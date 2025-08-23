Как казахстанцам избежать страшных последствий ДТП из-за усталости – советы экспертов

Қазақ тіліне аудару

Специалисты АО «КазАвтоЖол» объяснили, почему усталость водителя может привести к аварии и какие меры помогут сохранить внимание за рулем, передает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz .

Фото: Pixabay

В АО «КазАвтоЖол» подчеркнули, что одним из ключевых факторов безопасности на дороге является бодрость водителя, особенно при длительных поездках. В компании отметили, что даже кратковременное «закрытие глаз на секунду» может привести к серьёзным последствиям.

Усталость опасна прежде всего из-за снижения концентрации внимания, замедления зрительного восприятия и увеличения времени реакции. Нарушается чувство скорости и дистанции, а также возможны микро-сны – краткие отключения сознания, которые водитель может не заметить.

Исследования показывают, что 17 часов без сна воздействуют на организм так же, как 0,05% алкоголя в крови, а сутки бодрствования эквивалентны 0,1% алкоголя. Это означает, что усталость снижает скорость реакции почти так же, как алкоголь. Кроме того, уставший человек моргает до 60 раз в минуту, а каждое моргание длится около 70 миллисекунд, что в сумме составляет более 4 секунд с закрытыми глазами каждую минуту движения.

Чтобы минимизировать риск ДТП, специалисты рекомендуют:

высыпаться перед поездкой;

делать перерывы каждые 3-4 часа для разминки и питья воды;

избегать поездок в поздние часы, когда организм настроен на сон;

прислушиваться к сигналам тела, таким как зевота или затуманенное зрение, и своевременно останавливаться.

В «КазАвтоЖол» добавили, что водители, которые высыпаются и регулярно делают остановки, чувствуют себя увереннее на дороге и быстрее реагируют на внезапные ситуации.