Сколько на самом деле стоит нефть из Казахстана: почему страна не управляет своим сырьём

Казахстан экспортирует нефть не по марке Brent, а под собственными названиями — CPC Blend и KEBCO, и их цена отличается от привычной котировки. Эксперт Олжас Байдильдинов объяснил, почему точно определить стоимость «казахстанской нефти» практически невозможно и в чём заключается её особенность. Главная причина — контроль над сырьем удерживают зарубежные компании, а не государство, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

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Почему казахстанская нефть не равна Brent

Мировые СМИ и аналитики при обсуждении нефтяных цен чаще всего ссылаются на эталонную марку Brent. Однако Казахстан экспортирует нефть под другими названиями — CPC Blend и KEBCO, отличающимися по ряду параметров от Brent. Эти сорта продаются по иным ценам, которые не отражаются в открытых биржевых котировках.

Экспорт под разными марками

По словам эксперта в нефтяной отрасли Олжаса Байдильдинова, Казахстан транспортирует нефть через Каспийский трубопроводный консорциум в виде двух марок:

CPC Blend (Caspian Pipeline Consortium Blend)

KEBCO (Kazakhstan Export Blend Crude Oil) — введённая в 2022 году и отделённая от российской Urals

Основные направления экспорта — европейский рынок. Небольшие партии также направляются в США и Китай.

Разница в цене: скидка в несколько долларов

Казахстанская нефть долгое время продавалась со скидкой к российской марке Urals — примерно на 2–3 доллара дешевле за баррель. А Urals, в свою очередь, также уступала в цене марке Brent. В итоге общая разница доходила до 4 долларов за баррель по отношению к эталонной Brent.

Иногда, после отделения от Urals, KEBCO могла стоить и дороже российской нефти. Однако достоверно установить цену казахстанской нефти невозможно, так как она не участвует в биржевых торгах и не котируется так же, как Brent или WTI.

«Это эталонная нефть, которая после "отвязки" от Urals в определенные моменты могла стоить даже дороже российского сорта. Однако точную стоимость узнать практически невозможно», — подчеркнул Байдильдинов.

Почему цены засекречены

В отличие от Brent, которая торгуется на международных площадках и имеет стабильный спрос, казахстанская нефть в этой категории не числится. И не потому, что её экспортируется мало — а потому, что государство не контролирует объемы и направления поставок.

По словам эксперта, термин «казахстанская нефть» в корне некорректен.

«Есть именно "нефть из Казахстана", потому что мы не можем ни распоряжаться этой нефтью, ни приказывать нефтедобытчикам торговать ею на каких-либо биржевых площадках и так далее», — поясняет Байдильдинов.

Он уточняет, что около 65–70% всей нефти в стране принадлежит иностранным компаниям — в основном тем, кто ведёт добычу на крупнейших месторождениях, таких как Тенгиз и Карачаганак.

Эта нефть поступает напрямую на европейские НПЗ или продаётся по специальным контрактным формулам, которые не подвержены ежедневным колебаниям на рынке.

Кто контролирует цену и экспорт

Казахстан фактически не определяет цену на нефть, добытую на своей территории. Государство получает налоги с нефтедобычи, ориентируясь на котировки независимого агентства Argus, но все вопросы логистики и ценообразования — в руках самих недропользователей.

«Они могут поставлять её хоть на Луну и по любой цене, которую сами определят, потому что эта добываемая нефть принадлежит им», — заключает Байдильдинов.

Влияние внешних факторов

На фоне обострения конфликта между Ираном и Израилем фьючерсы на Brent выросли до 75 долларов за баррель. Однако это не отразилось на курсе тенге, что вызвало недоумение у населения. Аналитик Андрей Чеботарев отметил, что Казахстан работает по другим нефтяным контрактам, и потому рост котировок Brent не влияет напрямую на доходы страны.

Вывод:

Несмотря на то, что нефть вывозится с территории Казахстана, сама страна практически не имеет прямого влияния на её стоимость. Большая часть сырья принадлежит международным корпорациям, а информация о конечной цене — закрыта для публики. Поэтому любые попытки оценить цену «казахстанской нефти» по Brent — не более чем условные расчёты.