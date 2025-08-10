Поиски пропавшего военного вертолёта привели к обнаружению второго тела

В Алматинской области завершилась подводная фаза поисковой операции пропавшего вертолёта EC-145, в ходе которой были обнаружены частичные фрагменты судна и тело одного из пилотов на глубине около 14 метров. Операция осложнялась низкой видимостью и илистыми отложениями, однако спасатели продолжали работу круглосуточно. Идёт процедура опознания найденных останков, сообщает Lada.kz со ссылкой на канал Минобороны.
В ходе продолжающихся поисково-спасательных мероприятий в районе падения вертолета EC-145 обнаружено и поднято на поверхность второе тело. В настоящее время проводится процедура опознания с участием компетентных органов", - сообщили в ведомстве.
