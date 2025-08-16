Покушение на массовое убийство: в Астане задержан беглец из России

Қазақ тіліне аудару

В Астане полицейские задержали 38-летнего иностранца, объявленного в международный розыск. Его подозревают в умышленном наезде на людей в Новосибирске, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Кадр из видео

По данным следствия, 10 августа возле одного из кафе в Новосибирске у мужчины произошёл конфликт с посетителями. Спустя время он вернулся на автомобиле и дважды направил машину на толпу. СМИ отмечают, что действия были преднамеренными.

После инцидента водитель скрылся и пересёк границу Казахстана. Российский суд заочно арестовал его, а правоохранительные органы объявили в розыск.

14 августа сотрудники криминальной полиции Астаны установили его местонахождение и доставили в изолятор временного содержания. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Россию.

