более чем условные расчёты.
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