"Исторический по своему значению саммит": Токаев прокомментировал встречу Путина и Трампа

Казахстан дал положительную оценку переговорам Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил советник – пресс-секретарь Президента Руслан Желдибай, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото пресс-службы Акорды

Как отметил Руслан Желдибай, Казахстан оценивает встречу президентов России и США в Анкоридже как начало переговорного процесса по Украине на самом высоком уровне.