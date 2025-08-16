"Исторический по своему значению саммит": Токаев прокомментировал встречу Путина и Трампа

Казахстан дал положительную оценку переговорам Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил советник – пресс-секретарь Президента Руслан Желдибай, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Как отметил Руслан Желдибай, Казахстан оценивает встречу президентов России и США в Анкоридже как начало переговорного процесса по Украине на самом высоком уровне.
"Глава государства Касым-Жомарт Токаев считает, что этот исторический по своему значению саммит стал возможным благодаря политической воле лидеров двух стран, их искреннему желанию найти общие подходы к решению узловых проблем современности, включая прекращение военных действий в Украине", - говорится в сообщении пресс-секретаря.
Комментарии0 комментарий(ев)