Поиски пропавшего военного вертолёта привели к обнаружению второго тела

В Алматинской области завершилась подводная фаза поисковой операции пропавшего вертолёта EC-145, в ходе которой были обнаружены частичные фрагменты судна и тело одного из пилотов на глубине около 14 метров. Операция осложнялась низкой видимостью и илистыми отложениями, однако спасатели продолжали работу круглосуточно. Идёт процедура опознания найденных останков, сообщает Lada.kz со ссылкой на канал Минобороны.