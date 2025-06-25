Инвесторы раскупили евробонды Казахстана: размещение на $2,5 млрд прошло с успехом

Несмотря на нестабильную ситуацию на мировых рынках, Казахстан смог привлечь 2,5 миллиарда долларов через выпуск еврооблигаций, вызвав высокий интерес со стороны международных инвесторов, сообщает Lada.kz

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Крупное размещение на внешнем рынке

Министерство финансов Республики Казахстан сообщило об успешном размещении суверенных еврооблигаций на общую сумму 2,5 миллиарда долларов США. Размещение состояло из двух выпусков:

7-летние облигации на сумму $1,35 млрд с фиксированной купонной ставкой 5%;

12-летние облигации на $1,15 млрд с купонной ставкой 5,5%.

Операция сопровождалась активной презентационной кампанией — представители Минфина провели физическое роуд-шоу в Лондоне, на котором приняли участие около 180 крупных инвесторов. Это мероприятие позволило подробно донести до зарубежных участников информацию о состоянии экономики Казахстана и его бюджетной политике.

Спрос вдвое превысил предложение

По данным ведомства, интерес к еврооблигациям оказался высоким: совокупный спрос со стороны инвесторов из Европы, США, Азии и Ближнего Востока превысил объем предложения в два раза. Такая активность свидетельствует о высоком уровне доверия к экономике Казахстана и ее устойчивости на фоне глобальной нестабильности.

Размещение на фоне сложной конъюнктуры

Размещение состоялось несмотря на ряд негативных внешних факторов: падение мировых цен на нефть, геополитическая напряженность и повышенная волатильность базовых процентных ставок. Тем не менее Казахстану удалось получить конкурентные условия размещения, близкие к тем, на которых выходят на рынок страны с более высокими кредитными рейтингами — A или AA.

Для сравнения: доходности казахстанских бумаг оказались сопоставимыми с облигациями Польши, Саудовской Аравии и Чили, и значительно более выгодными, чем у эмитентов с рейтингом BBB — таких как Мексика, Венгрия и Перу.

Макроэкономическая стабильность — ключевой фактор успеха

По информации Министерства финансов, Казахстан добился одних из самых низких ставок размещения среди стран с рейтингами A/BBB в текущем году. Это стало возможным благодаря:

устойчивому экономическому росту;

низкому уровню государственного долга;

прочным внешним резервам;

фискальным и налоговым реформам;

политическим преобразованиям, реализуемым по инициативе Президента.

Все эти факторы усилили интерес и доверие инвесторов, желающих вкладывать средства в казахстанские активы.

Важный ориентир для бизнеса

Кроме прямой финансовой выгоды, выпуск суверенных евробондов стал важным шагом в формировании ориентиров для будущих заимствований компаний и квазигосударственных структур. Таким образом, государство задает параметры рынка и способствует развитию финансовой инфраструктуры.

Тройной листинг и полное рефинансирование

Размещенные ценные бумаги будут включены в листинг сразу на трех площадках:

Лондонская фондовая биржа (LSE),

Международный финансовый центр "Астана" (AIX),

Казахстанская фондовая биржа (KASE).

Дополнительно Министерство финансов уточнило, что за счет размещения удалось полностью осуществить рефинансирование ранее выпущенных евробондов, срок погашения которых наступал в ближайшее время.=