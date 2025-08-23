В Актобе пятилетняя девочка лишилась пальца в игровом центре

Қазақ тіліне аудару

В развлекательном парке Актобе пятилетняя девочка получила тяжёлую травму руки, после того как её палец попал в движущийся механизм аттракциона, передает Lada.kz со ссылкой на Информбюро .

Фото: кадр из видеосюжета 31 канала

По данным 31 канала, инцидент произошёл в одном из парков развлечений Актобе. Пятилетняя девочка по имени Аяла вместе с семьёй приехала в город из Кобдинского района и отправилась в игровой центр со своей старшей сестрой.

Во время игры ребёнок схватился за металлическую трубу, и в этот момент его палец попал в движущуюся цепь. В результате механизм оторвал большой палец руки. Девочку срочно доставили в Актюбинскую областную многопрофильную детскую больницу.

По словам врача Куантая Махамбетова, травма оказалась крайне тяжёлой: палец был раздроблен и пришить его невозможно.

Мать пострадавшей, Алтын Шалабаева, заявила, что в происшествии виновато руководство парка развлечений, которое не обеспечило должный уровень безопасности. По её словам, в месте, где играли дети, не было защитных приспособлений, а сотрудники не контролировали ситуацию.

По данным правоохранителей, возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Руководство игрового центра отказалось от комментариев и не допустило журналистов на территорию аттракциона.