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25.06.2025, 10:30

Инвесторы раскупили евробонды Казахстана: размещение на $2,5 млрд прошло с успехом

Новости Казахстана 0 444

Несмотря на нестабильную ситуацию на мировых рынках, Казахстан смог привлечь 2,5 миллиарда долларов через выпуск еврооблигаций, вызвав высокий интерес со стороны международных инвесторов, сообщает Lada.kz

Фото: pexels
Фото: pexels

Крупное размещение на внешнем рынке

Министерство финансов Республики Казахстан сообщило об успешном размещении суверенных еврооблигаций на общую сумму 2,5 миллиарда долларов США. Размещение состояло из двух выпусков:

  • 7-летние облигации на сумму $1,35 млрд с фиксированной купонной ставкой 5%;

  • 12-летние облигации на $1,15 млрд с купонной ставкой 5,5%.

Операция сопровождалась активной презентационной кампанией — представители Минфина провели физическое роуд-шоу в Лондоне, на котором приняли участие около 180 крупных инвесторов. Это мероприятие позволило подробно донести до зарубежных участников информацию о состоянии экономики Казахстана и его бюджетной политике.

Спрос вдвое превысил предложение

По данным ведомства, интерес к еврооблигациям оказался высоким: совокупный спрос со стороны инвесторов из Европы, США, Азии и Ближнего Востока превысил объем предложения в два раза. Такая активность свидетельствует о высоком уровне доверия к экономике Казахстана и ее устойчивости на фоне глобальной нестабильности.

Размещение на фоне сложной конъюнктуры

Размещение состоялось несмотря на ряд негативных внешних факторов: падение мировых цен на нефть, геополитическая напряженность и повышенная волатильность базовых процентных ставок. Тем не менее Казахстану удалось получить конкурентные условия размещения, близкие к тем, на которых выходят на рынок страны с более высокими кредитными рейтингами — A или AA.

Для сравнения: доходности казахстанских бумаг оказались сопоставимыми с облигациями Польши, Саудовской Аравии и Чили, и значительно более выгодными, чем у эмитентов с рейтингом BBB — таких как Мексика, Венгрия и Перу.

Макроэкономическая стабильность — ключевой фактор успеха

По информации Министерства финансов, Казахстан добился одних из самых низких ставок размещения среди стран с рейтингами A/BBB в текущем году. Это стало возможным благодаря:

  • устойчивому экономическому росту;

  • низкому уровню государственного долга;

  • прочным внешним резервам;

  • фискальным и налоговым реформам;

  • политическим преобразованиям, реализуемым по инициативе Президента.

Все эти факторы усилили интерес и доверие инвесторов, желающих вкладывать средства в казахстанские активы.

Важный ориентир для бизнеса

Кроме прямой финансовой выгоды, выпуск суверенных евробондов стал важным шагом в формировании ориентиров для будущих заимствований компаний и квазигосударственных структур. Таким образом, государство задает параметры рынка и способствует развитию финансовой инфраструктуры.

Тройной листинг и полное рефинансирование

Размещенные ценные бумаги будут включены в листинг сразу на трех площадках:

  • Лондонская фондовая биржа (LSE),

  • Международный финансовый центр "Астана" (AIX),

  • Казахстанская фондовая биржа (KASE).

Дополнительно Министерство финансов уточнило, что за счет размещения удалось полностью осуществить рефинансирование ранее выпущенных евробондов, срок погашения которых наступал в ближайшее время.=

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